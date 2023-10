Gaza est sous le choc des frappes aériennes israéliennes et se prépare à une guerre totale

Commentez cette histoire Commentaire

GAZA CITY — Les habitants de Gaza ont passé une nuit effrayante samedi et se sont réveillés dimanche avec davantage de violence, alors que les frappes aériennes israéliennes frappaient les cibles du Hamas et les quartiers résidentiels. « Il y a eu des bombardements toute la nuit », a déclaré Mkhaimar Abusada, professeur de sciences politiques à l’université Al-Azhar de Gaza. Rimal, son quartier relativement chic à la limite ouest de Gaza, a été victime d’un barrage incessant pendant la nuit, alors que les forces israéliennes pilonnaient les complexes de sécurité des militants, a-t-il déclaré.

« Mais les Israéliens ne bombardent pas seulement les bâtiments gouvernementaux ou de sécurité », a déclaré Abusada. « Ils s’en sont également pris à certaines tours et bâtiments résidentiels. »

L’armée israélienne affirme avoir frappé plus de 500 sites à Gaza au cours des deux derniers jours. Plus de 300 personnes ont été tuées, selon le ministère palestinien de la Santé, dont 20 enfants.

Le bilan des morts en Israël après les massacres de samedi perpétrés par des militants palestiniens s’est élevé à 600 personnes, pour la plupart des civils. Plus de 100 otages, civils et militaires, sont détenus par des militants dans la bande de Gaza, selon les médias israéliens. Après que le cabinet israélien a approuvé dimanche une déclaration officielle de guerre, les habitants de Gaza se sont préparés à des frappes intensifiées et à la possibilité d’une invasion terrestre.

Couverture en direct : Israël déclare la guerre et le nombre de morts en Israël dépasse les 900 à Gaza

« À tous les civils de Gaza, je dis : sortez de là », a déclaré Netanyahu dans un discours samedi soir. Mais il n’y a pas d’issue pour les 2 millions d’habitants d’ici, qui vivent depuis plus de 15 ans sous un blocus maritime, terrestre et aérien – imposé par Israël et soutenu par l’Égypte après la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Selon les Nations Unies, huit habitants de Gaza sur dix vivent dans la pauvreté, et 95 pour cent de la population n’a pas régulièrement accès à l’eau potable. Même avant les dernières violences, les habitants de Gaza avaient déjà enduré quatre guerres entre Israël et le Hamas, ainsi qu’une série d’échanges meurtriers ces dernières années entre les forces israéliennes et le Jihad islamique palestinien, un groupe militant plus petit dans la bande.

COGAT — la Coordination des activités gouvernementales dans les territoires, l’organisme administratif israélien pour la Cisjordanie et Gaza — a fait écho à l’avertissement de Netanyahu samedi soir, demandant aux habitants des communautés frontalières du sud d’Israël d’évacuer, affirmant que la zone serait une zone d’opération pour les Israéliens. armée.

Khalil al-Ayyash vivait avec sa femme et ses quatre enfants dans la Tour Palestine, au centre de Gaza, détruite samedi par les frappes aériennes israéliennes. Ils s’abritaient chez des voisins lorsque les roquettes ont frappé.

« Le moment de la frappe a été très, très horrible », a-t-il déclaré. « Nous avions peur pour les enfants, peur pour nos femmes, peur pour nous-mêmes. »

Ayyash a déclaré qu’il avait obéi aux instructions israéliennes de se cacher dans le centre de la ville, « pensant que c’est notre quartier et que nos magasins et nos moyens de subsistance sont ici ». Mais je ne me sentais plus en sécurité nulle part : « Le [Palestine] La tour n’est pas sortie indemne, pas plus que les humains au centre de la ville, ni à la périphérie de la ville », a-t-il déclaré.

Après que sa famille s’en soit sortie vivante, Ayyash a déclaré avoir appelé les services d’urgence pour évacuer les blessés. Plus de 2 220 Gazaouis ont été blessés, a annoncé dimanche le ministère palestinien de la Santé, et les installations médicales sont sous pression.

« Les hôpitaux sont surpeuplés de blessés ; il y a une pénurie de médicaments… et une pénurie de carburant pour les générateurs », a déclaré Ayman al-Djaroucha, coordinateur adjoint de Médecins sans frontières à Gaza.

Darwin Diaz, le coordinateur médical de l’organisation à Gaza, a ajouté que les agents de santé avaient du mal à atteindre les blessés. « Les ambulances ne peuvent pas être utilisées pour le moment parce qu’elles sont touchées par des frappes aériennes », a-t-il expliqué.

Que se cache-t-il derrière la violence en Israël et à Gaza ? Voici ce qu’il faut savoir.

Le gouvernement israélien a coupé l’électricité dans la bande de Gaza samedi soir, laissant les familles dépendantes de la centrale électrique locale, qui ne produit que quelques heures d’électricité par jour. Certaines zones n’avaient aucun électricité. Le carburant pour les générateurs vient entièrement d’Israël et était déjà rare.

« Nous comptons sur des générateurs privés et des batteries locales ou des batteries domestiques pour essayer au moins d’allumer la télévision, de maintenir le routeur en marche et l’Internet », a déclaré Abusada. « Mais si cette situation dure longtemps, nous allons avoir un très sérieux problème avec l’eau, avec le système d’égouts, car tout cela fonctionne grâce à l’électricité. »

Environ un demi-million de Gazaouis vivent le long de la frontière israélienne, a déclaré Abusada – un nombre trop élevé pour être accueillis par des parents et des amis dans d’autres parties de la bande.

Beaucoup cherchent refuge dans les écoles gérées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA), l’organisme des Nations Unies chargé de soutenir les Palestiniens.

Samedi en début de soirée, plus de 20 000 personnes déplacées, certaines transportant des matelas et d’autres effets personnels, s’étaient réfugiées dans les écoles de l’UNRWA à Gaza, a indiqué l’agence.

Les puits d’eau ont cessé de fonctionner dimanche à 9h30, a indiqué l’UNRWA, et les opérations de distribution de nourriture de l’agence ont été suspendues « jusqu’à nouvel ordre ».

Arf Abu Leila, une mère du nord de Gaza, était dans une école avec son jeune fils, qui dormait devant elle sur un bureau.

« Comme vous le voyez, il n’y a ni couverture, ni matelas, ni nourriture, ni boisson, rien », a-t-elle déclaré.

« Nous voulons revenir là où nous étions au départ. Nous voulons la paix », a-t-elle poursuivi en regardant son enfant. « Nous ne voulons pas qu’il arrive quoi que ce soit à nos petits. Nous ne voulons pas que quelque chose arrive à nos jeunes hommes.»