Gaza est petite et surveillée de près par Israël. Mais sauver les otages serait une tâche ardue

Les images d’otages sont restées gravées dans la conscience collective israélienne. La femme paniquée étant emmenée par des militants à moto, son petit ami a traversé la frontière à pied. La mère terrifiée, enveloppée dans une couverture, serre dans ses bras ses deux jeunes enfants.

Scènes horribles dans un kibboutz israélien attaqué par des militants du Hamas

Eli Elbag avait tenté pendant 12 heures de contacter sa fille soldat Liri, 18 ans, qui s’entraînait pour faire le guet à la frontière de Gaza.

Puis un ami a envoyé une vidéo la montrant assise sur le siège arrière d’un camion militaire israélien que des militants avaient réquisitionné, assise à côté de deux autres otages, l’un d’entre eux ayant le visage couvert de sang.

Alors qu’Israël frappe quartier après quartier à Gaza, Elbag et sa femme sont restés scotchés à la télévision, à la recherche du moindre signe d’elle. Il a déclaré qu’il comprenait l’opération israélienne mais qu’il restait préoccupé pour la sécurité de Liri.

« Personne », a déclaré Elbag, « ne peut comprendre ce que nous ressentons ».

Une situation extrêmement complexe

Le Hamas a exigé la liberté des 5 200 prisonniers qui, selon les Palestiniens, sont détenus dans les prisons israéliennes en échange de leurs captifs. Il a prévenu qu’il tuerait un otage chaque fois que l’armée israélienne bombarderait des cibles civiles à Gaza sans avertissement.

Le groupe détient également les corps de deux soldats israéliens tués lors de la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas, ainsi que de deux civils israéliens entrés sur son territoire il y a des années.

Des militants palestiniens entourent un camion qui transporterait un Israélien capturé. Photo : dpa

Les informations sur les otages saisis samedi restent floues quelques jours plus tard. Aucune liste complète n’a été publiée et on ne sait pas clairement qui est vivant et qui ne l’est pas. Beaucoup sont Israéliens, mais une longue liste d’autres pays ont déclaré que leurs citoyens avaient été pris en otages.

Le Hamas a traditionnellement traité les otages comme des biens précieux, ne révélant que peu ou pas d’informations sur leur état ou le lieu où ils se trouvent et refusant d’accorder l’accès au Comité international de la Croix-Rouge pour vérifier leur bien-être.

Mardi, le président américain Joe Biden a confirmé que des Américains figuraient parmi les captifs. Les États-Unis ont proposé de partager leur expertise en matière de récupération d’otages avec Israël, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison Blanche.

Le Premier ministre israélien s’engage à « écraser et détruire » le Hamas alors que la guerre terrestre se profile

« Rien n’est plus important pour le président Biden que de veiller à la sûreté et à la sécurité des Américains à l’étranger », a déclaré Kirby à la Douzième chaîne de télévision israélienne dans une interview. « Et nous continuerons à travailler avec les Israéliens sur cette crise de récupération des otages, et ferons tout ce que nous pouvons, tout ce qui est approprié, pour les aider dans leur cheminement vers ce genre de décisions. »

Certains otages ont la double nationalité, ce qui compliquera encore davantage les efforts d’Israël pour les libérer, a écrit Bruce Hoffman, chercheur principal au Council on Foreign Relations, lors d’un point de presse. Il a ajouté que les captifs ont probablement déjà été dispersés dans tout Gaza et que leurs cachettes, et peut-être même les otages eux-mêmes, sont susceptibles d’être remplis de pièges.

« Il s’agit d’un défi d’une ampleur sans précédent », a écrit Hoffman. « Personne ne sait comment cette crise prendra fin, mais l’effusion du sang d’autres innocents – israéliens, palestiniens et, bien sûr, citoyens non combattants d’autres pays – est certaine. »

Samedi, des Palestiniens transportent un civil israélien capturé du kibboutz Kfar Aza vers la bande de Gaza. Photo : AP

D’autres pays ont signalé des citoyens tués, enlevés ou portés disparus, notamment le Brésil, le Cambodge, le Canada, l’Irlande, le Mexique, le Népal, le Panama, le Paraguay, la Russie, le Sri Lanka, l’Ukraine et la Thaïlande.

Vingt et un Thaïlandais ont été tués, a déclaré jeudi le Premier ministre Srettha Thavisin. Treize autres ont été blessés et 14 auraient été enlevés, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Comment les otages ont été traités dans le passé

La nature unique de la crise présente effectivement des avantages pour Israël, a déclaré Baskin. En raison du grand nombre de captifs, des informations sur leur emplacement pourraient être divulguées, même s’ils sont probablement dispersés sur le territoire, dans des maisons ou sous terre, a-t-il expliqué. Cela pourrait favoriser les opérations de sauvetage.

Israël a toujours fait de grandes concessions pour obtenir la liberté des otages, presque toutes contre des soldats ou leurs dépouilles.

La Chine propose de travailler avec l’Égypte pour aider à arbitrer le conflit Israël-Hamas

Son histoire d’échanges déséquilibrés de prisonniers comprenait l’échange de Schalit contre plus de 1 000 prisonniers palestiniens, dont l’actuel dirigeant du Hamas à Gaza, Yehia Sinwar.

Le sort des prisonniers est également chargé d’émotion du côté palestinien ; la plupart des Palestiniens ont passé du temps dans une prison israélienne ou connaissent quelqu’un qui l’a fait.

Mais alors que l’armée israélienne frappe Gaza avec une férocité sans précédent, il n’est pas clair si la sécurité des otages joue un rôle dans la prise de décision.

Au moins un membre du gouvernement, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui joue également un rôle au sein du ministère de la Défense, aurait exigé samedi que l’armée « frappe brutalement le Hamas et ne prenne pas en considération la question des prisonniers ».

Les informations faisant état d’efforts de médiation égyptiens, turcs et qatariens ne semblent aboutir à rien. Plus de 1 200 Israéliens ont été tués lors de l’incursion du Hamas, Baskin ne s’attend donc pas à ce qu’Israël s’engage dans un accord négocié qui récompenserait le groupe militant.

En Israël, a-t-il déclaré, « personne n’a envie de donner au Hamas une quelconque récompense ».

Reportage complémentaire de l’Agence France-Presse