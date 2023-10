28 octobre 2023, 18h40 BST Mis à jour il y a 2 heures

Légende, Un correspondant de la BBC a déclaré que le bombardement du nord de Gaza était d’une ampleur qu’il n’avait jamais vue.

Les Palestiniens de la bande de Gaza ont connu la nuit la plus intense de bombardements israéliens depuis le début de la guerre avec le Hamas il y a trois semaines.

Les autorités dirigées par le Hamas ont déclaré que des centaines de bâtiments avaient été détruits lors de frappes aériennes et d’artillerie, et qu’au moins 377 personnes avaient été tuées au cours de la dernière journée.

L’armée israélienne a déclaré que ses avions de guerre avaient touché 150 cibles souterraines, notamment des tunnels et d’autres infrastructures.

Des chars et des troupes sont également entrés dans la bande de Gaza et ont affronté les combattants du Hamas.

L’armée a déclaré que certains soldats resteraient sur le terrain, le ministre israélien de la Défense ayant déclaré que la guerre était entrée dans une « nouvelle phase ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse samedi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était entré dans la deuxième phase de la guerre avec le Hamas.

Il a déclaré que des forces terrestres israéliennes supplémentaires se sont rendues dans ce qu’il a appelé « ce bastion du mal » – faisant référence à Gaza – pour « démanteler » le Hamas et ramener les otages chez eux.

“Ce sera une guerre longue et difficile”, a ajouté M. Netanyahu.

Israël a lancé sa campagne de bombardements sur Gaza en réponse à une attaque transfrontalière sans précédent menée le 7 octobre par des centaines d’hommes armés du Hamas, au cours de laquelle 1 400 personnes ont été tuées et 229 prises en otages.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 7 700 personnes ont été tuées dans le territoire depuis lors, et l’ONU prévient qu’une « catastrophe humanitaire est en train de se produire ».

Vendredi soir, d’énormes explosions ont illuminé le ciel alors que l’armée israélienne a déclaré qu’elle “opérait avec puissance dans toutes les dimensions afin d’atteindre les objectifs de la guerre”, avec “les forces terrestres… élargissant leurs opérations”.

Dans le même temps, les réseaux palestiniens de téléphonie mobile et Internet sont tombés en panne, coupant les communications à l’intérieur de la bande et rendant difficile la diffusion de rapports précis.

La branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, a déclaré qu’elle combattait les troupes israéliennes dans la ville de Beit Hanoun, au nord-est, et dans la région centrale de Bureij, et qu’elle avait également tiré des barrages de roquettes vers Israël.

Samedi matin, Rushdi Abu Alouf, de la BBC, qui se trouve à Khan Younis, dans le sud de Gaza, a décrit une scène de chaos total sur le terrain.

Il a déclaré que les bombardements des régions du nord étaient d’une ampleur qu’il n’avait jamais vue auparavant. Il y a eu moins de frappes dans les régions du sud, a-t-il ajouté, mais c’est la panique parmi les centaines de milliers de personnes qui s’y sont réfugiées après avoir reçu l’ordre d’Israël de quitter leurs maisons dans le nord.

L’armée israélienne a déclaré que des avions de combat avaient frappé 150 cibles souterraines dans le nord de Gaza appartenant au Hamas – qu’Israël, le Royaume-Uni et d’autres puissances considèrent comme un groupe terroriste – y compris « des tunnels, des espaces de combat souterrains et des infrastructures souterraines supplémentaires ».

Plus tard, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré : « La nuit dernière, la terre à Gaza a tremblé. Nous avons attaqué au-dessus et en dessous du sol. Nous avons attaqué des terroristes de tous les niveaux et partout.

“Les directives données aux forces sont claires : l’opération se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.”

Le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré à l’AFP que “des centaines de bâtiments et de maisons ont été complètement détruits et des milliers d’autres maisons ont été endommagées” lors des frappes israéliennes, ajoutant qu’elles avaient “changé le paysage” du nord de Gaza.

Le photographe Shehab Younis a publié sur Instagram une vidéo montrant un homme grièvement blessé précipité hors d’un immeuble et placé à l’arrière d’un camion parce qu’il n’y avait pas d’ambulance.

Il a déclaré à la BBC dans une note vocale que la situation était “catastrophique”, les gens ne pouvant pas contacter les services d’urgence car tous les moyens de communication étaient en panne.

Légende, Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit surpris par « l’escalade sans précédent » des bombardements israéliens.

« J’ai pu visiter différents hôpitaux, dont l’hôpital Al-Quds, et les scènes qui s’y déroulent sont difficiles à décrire », a-t-il déclaré.

“Des travailleurs de la santé qui travaillent 24 heures sur 24 tout en faisant face à de nombreuses tragédies personnelles. J’ai parlé à un médecin qui avait perdu son frère et son cousin la nuit précédente.”

M. Schomburg a déclaré que les établissements de santé ont également été transformés en centres pour les civils déplacés “qui craignent que le seul endroit sûr pour eux soit à l’étage d’un hôpital”.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Unrwa – qui héberge plus de 600 000 des 1,4 million de personnes qui ont fui leurs foyers – a déclaré avoir perdu le plus de contact avec ses équipes au cours de ce qu’elle a décrit comme “la nuit la plus intense et la plus intense” des bombardements. jusqu’à présent.

“Les ruptures de communication rendent notre travail… extrêmement difficile”, a déclaré la porte-parole Juliette Touma.

“Nous avons perdu jusqu’à présent 53 collègues et sommes terrifiés à l’idée que ce nombre ait pu augmenter à cause des bombardements de la nuit.”

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit surpris par l’intensité des frappes israéliennes.

“J’ai été encouragé ces derniers jours par ce qui semblait être un consensus croissant… sur la nécessité d’au moins une pause humanitaire dans les combats pour faciliter la libération des otages à Gaza, l’évacuation des ressortissants de pays tiers et l’intervention massive nécessaire l’intensification de l’acheminement de l’aide humanitaire à la population de Gaza”, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, au lieu de faire une pause, j’ai été surpris par une escalade sans précédent des bombardements et leurs impacts dévastateurs, sapant les objectifs humanitaires évoqués.”

Israël a également coupé l’électricité et la majeure partie de l’eau, et a arrêté les importations de nourriture, de carburant et d’autres biens en représailles à l’attaque du Hamas.

Elle a autorisé 84 camions transportant de l’aide à traverser l’Egypte la semaine dernière, mais l’ONU a qualifié cela de “goutte dans l’océan”. Environ 500 camions d’aide arrivaient chaque jour à Gaza avant le début de la guerre.

Aucune expédition de carburant, pourtant nécessaire à la production d’électricité pour les hôpitaux, les refuges, les boulangeries, les stations de traitement de l’eau et les stations de pompage, n’a été effectuée.