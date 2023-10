Gaza connaît une « catastrophe totale », prévient un responsable alors qu’Israël se prépare à l’offensive – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Gaza et Jérusalem (CNN) — La situation à Gaza s’est détériorée jusqu’à devenir une « catastrophe totale », selon un responsable, avec de graves pénuries d’eau potable et de nourriture alors que des dizaines de milliers de Palestiniens tentent de fuir les frappes aériennes paralysantes et l’offensive terrestre israélienne.

L’armée israélienne a déclaré samedi que ses forces se préparaient aux prochaines étapes de la guerre, notamment « des frappes aériennes, maritimes et terrestres combinées et coordonnées » en réponse aux attaques terroristes sans précédent du 7 octobre perpétrées par le groupe militant islamiste Hamas, qui contrôle l’enclave. .

Au moins 1 300 personnes ont été tuées lors du déchaînement du Hamas dans ce que le président américain Joe Biden a décrit comme « le pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste ».

Une nouvelle escalade du conflit de longue date risque désormais de plus en plus de déborder au niveau régional, incitant le Pentagone à ordonner un deuxième groupe aéronaval et des escadrons d’avions de combat dans la région pour dissuader l’Iran et ses mandataires, comme le Hezbollah au Liban.

Le temps presse pour les habitants qui fuient vers le sud à travers les rues dévastées de Gaza après que l’armée israélienne a demandé aux civils de quitter les zones nord de cette bande densément peuplée.

Plus de la moitié des 2 millions d’habitants de Gaza vivent dans la partie nord qu’Israël a déclaré qu’elle devrait être évacuée. De nombreuses familles, dont certaines étaient déjà déplacées à l’intérieur du pays, sont désormais entassées sur une portion encore plus petite de ce territoire de 140 milles carrés.

Des civils entassés dans des voitures, des taxis, des camionnettes et des charrettes tirées par des ânes. Les routes étaient remplies de files serpentantes de véhicules chargés de valises et de matelas. Ceux qui n’avaient pas d’autres options ont marché, emportant ce qu’ils pouvaient.

« Nous ne commencerons des opérations militaires significatives qu’une fois que nous constaterons que les civils ont quitté la zone », a déclaré dimanche à CNN le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le lieutenant-colonel Jonathan Conricus. « Je ne saurais trop insister pour dire que le moment est venu pour les habitants de Gaza de partir. »

Près d’un million de Gazaouis ont été forcés de quitter leurs foyers la semaine dernière depuis l’attaque du Hamas et les représailles israéliennes qui ont suivi, a déclaré samedi l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui aide les Palestiniens.

Alors même que les civils fuyaient vers le sud, les avions militaires israéliens ont continué à bombarder Gaza au cours du week-end. Des vidéos montraient vendredi des explosions et des corps le long d’une route d’évacuation de Gaza, alors que des dizaines de milliers de personnes abandonnaient leurs maisons sur les conseils de Tsahal.

Des destructions importantes ont pu être vues dans la rue Salah Al-Deen – une principale voie d’évacuation – dans des vidéos authentifiées par CNN. Un certain nombre de corps, dont ceux d’enfants, peuvent être vus sur une remorque à plateau qui semble avoir été utilisée pour éloigner les gens de la ville de Gaza.

L’armée israélienne a nié dimanche toute implication de l’armée israélienne dans l’attaque sur la rue Salah Al-Deen.

« Ce n’est que ce matin que nous avons pu confirmer et annoncer qu’il ne s’agissait pas d’une grève de Tsahal », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Peter Lerner, dans une interview à CNN. Lerner a plutôt déclaré qu’il ressortait des images visionnées par Tsahal que « l’explosion est venue d’en bas », suggérant « une sorte d’engin explosif ».

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 2 329 civils ont été tués et plus de 9 000 blessés depuis le début du conflit il y a une semaine, dont 300 tués au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de victimes à Gaza au cours des huit derniers jours a désormais dépassé le nombre de personnes tuées lors des 51 jours du conflit Gaza-Israël en 2014, selon le porte-parole du ministère palestinien de la Santé.

Richard Brennan, un responsable de l’Organisation mondiale de la santé au Caire, a déclaré à CNN que 60 % des personnes tuées à Gaza la semaine dernière étaient des femmes et des enfants.

Plusieurs agences des Nations Unies ont averti qu’une évacuation massive dans des conditions de siège conduirait à un désastre et que les habitants de Gaza les plus vulnérables, notamment les malades, les personnes âgées, les enceintes et les handicapés, ne pourraient pas du tout se réinstaller. Pendant des jours, Israël a coupé l’accès de la population de Gaza à l’électricité, à la nourriture et à l’eau.

Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a mis en garde contre la situation « cauchemardesque » à laquelle sont confrontées les 50 000 femmes enceintes à Gaza, alors que le système de santé de l’enclave est au bord de l’effondrement.

Environ 5 000 femmes devraient accoucher au cours du mois à venir, dont certaines pourraient être confrontées à des complications, a déclaré Dominic Allen, représentant de l’UNFPA. « Ces femmes enceintes qui nous préoccupent sérieusement n’ont nulle part où aller. Ils sont confrontés à des défis impensables », a-t-il déclaré dimanche à CNN dans une interview.

« Malgré les annonces israéliennes suggérant qu’il existe des zones de sécurité pour les personnes coincées dans la bande de Gaza, elles sont en réalité exposées aux bombardements sur l’ensemble du territoire, y compris dans le sud », a déclaré Avril Benoit, directrice exécutive de Médecins sans frontières (MSF).

Un nombre croissant de pays, de groupes de défense des droits mondiaux et d’organisations appellent Israël à respecter les règles internationales de la guerre, en insistant sur la protection de la vie des civils et à ne pas cibler les hôpitaux, les écoles et les cliniques. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a averti que les actions d’Israël à Gaza provoquent un désastre humanitaire et constituent un châtiment de masse pour plus de 2 millions de Palestiniens.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti dimanche qu’il était à court de stocks de réserve à l’intérieur de Gaza et qu’il avait besoin d’être reconstitué le plus rapidement possible.

Le PAM a « de la nourriture pour 1,3 million de personnes depuis deux semaines entassés aux frontières de Gaza », a déclaré dimanche à CNN la directrice régionale du PAM, Corinne Fleischer, dans une interview depuis le Caire, ajoutant : « Les gens commencent vraiment à avoir faim ».

Fleischer a déclaré que le PAM avait jusqu’à présent atteint 520 000 personnes à Gaza, en leur fournissant de la nourriture en conserve, du pain et de l’argent liquide à utiliser dans les magasins. Ils devraient atteindre 224 000 personnes dimanche.

« Nous distribuons toujours malgré le chaos absolu et notre personnel se trouvant lui-même dans des abris sans nourriture, sans matelas, sans eau, sans toilettes et sans électricité », a déclaré Fleischer.

Alors que la nourriture, l’eau potable et les fournitures médicales s’épuisent à Gaza, des appels urgents sont lancés pour que l’aide humanitaire puisse entrer. Des images montrent des convois d’aide continuant d’arriver au stade El-Arish en Égypte, se préparant à entrer à Gaza par le passage terrestre de Rafah. Du côté de Gaza, des milliers de personnes sont bloquées au passage, des familles déclarant à CNN qu’elles n’ont pas pu entrer en Égypte.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré samedi à CNN que l’Égypte avait tenté d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza mais n’avait pas reçu l’autorisation appropriée pour le faire.

« Catastrophe totale » à Gaza

Il n’y a plus d’électricité et ceux qui disposent de générateurs alimentés au carburant vivront bientôt dans un black-out complet. L’accès à Internet, grâce auquel les habitants communiquent au monde entier leur sort, est également en diminution.

Benoit, de MSF, a déclaré samedi à CNN que de nombreuses personnes à Gaza commencent à souffrir d’une grave déshydratation.

« Tout le monde a l’impression qu’il risque d’être un dommage collatéral », a déclaré Benoit. « Le système de santé là-bas a toujours été extrêmement fragile et a été considéré comme une urgence humanitaire chronique pendant de très nombreuses années, et c’est aujourd’hui une catastrophe totale. »

Le porte-parole du Croissant-Rouge palestinien, Nebal Farsakh, a déclaré à CNN que la situation à Gaza est « dévastatrice » et que, bien qu’Israël ait demandé à évacuer l’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza, ils n’avaient pas les moyens de le faire.

« Nous avons environ 300 patients à l’hôpital. Certains d’entre eux sont en soins intensifs. Nous avons des enfants dans des couveuses. Nous ne pouvons pas les évacuer », a déclaré Farsakh.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré samedi qu’elle « condamne fermement les ordres répétés d’évacuation d’Israël de 22 hôpitaux » à Gaza, les qualifiant de « condamnation à mort pour les malades et les blessés ».

Si les patients sont contraints de se déplacer et sont privés de soins médicaux vitaux pendant leur évacuation, ils risquent tous une détérioration imminente de leur état ou la mort, a déclaré l’OMS dans un communiqué.

Les établissements de santé du nord de Gaza continuent de recevoir un afflux de patients blessés et ont du mal à fonctionner au-delà de leurs capacités, certains patients « étant soignés dans les couloirs et à l’extérieur des rues environnantes en raison du manque de lits d’hôpitaux », ajoute-t-il.

À quoi ressemblerait une invasion terrestre ?

Israël, qui a massé des troupes et du matériel militaire à la frontière avec Gaza, a déclaré que son offensive accélérée impliquerait des centaines de milliers de réservistes et engloberait « un large éventail de plans opérationnels offensifs ».

En plus des frappes aériennes généralisées, l’armée israélienne prépare ses troupes pour une « arène de combat élargie », a déclaré samedi l’armée israélienne dans un communiqué. Les préparatifs ont mis « l’accent sur d’importantes opérations terrestres ».

Le Hamas a démontré un niveau de capacité militaire bien au-delà de ce que l’on pensait auparavant, et une enquête récente de CNN a révélé qu’il est probablement bien préparé pour la prochaine phase de la guerre.

Pour compliquer l’offensive israélienne à Gaza, jusqu’à 150 otages sont capturés par le Hamas – dont des soldats, des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées – et sont détenus dans cette enclave surpeuplée.

Le porte-parole de Tsahal, Conricus, a déclaré que faire sortir les otages de Gaza était une priorité absolue, malgré les difficultés qu’une zone urbaine dense ajoute aux combats.

Soulignant le « réseau complexe de tunnels » dont dispose le Hamas, il a déclaré que les otages « sont très probablement détenus sous terre à divers endroits ».

« Les combats seront lents. Les progrès seront lents et nous serons prudents », a-t-il déclaré.

Les préoccupations régionales grandissent

Alors qu’Israël combat le Hamas, il est également confronté à la menace d’un conflit plus large sur de nouveaux fronts.

Israël a déclaré qu’il était prêt en cas d’attaques en provenance du Liban ou de la Syrie voisins.

L’armée syrienne a rapporté samedi soir qu’une « agression aérienne » d’Israël, provenant de la mer Méditerranée, avait endommagé l’aéroport international d’Alep et l’avait rendu non opérationnel.

Pendant ce temps, la mission iranienne auprès de l’ONU a averti samedi que si Israël n’arrêtait pas ses attaques sur Gaza, « la situation pourrait devenir incontrôlable et avoir des conséquences de grande envergure ».

Ces commentaires interviennent alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, rencontrait samedi le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Doha, au Qatar, selon l’agence de presse officielle iranienne IRNA. L’agence a déclaré qu’il s’agissait de la première réunion officielle entre des responsables iraniens et Haniyeh depuis l’attaque surprise du Hamas contre Israël que le Hamas a qualifiée de tempête Al-Aqsa.

Les hostilités avec le Liban voisin sont étroitement surveillées au niveau international, car une escalade pourrait entraîner dans le conflit le puissant groupe paramilitaire du Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Pendant des jours, des militants palestiniens basés au Liban ont lancé des roquettes sur Israël, entraînant des attaques israéliennes sur le territoire libanais, y compris sur les positions du Hezbollah. Le Hezbollah a riposté sur les positions frontalières israéliennes avec des missiles à guidage de précision.

Samedi, Israël a riposté après que le Hezbollah a lancé une attaque sur le territoire contesté des fermes de Chebaa, près de la frontière israélo-libanaise, les équipes de CNN sur le terrain faisant état de bombardements prolongés.

Les personnes en deuil se sont également rassemblées samedi pour les funérailles du journaliste de Reuters Issam Abdallah, dans le sud du Liban, après qu’il ait été tué par des tirs d’artillerie israéliens dans la zone où lui et d’autres journalistes se trouvaient vendredi. L’armée israélienne a déclaré qu’elle examinait les circonstances entourant l’incident survenu à la frontière libanaise.

En réponse à la situation sécuritaire régionale, le Pentagone a ordonné à un deuxième groupe d’attaque aéronaval – l’USS Dwight D. Eisenhower – de se rendre en Méditerranée orientale, rejoignant le groupe d’attaque dirigé par l’USS Gerald R. Ford.

Les navires de guerre américains ne sont pas destinés à se joindre aux combats à Gaza ni à prendre part aux opérations israéliennes, mais la présence de deux des navires les plus puissants de la marine est destinée à envoyer un message de dissuasion à l’Iran et à ses mandataires dans la région.

