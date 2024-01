Gaza : des centaines de milliers de personnes meurent de faim alors que la famine arrive à une « vitesse incroyable », prévient le chef de l’aide humanitaire de l’ONU

CNN

La guerre d’Israël à Gaza a amené famine avec « une rapidité incroyable », le chef des secours d’urgence des Nations Unies a déclaré à CNN lundien avertissant que des centaines de milliers de Palestiniens meurent de faim dans l’enclave assiégée.

La « grande majorité » des 400 000 Gazaouis décrits par les agences de l’ONU comme risquant de mourir de faim « sont en réalité dans la famine, pas seulement en danger de famine », a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence à CNN. Christiane Amanpour.

« Cela constitue un aspect extraordinaire et totalement indésirable de la guerre à Gaza », a-t-il déclaré. «Cela a amené la famine à une vitesse incroyable en première ligne.»

L’aide arrive lentement à Gaza depuis deux postes frontaliers dans le sud, mais les agences ont averti qu’elle ne représente qu’une fraction de ce qui est nécessaire.

La semaine dernière, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dit Israël avait refusé l’entrée de fournitures essentielles dans le nord de Gaza. Mais Israël a accusé l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens de ne pas en faire assez et de « bloquer » les progrès.

Griffiths a déclaré lundi à CNN que le travail visant à fournir une aide humanitaire aux 300 000 Gazaouis qui restent dans le nord de la bande continue d’être un défi.

« Ce n’est pas une question du nombre de camions qui peuvent entrer », a-t-il déclaré après avoir énuméré une série de barrages routiers empêchant l’aide, notamment un « désenchevêtrement des routes d’accès » peu fiable et des civils devant se déplacer « d’un lieu d’insécurité à un autre lieu d’insécurité ». insécurité.”

« Si vous ne pouvez pas compter sur la déconfliction des voies d’accès des personnes dans le besoin, si vous ne pouvez pas compter sur le fait que les hôpitaux ne seront pas attaqués… si vous ne pouvez pas compter sur le fait que les gens doivent se déplacer d’un lieu d’insécurité à un autre lieu d’insécurité, voilà les problèmes qui se posent. effectuer des livraisons d’aide humanitaire », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une question de nombre de camions qui peuvent entrer.”

Plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 60 000 autres blessées depuis le 7 octobre, a annoncé lundi le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Pendant ce temps, près de 90 % de la population d’avant-guerre de Gaza a été déplacée, selon l’ONU.

Cette campagne a débuté après les assassinats et enlèvements du 7 octobre perpétrés par des hommes armés du Hamas, qui ont vu quelque 1 200 personnes tuées en Israël et plus de 240 prises en otages, dont plus de 130 sont toujours en captivité, vivantes ou mortes.

Les bombardements incessants d’Israël ont provoqué des dégâts considérables, alors que les civils vivent sous la menace de mort imminente – soit par une frappe aérienne, soit par la famine, soit par une maladie.

Griffiths a averti lundi que la situation humanitaire désastreuse dans l’enclave pourrait créer une « haine générationnelle ».

« Nous nous inquiétons autant de la sécurité d’Israël que de celle de Gaza », a-t-il déclaré.

Lundi, les agences des Nations Unies ont lancé un appel commun pour un meilleur accès de l’aide à Gaza, affirmant qu’« un changement fondamental dans le flux de l’aide humanitaire vers Gaza est nécessaire de toute urgence ».

Les dirigeants du Programme alimentaire mondial (PAM), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré que l’acheminement de suffisamment de fournitures vers et à travers Gaza dépend de l’ouverture de nouvelles voies d’entrée ; davantage de camions sont autorisés chaque jour à passer les contrôles aux frontières ; moins de restrictions sur les mouvements des travailleurs humanitaires ; et des garanties de sécurité pour les personnes accédant à l’aide et la distribuant.

“Les habitants de Gaza risquent de mourir de faim à quelques kilomètres seulement des camions remplis de nourriture”, a déclaré la directrice du PAM, Cindy McCain. « Chaque heure perdue met en danger d’innombrables vies. Nous pouvons contenir la famine, mais seulement si nous pouvons livrer suffisamment de fournitures et avoir un accès sûr à tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.

Le PAM a averti début décembre que la « crise alimentaire catastrophique » à Gaza, qui « menace déjà de submerger la population civile », ne ferait que s’intensifier.

Salwa Tibi, travailleuse humanitaire de 53 ans et mère de quatre enfants à Gaza, a récemment déclaré à CNN que ses enfants « crient toute la journée de faim ».

Alors que les vents, les fortes pluies et les températures plus fraîches s’abattent sur Gaza de novembre à février, les travailleurs humanitaires et les civils qui tentent de survivre aux bombardements persistants ont déclaré à CNN qu’ils étaient confrontés à des conditions de vie difficiles, à un accès insuffisant à des vêtements chauds et à des épidémies de maladies dans des abris de fortune surpeuplés. La nourriture, le carburant et l’eau sont de plus en plus rares, et le prix du peu qui reste monte en flèche.

“Je me sentais mal pour les enfants, ils n’avaient rien pour les garder au chaud et nous mourions de froid la nuit”, a déclaré Tibi.

Les adultes rationnent leurs repas pour que les enfants n’aient pas faim. «Je vois des gens mourir de faim, littéralement mourir de faim» dit Shadi Blehaun étudiant de 20 ans, déplacé du nord de Gaza vers Rafah, qui prend un repas par jour.

La Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (IPC) a confirmé que l’ensemble de la population de Gaza – environ 2,2 millions de personnes – est confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë ou pire, avec un ménage sur quatre confronté à des conditions catastrophiques.

L’IPC a déclaré qu’il s’agit de la proportion la plus élevée de personnes confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë que l’initiative ait jamais classée pour une région ou un pays donné.

« Les enfants exposés à un risque élevé de mourir de malnutrition et de maladie ont désespérément besoin de soins médicaux, d’eau potable et de services d’assainissement, mais les conditions sur le terrain ne nous permettent pas d’atteindre en toute sécurité les enfants et les familles dans le besoin », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell.

Les 350 000 enfants de moins de 5 ans de Gaza sont particulièrement vulnérables, a déclaré l’UNICEF. L’agence a averti que dans les prochaines semaines, l’émaciation infantile, qui constitue la forme de malnutrition la plus mortelle chez les enfants, pourrait toucher jusqu’à 10 000 enfants.

« Certains des matériaux dont nous avons désespérément besoin pour réparer et augmenter l’approvisionnement en eau ne peuvent toujours pas entrer à Gaza. La vie des enfants et de leurs familles est en jeu. Chaque minute compte », a déclaré Russell.

Mais les agences ont fait écho à l’avertissement du chef des secours Griffiths selon lequel l’aide humanitaire à elle seule ne peut pas inverser l’aggravation de la faim parmi la population de Gaza.

Phillipe Lazzarini, commissaire général de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a déclaré que « les approvisionnements commerciaux sont indispensables pour permettre aux marchés et au secteur privé de rouvrir et d’offrir une alternative à l’accessibilité alimentaire ».