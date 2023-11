Gaza devient un “cimetière pour les enfants”, prévient le chef de l’ONU alors que les appels au cessez-le-feu s’intensifient

CNN

Gaza est « en train de devenir un cimetière pour les enfants », a prévenu lundi le chef de l’ONU, alors que le nombre de morts augmente et que les appels à un cessez-le-feu se multiplient dans le monde entier, un mois après le début de l’assaut israélien contre le Hamas, le groupe militant qui dirige l’enclave.

« Le cauchemar à Gaza est bien plus qu’une crise humanitaire. C’est une crise de l’humanité », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, aux journalistes à New York, ajoutant que la nécessité d’un cessez-le-feu devient « plus urgente à chaque heure qui passe ».

« Les parties au conflit – et, en fait, la communauté internationale – sont confrontées à une responsabilité immédiate et fondamentale : mettre fin à ces souffrances collectives inhumaines et accroître considérablement l’aide humanitaire à Gaza », a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent quatre semaines après qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas, à la suite de l’attaque brutale du groupe militant islamiste du 7 octobre qui a tué 1 400 personnes en Israël et entraîné l’enlèvement d’environ 240 autres.

Israël a riposté en lançant une offensive aérienne et terrestre sur Gaza, promettant d’éliminer le groupe militant.

Dès le début, les organisations humanitaires mondiales et les groupes de défense des droits ont prévenu qu’une telle attaque serait catastrophique pour Gaza, qui est coupée d’une grande partie du monde depuis près de 17 ans. Le blocus imposé par Israël et l’Égypte a entraîné de sévères restrictions à la circulation des biens et des personnes, contribuant ainsi à une pauvreté, une faim et une dépendance généralisées à l’égard de l’aide internationale.

La dévastation des attaques israéliennes sur Gaza devient désormais évidente, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas dans l’enclave affirmant lundi que plus de 10 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Cela comprend plus de 4 100 enfants et 2 600 femmes, a indiqué le ministère.

On ne sait pas exactement combien de combattants sont inclus dans ce total, ce que CNN ne peut pas confirmer de manière indépendante.

Environ 1,5 million d’habitants de Gaza sont désormais déplacés – 70 % de la population – et la plupart vivent dans des abris surpeuplés de l’ONU, a déclaré lundi Tamara Alrifai, porte-parole de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Beaucoup ont évacué leurs maisons dans le nord après avoir été avertis par Israël de partir immédiatement ; d’autres se sont retrouvés sans abri à cause des frappes aériennes incessantes qui ont rasé des bâtiments dans toute la bande de Gaza.

Un communiqué distinct de l’UNRWA a qualifié les conditions dans ses abris d’« inhumaines », dans un contexte de manque d’eau potable et d’assainissement. Au centre de formation de Khan Younis, où 22 000 personnes ont trouvé refuge, au moins 600 personnes partagent les mêmes toilettes, a indiqué l’UNRWA.

Des milliers de cas d’infections cutanées, de diarrhée, de varicelle et d’autres maladies ont été détectés, propagés par des personnes vivant dans des espaces inconfortablement rapprochés, ajoute le communiqué.

Les corps en décomposition coincés sous les bâtiments effondrés présentent également un risque pour la santé des survivants, a indiqué l’UNRWA.

Emily Callahan, une infirmière américaine qui a réussi à quitter Gaza la semaine dernière, a décrit avoir constaté d’horribles blessures au centre de Khan Younis et dans d’autres abris.

« Il y avait des enfants qui présentaient de graves brûlures au visage, au cou et sur tous les membres, et comme les hôpitaux sont débordés, ils sortent immédiatement après », a-t-elle déclaré.

« Ils sont renvoyés (des hôpitaux) vers ces camps sans accès à l’eau courante… Ils reçoivent deux heures d’eau toutes les 12 heures. »

En images : Israël en guerre contre le Hamas

La crise à Gaza et l’horreur grandissante des observateurs internationaux ont poussé les dirigeants occidentaux à user de leur influence pour atténuer la crise.

Lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU n’est pas parvenu à parvenir à un consensus sur un projet de résolution visant à mettre un terme au conflit en cours. L’ambassadeur adjoint des États-Unis auprès de l’ONU, Robert Wood, a déclaré qu’aucun progrès n’avait été réalisé, déclarant : « Israël fera ce qu’il ressent ».

Un point de friction réside dans le libellé de la résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat – ce qui est soutenu par plusieurs membres du Conseil, mais contré par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui détiennent tous deux un droit de veto.

Les précédentes tentatives d’adoption de résolutions au Conseil de sécurité se sont heurtées à des difficultés, notamment deux vetos américains, soulignant encore davantage la complexité de parvenir à un consensus sur cette question cruciale.

L’ambassadrice des Émirats arabes unis (EAU), Lana Zaki Nusseibeh, qui a co-initié la réunion avec la Chine, a souligné que des discussions étaient en cours au sein du conseil. « Nous y travaillons nuit et jour ; trop de personnes ont perdu la vie, y compris beaucoup trop de travailleurs humanitaires et de travailleurs des Nations Unies », a-t-elle déclaré.

Elle a également annoncé que les Émirats arabes unis accueilleraient 1 000 enfants palestiniens qui ont besoin d’un traitement médical avec leurs familles pour leur réadaptation, et qu’il y aurait « des séances d’information et des réunions régulières » au sein du Conseil de sécurité pour « garder l’attention sur cette catastrophe humanitaire très, très critique ». qui se déroule dans la bande de Gaza.

Dans une interview accordée lundi à ABC News, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y aurait « pas de cessez-le-feu, de cessez-le-feu général, à Gaza sans la libération de nos otages ».

Il s’est toutefois dit ouvert à de courtes pauses – « une heure ici, une heure là… afin de permettre aux marchandises, aux biens humanitaires d’entrer, ou à nos otages, aux otages individuels, de partir ».

Une aide limitée a pu entrer à Gaza via l’Égypte via le passage de Rafah, le seul point frontière non contrôlé par Israël. Mais c’est encore loin d’être suffisant : plus de 400 camions d’aide ont traversé la frontière au cours des deux dernières semaines, contre 500 par jour qui entraient à Gaza avant le déclenchement de la guerre, a déclaré Guterres.

Le « filet d’aide actuel ne répond pas à l’océan des besoins », a-t-il ajouté, annonçant que l’ONU et ses partenaires lancent un appel humanitaire de 1,2 milliard de dollars pour aider l’ensemble de la population de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

Guterres a également réitéré sa condamnation des attentats du Hamas du 7 octobre et a appelé à la libération des otages.

En réponse aux commentaires de Guterres, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a appelé à sa démission, l’accusant d’avoir fait « une fausse comparaison immorale entre une organisation terroriste brutale qui commet des crimes de guerre et une démocratie respectueuse des lois ».