La bande de Gaza est désormais un cimetière pour des milliers d’enfants, ont déclaré les Nations Unies, mettant en garde contre la perspective de nouveaux décès de déshydratation au milieu de la guerre menée par Israël contre l’enclave assiégée.

L’armée israélienne a élargi ses attaques aériennes et terrestres sur Gaza – y compris contre des maisons et des hôpitaux – qui subit des raids aériens incessants depuis l’offensive surprise du groupe palestinien Hamas le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes en Israël, selon des responsables israéliens.

Plus de 8 500 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été tués, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.

“Nos craintes les plus graves concernant le nombre d’enfants tués, qui s’élèvent à des dizaines, puis des centaines, et finalement des milliers, se sont concrétisées en seulement quinze jours”, a déclaré mardi James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

« Les chiffres sont effroyables ; plus de 3 450 enfants auraient été tués ; étonnamment, ce chiffre augmente considérablement chaque jour.

« Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants. C’est un enfer pour tout le monde.

Un enfant palestinien est tué toutes les 10 minutes.

La guerre d’Israël contre les enfants – Ghassan Abou Sitta (@GhassanAbuSitt1) 31 octobre 2023

Catherine Russell, directrice exécutive de l’UNICEF, a également déclaré qu’au moins 6 300 enfants avaient été blessés à cause des attaques israéliennes.

Cela signifie qu’en moyenne, 420 enfants palestiniens sont tués ou blessés chaque jour dans la bande de Gaza, a-t-elle expliqué.

« Ces chiffres devraient nous choquer et nous ébranler profondément », a déclaré Russell.

L’organisme a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, avec tous les points d’accès à la bande de Gaza ouverts pour un accès sûr, durable et sans entrave à l’aide humanitaire, notamment à l’eau, à la nourriture, aux fournitures médicales et au carburant.

« Et s’il n’y a pas de cessez-le-feu, pas d’eau, pas de médicaments et pas de libération des enfants enlevés ? Ensuite, nous nous précipitons vers des horreurs encore plus graves qui touchent des enfants innocents », a déclaré Elder.

Le porte-parole a déclaré que selon les chiffres des facultés de santé de Gaza, quelque 940 enfants étaient portés disparus.

Le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Jens Laerke, a ajouté : « Il est presque insupportable de penser aux enfants enterrés sous les décombres, mais [with] très peu d’opportunités ou de possibilités de les faire sortir.





Des menaces au-delà des bombes

Le blocus israélien de la bande de Gaza a également privé Gaza de l’approvisionnement en carburant, en électricité et en eau, et a réduit les livraisons d’aide à un petit filet incapable de satisfaire les besoins des 2,3 millions de Palestiniens qui s’y trouvent.

Elder a déclaré que les menaces contre les enfants « vont au-delà des bombes », soulignant que l’eau et les traumatismes font partie des autres menaces auxquelles est confrontée l’enclave palestinienne assiégée.

Il a averti que plus d’un million d’enfants à Gaza sont confrontés à une crise critique de l’eau alors que la production quotidienne d’eau de Gaza atteint cinq pour cent de sa capacité de production.

« Ainsi, les décès d’enfants dus à la déshydratation, en particulier les décès de nourrissons dus à la déshydratation, constituent une menace croissante », a-t-il déclaré.

Concernant les traumatismes, le porte-parole a déclaré : « Lorsque les combats cesseront enfin, le coût pour les enfants et leurs communautés sera supporté par les générations à venir. »

Elder a souligné qu’avant le début du conflit actuel, plus de 800 000 enfants à Gaza – les trois quarts de l’ensemble de sa population infantile – avaient été identifiés comme ayant besoin d’une santé mentale et d’un soutien psychologique.





Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a déclaré que près de 70 pour cent des Palestiniens tués dans la bande de Gaza au cours des trois dernières semaines étaient des enfants et des femmes.

Le nombre d’enfants tués à Gaza depuis le 7 octobre a dépassé le nombre d’enfants tués chaque année dans les zones de conflit du monde depuis 2019, a-t-il déclaré.

« Cela ne peut pas être un « dommage collatéral » » il a dit lundi soir, ajoutant qu’il n’y a aucun endroit sûr dans le territoire soumis au blocus en raison des intenses bombardements israéliens.