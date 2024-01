Gaza : deux droits au retour

Cela fait presque quatre mois qu’Israël a commencé ses frappes sur Gaza, à la suite du massacre de centaines de civils par des hommes armés dirigés par le Hamas dans le sud du pays. Environ 80 pour cent des 2,2 millions d’habitants de la bande de Gaza ont été déplacés à l’intérieur du pays, dont plus d’un million ont trouvé refuge à Rafah, à la frontière égyptienne. Plus de 26 000 personnes ont été tuées, dont au moins 10 000 enfants, selon les autorités locales.

Même si les hostilités se poursuivent, l’attention se tourne vers ce qu’il faudra faire une fois les combats apaisés. Le gouvernement américain a dit que les résidents déplacés de Gaza devraient être autorisés à rentrer chez eux, un droit garanti par le droit international. Mais beaucoup n’auront pas de logement où retourner. L’ONU a rapporté que plus de 60 pour cent des logements de la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits. Le réseau électrique, le système d’eau et d’égouts, le système de santé, les moulins, les terres agricoles et d’autres infrastructures civiles ont également été gravement endommagés. En outre, la plupart des habitants de Gaza sont déjà des réfugiés ou des descendants de réfugiés qui ont fui ou ont été expulsés du territoire devenu partie de l’État d’Israël. Dans quels foyers les Palestiniens de Gaza ont-ils donc le droit de retourner ?

Je suis un juif israélo-américain, marié à un palestinien réfugié de Gaza. Nos histoires familiales suggèrent une réponse à cette question. La première fois que l’armée israélienne a chassé ma belle-mère de chez elle, elle avait environ cinq ans (elle n’a pas d’acte de naissance). En 1948, alors que les soldats israéliens approchaient de son village situé sur la côte sud d’Israël, sa famille a fui vers Gaza, parmi plus de 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés lors de la guerre qui a conduit à la création de l’État d’Israël. (Les Palestiniens appellent cela un déplacement massif la Nakba, ou catastrophe.) Ils ont vécu dans une tente dans un camp de réfugiés avant d’emménager dans une petite maison en béton avec un toit en amiante. Dans le camp, elle a épousé un homme de son village, que les autorités israéliennes ont finalement démoli. Ils ont eu cinq enfants ensemble.

La deuxième fois que l’armée israélienne a détruit sa maison, elle était une mère célibataire d’une trentaine d’années, élevant seule ses enfants – son mari avait fui en Égypte lors de la conquête israélienne de la bande de Gaza en 1967. L’armée israélienne d’occupation a démoli sa maison dans les années 1970, probablement pour donner plus d’espace aux manœuvres militaires dans le camp de réfugiés surpeuplé. Elle et ses enfants vivaient alors chez des proches. Dans les années 1990, après qu’Israël a cédé une grande partie de la gestion des terres de Gaza à l’Autorité palestinienne, elle s’est vu attribuer une place dans le camp sur laquelle construire un complexe familial de trois appartements, un pour elle et un pour chacun de ses deux fils et leurs familles.

Elle avait quatre-vingts ans lorsque l’armée israélienne l’a forcée à quitter son domicile pour la troisième fois. En octobre dernier, elle a fui vers Rafah avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, après que l’armée israélienne a ordonné au million d’habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud. Peu après leur fuite, mon beau-frère a reçu un appel d’un responsable militaire israélien l’avertissant d’évacuer la maison familiale, qui allait être bombardée dans dix minutes. « Je ne pars pas », a-t-il répondu, même s’il était déjà à Rafah. Mon beau-frère a un sens de l’humour résistant.

Depuis octobre, le reste des enfants et petits-enfants de ma belle-mère ont soit vu leur maison détruite, soit reçu des avertissements téléphoniques similaires. Nous craignons qu’elle et eux fassent partie des centaines de milliers de Palestiniens de Gaza qui se retrouvent désormais sans abri. Entre-temps, déclarations par des responsables israéliens disant aux habitants de Gaza de quitter le Strip soulève le spectre d’un déplacement forcé, un crime de guerre. Ils alimentent également les traumatismes intergénérationnels, pour ma belle-mère et environ 1,7 million de réfugiés vivant à Gaza – 77 pour cent de la population. Depuis soixante-quinze ans, le gouvernement israélien refuse de les autoriser à retourner dans les endroits qu’ils ont laissés derrière eux – une des graves violations du droit international des droits humains qui alimente l’actuelle escalade des hostilités.

Ma belle-mère a le droit de choisir où retourner : dans la maison qu’elle a perdue en octobre ou là où elle a perdu sa maison en 1948. Si les décideurs politiques américains veulent se conformer strictement au droit international des droits de l’homme, ils ne doivent pas seulement s’y opposer. les déplacements forcés du nord de Gaza, comme ils l’ont fait à juste titre, mais soutiennent également le droit des réfugiés de décider eux-mêmes où retourner et reconstruire, y compris dans les zones qui font désormais partie d’Israël. En effet, le droit au retour – consacré par la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – persiste même lorsque la souveraineté sur un territoire a changé de mains, aussi longtemps que les réfugiés et leurs descendants, quel que soit leur lieu de naissance, ont maintenu suffisamment de liens avec la région pour qu’elle soit considérée comme leur « propre pays ». Ce droit ne peut être négocié.

L’autre côté de ma famille vit également une expérience collective du déplacement. Cinq ans après que ma belle-mère a perdu sa maison en 1948, mon père a perdu sa maison à Bagdad, après que le gouvernement irakien ait rendu la vie pratiquement impossible aux Juifs au lendemain de la création de l’État d’Israël. Pour pouvoir le laisser partir, lui et ses parents, le gouvernement irakien l’a déchu de sa citoyenneté. Il a trouvé refuge en Israël, où il est devenu citoyen. Pour mon père et pour de nombreux autres Juifs israéliens, la perspective du retour des réfugiés palestiniens en Israël fait naître la crainte de perdre à la fois le refuge que le pays représente pour eux et la majorité juive qu’ils souhaitent maintenir.

De nombreux Juifs israéliens portent en eux des souvenirs intergénérationnels de l’Holocauste en Europe – rendu encore plus meurtrier par le refus des pays du monde entier d’admettre les Juifs européens comme réfugiés – et du fait qu’ils ont dû fuir les pays arabes après 1948. Pour de nombreux Juifs, la guerre du 7 octobre les crimes contre les civils israéliens ont exacerbé ce traumatisme. Tout le monde a droit à un refuge sûr, et le droit international des droits de l’homme donne au gouvernement israélien une grande latitude pour définir des politiques d’immigration – y compris pour promouvoir l’immigration juive – et pour prendre des mesures pour protéger ses citoyens et résidents. Mais aucun refuge, stipule-t-il, ne doit se faire au détriment de la violation du droit des Palestiniens à la sécurité et d’autres droits fondamentaux, y compris le droit au retour.

Qu’est-ce qui devrait être fait? En l’absence de changements radicaux dans les politiques des gouvernements israélien et américain, ma belle-mère ne sera pas en mesure de reconstruire de sitôt la maison qu’elle a perdue lorsqu’elle était enfant. Je serais soulagé si mes beaux-parents étaient simplement autorisés à retourner dans le nord de Gaza et à recevoir une aide pour y reconstruire une maison. Si le gouvernement israélien ne permet pas aux réfugiés palestiniens de Gaza de retourner dans leurs foyers d’origine, il ne devrait au moins pas les déplacer de force des camps de réfugiés où ils ont construit une nouvelle vie. Mais si nous voulons mettre fin non seulement à la violence actuelle, mais aussi au cycle de répression qui engloutit Israël-Palestine, nous devons adopter une approche cohérente et fondée sur les droits – aussi inconfortable ou effrayante que certains puissent trouver – qui réponde aux problèmes de cette violence. causes profondes. Cela inclut le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens.