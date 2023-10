Gaza en proie à une crise humanitaire, Israël prépare une attaque terrestre

Les missiles continuent de tomber sur Gaza Des secouristes et des civils débarrassent dimanche les décombres d’une maison détruite suite à une attaque israélienne contre la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Mohammed Faeq / AFP – Getty Images

De fortes pluies pourraient affecter le calendrier de l’offensive terrestre israélienne ASHDOD, Israël — Les fortes pluies de ce matin non seulement ajoutent à la misère de centaines de milliers de personnes déplacées à Gaza, mais pourraient également avoir un impact sur le calendrier de l’offensive terrestre israélienne. Les épais nuages ​​noirs qui pèsent sur la bande de Gaza pourraient limiter l’efficacité des drones israéliens et autres avions déployés pour soutenir les troupes au sol. Le temps clair est toujours la préférence des forces militaires qui tentent de se coordonner dans les airs et au sol.

Un navire doit évacuer des ressortissants américains depuis Haïfa Les ressortissants américains munis de documents de voyage valides peuvent quitter Israël depuis le port nord de Haïfa lundi, selon une mise à jour de l’ambassade américaine. Une alerte de sécurité publié dimanche a annoncé qu’un navire reliant Haïfa à Chypre serait ouvert à l’embarquement des Américains et des membres de leur famille immédiate lundi à 8 heures locales (1 heure HNE) pour quitter le pays. L’embarquement se faisait dans un espace limité, prévient l’avis. Bien que le principal aéroport international d’Israël, Ben Gourion, soit opérationnel, les vols à destination et en provenance du pays sont limités depuis le week-end dernier, compliquant les efforts des ressortissants étrangers pour quitter le pays. Il n’y a pas eu de mise à jour sur la situation au point de passage de Rafah entre Gaza et l’Egypte, où les citoyens américains souhaitant partir ont été invités à se rassembler hier.

Les services numériques de localisation ne fonctionnent pas dans le nord d’Israël NAHARIYA, Israël — Les habitants de certaines régions du nord d’Israël se sont réveillés dimanche pour constater que les cartes et autres services de localisation sur leurs téléphones ne fonctionnaient plus. Les interruptions ont été sporadiques et surviennent au moment où Israël a déclaré une zone d’isolement de 4 kilomètres (2,5 miles) le long de la frontière avec le Liban. L’armée israélienne affirme que le GPS a été restreint « en fonction de divers besoins opérationnels ». « Les citoyens de la région doivent être conscients que les restrictions GPS peuvent provoquer des problèmes temporaires dans les applications géolocalisées », a déclaré l’armée. L’armée israélienne a également déclaré fermée au public une zone située dans un rayon de 3 km de la frontière libanaise, selon Reuters.

Un réserviste de l’armée israélienne se prépare à la guerre contre le Hamas Rudy Rochman, un réserviste américano-israélien, décrit son retour au service actif dans les Forces de défense israéliennes avant l’offensive attendue dans la guerre Israël-Hamas.



Un groupe bipartisan de sénateurs dirigé par Schumer rencontre le président israélien Une délégation bipartite de sénateurs conduite par le chef de la majorité Chuck Schumer, D.-NY, a rencontré le président israélien Isaac Herzog tôt dimanche, selon un communiqué du bureau de Herzog. Les sénateurs républicains Mitt Romney et Bill Cassidy ont rejoint Schumer, aux côtés de ses homologues démocrates Mark Kelly et Jacky Rosen, indique le communiqué. « Lors de la réunion, les sénateurs ont souligné le soutien de tous les partis à l’État d’Israël », ajoute le texte.

Le gouvernement allemand émet un avis aux voyageurs pour Israël, le Liban et les territoires palestiniens Le ministère allemand des Affaires étrangères a émis un avertissement aux voyageurs pour Israël, le Liban et l’ensemble des territoires palestiniens, mettant à jour un précédent avis qui mettait en garde contre les voyages dans la bande de Gaza et dans certaines régions du Liban uniquement. « En raison de l’escalade de la violence dans la région en relation avec les attaques terroristes massives du Hamas le 7 octobre, nous mettons en garde contre tout voyage dans les pays et zones mentionnés », a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Pour ceux qui souhaitent partir en Israël et dans les territoires palestiniens, « il y aura aujourd’hui des options de vol avec l’armée de l’air qui permettront aux citoyens allemands et à leurs familles de se rendre en Allemagne », indique le communiqué, ajoutant que « si la situation se détériore, la Bundeswehr [German army] est également prêt pour une opération d’évacuation militaire.

Tsahal affirme avoir « éliminé » le chef de l’attaque de Nirim alors qu’elle se prépare pour la prochaine étape ASHDOD, Israël — Alors qu’une grande partie du monde attend de voir si et quand Israël lancera son invasion terrestre à Gaza, un porte-parole de Tsahal a déclaré ce matin que l’armée se préparait toujours pour la « prochaine étape » des opérations. S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée sur Zoom, le lieutenant-colonel de Tsahal Richard Hecht a déclaré que les médias ne seraient « pas prévenus » lorsqu’il s’agirait d’une éventuelle invasion terrestre. Il a déclaré que l’armée israélienne « avait éliminé Billal Al Kedra », qui, selon lui, était responsable de l’attaque meurtrière contre le kibboutz Nirim, près de la frontière. Par ailleurs, il a indiqué qu’il y avait eu des échanges sporadiques, mais aucun incident dramatique ces dernières heures. Il a déclaré que les objectifs des opérations militaires étaient encore « en train d’être définis au fur et à mesure », mais que le « but ultime est d’éliminer l’infrastructure du Hamas jusqu’au sommet ».

Le ministre israélien des Communications cherche à fermer le bureau d’Al-Jazeera Le ministre israélien des Communications, Shloma Karhi, a déclaré dimanche qu’il envisageait une éventuelle fermeture du bureau local d’Al Jazeera, accusant la chaîne d’information qatarie d’incitation en faveur du Hamas et d’exposer les soldats israéliens à de potentielles attaques depuis Gaza. La proposition de fermer le bureau a été approuvée par les responsables de la sécurité israélienne et est en cours d’examen par des experts juridiques, a déclaré Karhi, ajoutant qu’il la présenterait au cabinet plus tard dans la journée. « C’est une station qui incite, c’est une station qui filme les troupes dans les zones de rassemblement (en dehors de Gaza)… qui incite contre les citoyens d’Israël – un porte-parole de propagande », a déclaré Karhi à la radio militaire israélienne. Deux journalistes d’Al Jazeera figuraient parmi les blessés lorsqu’un groupe de journalistes a été touché par une frappe d’artillerie alors qu’ils effectuaient un reportage dans le sud du Liban. Un journaliste, Issam Abdallah, vidéaste de Reuters, a été tué dans l’attaque.

L’évacuation de Sdérot va commencer aujourd’hui, selon le gouvernement israélien ASHDOD, Israël — Une évacuation des habitants de la ville frontalière de Sderot en Israël devrait commencer ce matin en prévision d’une éventuelle invasion terrestre du pays, ont annoncé des responsables israéliens. Un soldat israélien donne samedi des instructions à une unité de chars près de Sderot, le long de la frontière avec Gaza. Amir Lévy / Getty Images Le service de presse du gouvernement israélien a déclaré que les habitants seraient évacués de la ville à partir de 11 heures aujourd’hui, heure locale. Des familles ont déjà fui, certaines étant arrivées à Ashdod ces derniers jours. Hier, en essayant de nourrir son bébé à la table du petit-déjeuner dans un hôtel, une femme a déclaré avoir quitté Sderot pour échapper aux violences en cours à la frontière.

Il y a peu de sécurité, même pour ceux qui fuient Une crise humanitaire s’empare de Gaza alors que des centaines de milliers des Palestiniens déplacés fuient vers le sud au milieu des bombardements aériens de l’armée israélienne en représailles à l’attaque terroriste brutale du Hamas il y a une semaine. L’armée israélienne a averti vendredi les habitants d’évacuer le nord de Gaza – où se trouve son plus grand centre de population, la ville de Gaza – et le délai est passé. Après l’assaut surprise du 7 octobre, Israël a assiégé le territoire, coupant les services publics de base. Aujourd’hui, Gaza manque presque d’eau potable, de nourriture, de carburant et de fournitures médicales. Il n’y a pas d’électricité depuis des jours et son plus grand hôpital, Al-Shifa, abrite désormais environ 35 000 personnes, avec des hommes dormant sur le parking et des femmes à l’intérieur. Lire l’histoire complète ici.

Qu’est-ce que le Hezbollah ? Un regard sur le groupe militant soutenu par l’Iran en marge de la guerre Israël-Hamas TYRE, Liban — Alors que l’armée israélienne se prépare à ce qui semble être une invasion terrestre imminente de la bande de Gaza, le Hezbollah Un groupe militant se profile au Liban, juste de l’autre côté de la frontière nord d’Israël. Des combattants du Hezbollah lors d’un exercice militaire à Aramta, au Liban, le 21 mai 2023. Marwan Naamani / alliance photo via Getty Images Quelques heures après l’attaque effrontée et sanglante du Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré des roquettes guidées et de l’artillerie sur Israël, qui a été accueilli par un barrage d’artillerie. Depuis lors, les combats du tac au tac se sont poursuivis. Samedi matin, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à « l’infiltration d’objets aériens non identifiés en Israël ». Cela intervient après que Naim Qassem, chef adjoint du Hezbollah, a déclaré à Fridxay que le groupe suivait de près les développements entre le Hamas et Israël. Lire l’histoire complète ici.

Pete Davidson, le fils d’une victime du 11 septembre, ouvre SNL avec cœur « Saturday Night Live » est de retour pour sa 49e saison, retardée par la grève estivale des écrivains. Et son hôte invité, l’ancien élève Pete Davidson, a abordé de front la tragédie en cours au Moyen-Orient. « Nous avons vu des images et des histoires horribles en provenance d’Israël et de Gaza et je sais ce que vous pensez : qui de mieux que Pete Davidson pour commenter cela ? dit le comédien habituellement maladroit mais pas cette fois. « Eh bien, à bien des égards, je suis une bonne personne pour en parler parce que quand j’avais sept ans, mon père a été tué dans une attaque terroriste. Donc je sais quelque chose à propos de ce que c’est. « J’ai vu tellement de photos terribles cette semaine d’enfants souffrant, ici des enfants israéliens et des enfants palestiniens. Et cela m’a ramené dans un endroit vraiment horrible, horrible. Et vous savez, personne dans ce monde ne sert à souffrir. Ça, vous le savez, surtout pas les enfants. Il a ajouté que son cœur était « avec tous ceux dont la vie a été détruite cette semaine ».