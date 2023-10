CNN

—



Israël a déclaré lundi que son offensive terrestre allait « s’intensifier » après que les troupes aient semblé avancer de plus de trois kilomètres à l’intérieur de Gaza, selon une analyse de CNN. Pendant ce temps, des groupes humanitaires affirment que l’ordre civil est en train de s’effondrer dans l’enclave, alors que les frappes aériennes aggravent une crise humanitaire dévastatrice causée par le blocus imposé par Israël sur les produits de première nécessité, notamment la nourriture et le carburant.

Au cours du week-end, Israël a déclaré être entré dans une « deuxième étape » de sa guerre contre le groupe militant Hamas, qui contrôle Gaza, après des semaines de frappes aériennes sur le territoire isolé. Israël se prépare à une guerre « longue et difficile », a déclaré samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors qu’il cherche à extirper et à « détruire » le Hamas après qu’il a tué plus de 1 400 personnes lors de l’attaque contre Israël au début du mois.

Les bombardements israéliens ont fait au moins 7 960 morts, pour la plupart des civils, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. Près des trois quarts – 73 % – des personnes tuées proviennent de populations vulnérables, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, a indiqué dimanche le ministère. Amnesty International a déclaré avoir documenté « attaques israéliennes illégales » cela « doit faire l’objet d’une enquête en tant que crime de guerre », car Israël affirme qu’il cible le Hamas.

Dans les semaines qui ont suivi le début du siège de Gaza, moins d’une journée normale d’aide a été autorisée à parvenir aux habitants.

Lors d’opérations terrestres israéliennes à Gaza, un soldat israélien qui faisait partie des plus de 200 otages pris par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre a été libéré, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI). Une Israélienne allemande de 23 ans qui a été enlevée lors d’un festival de musique et emmenée à Gaza a été retrouvée morte, a annoncé lundi le ministère israélien des Affaires étrangères.

Les opérations élargies d’Israël ont suscité de nouveaux avertissements de la part des dirigeants sur le risque d’un conflit régional plus large, ainsi que des appels accrus de la part des Nations Unies à un cessez-le-feu humanitaire pour acheminer l’aide désespérément nécessaire à Gaza.

Voici la dernière :

Israël a envoyé davantage de forces terrestres à Gaza dans la nuit, a déclaré lundi le porte-parole de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari.

« Des forces supplémentaires sont entrées dans la bande. Notre activité là-bas ne fera que s’intensifier », a-t-il déclaré, ajoutant que des dizaines d’hommes armés du Hamas avaient été tués lors des récents combats.

Des images vidéo ont également été diffusées montrant un char israélien apparemment ouvrant le feu sur un véhicule de tourisme alors qu’il effectuait un demi-tour sur la route principale traversant Gaza.

Les images, filmées par le journaliste indépendant palestinien Yousif Al Saifi et géolocalisées par CNN, montrent le char à proximité du carrefour de Netzarim, un carrefour clé au sud de la ville de Gaza, à environ trois kilomètres de la frontière est de la bande.

“Le char se tenait là et ciblait tous ceux qui s’en approchaient”, a déclaré Al Saifi, décrivant l’incident sur son compte Telegram. « Une voiture et un bus ont tous deux été visés dans cette zone ; il y avait aussi un bulldozer à côté du char.

On ne sait pas qui conduisait le véhicule, ni dans quel état il se trouvait après l’incident.

En réponse à la vidéo, un porte-parole de Tsahal a déclaré à CNN que le Hamas utilisait du matériel civil à l’intérieur de Gaza, reconnaissant qu’il ne savait pas qui se trouvait à l’intérieur de cette voiture en particulier.

« Comment pouvez-vous dire qu’il n’y a pas de terroristes à l’intérieur de cette voiture ? Le Hamas ne dispose ni de jeeps ni de chars, ils utilisent du matériel civil à des fins militaires », a déclaré à CNN le porte-parole de Tsahal, le major Nir Dinar.

“Je ne sais pas qui se trouvait à bord de ce véhicule, donc je suppose que les médias ne peuvent pas non plus le dire avec certitude”, a-t-il ajouté.

Cela survient après que les troupes israéliennes semblent avoir avancé de plus de trois kilomètres à l’intérieur de Gaza au cours du week-end, selon une analyse de CNN d’une vidéo montrant des soldats plaçant un drapeau israélien sur un toit à Gaza.

La vidéo, prise samedi et publiée par un média israélien, est l’un des premiers aperçus de l’endroit où se trouvent les forces terrestres israéliennes depuis l’expansion des opérations terrestres à Gaza dans la nuit de vendredi.

Dimanche, Tsahal a déclaré avoir échangé des tirs avec le Hamas et frappé des structures militaires, « dont certaines abritaient des terroristes du Hamas ».

Une équipe de CNN dans la ville israélienne de Sderot, près du périmètre de la bande de Gaza, a entendu dimanche des tirs de mitrailleuses à intervalles réguliers venant de la partie nord de l’enclave, tandis que Tsahal continuait de tirer des obus d’artillerie et des mortiers depuis l’extérieur de la frontière, plus au sud.

Des chars et des véhicules blindés de Tsahal ont également été aperçus s’approchant de la frontière tandis que des hélicoptères, des drones et des avions de combat survolaient la frontière.

Une soldate israélienne kidnappée par le Hamas, le PVT Ori Megidish, a été libérée lors de raids terrestres de Tsahal, a annoncé lundi l’armée israélienne.

L’armée israélienne a ajouté que « la soldate a subi un examen médical, se porte bien et a rencontré sa famille ».

Plus tôt, une Israélienne allemande de 23 ans, Shani Louk, enlevée au festival de musique Nova par des militants du Hamas, a été retrouvée morte, a annoncé lundi le ministère israélien des Affaires étrangères.

Louk assistait au festival dans le sud d’Israël le 7 octobre, lorsque le Hamas a franchi la frontière entre Gaza et Israël.

Le Hamas a également publié une deuxième courte vidéo de prise d’otages montrant trois femmes qui seraient détenues par le groupe militant. Les proches des otages ont nommé les femmes Elena Trupanov, Daniel Aloni et Ramon Kirsht. Le bureau du Premier ministre Netanyahu a également confirmé leurs noms dans un bref communiqué.

Les images les montrent assis sur des chaises en plastique face à la caméra, tandis que la femme au milieu s’adresse directement à Netanyahu avec une fureur croissante. Elle parle couramment et ne semble pas lire un scénario, mais comme les femmes sont des otages, cette déclaration aurait pu être faite sous la contrainte.

« Vous avez promis de nous libérer tous », dit-elle, suggérant qu’elle est au courant des négociations sur la prise d’otages, qui ont échoué.

Elle termine en exigeant de « nous libérer tous », en criant : « Maintenant ! Maintenant! Maintenant!”

Les femmes ne présentent aucun signe visible de mauvais traitements physiques, mais CNN n’est pas en mesure de vérifier quoi que ce soit sur leur situation ou leur bien-être.

Le gouvernement israélien a subi des pressions publiques pour assurer la sécurité de ce qu’Israël a déclaré être 239 otages connus à Gaza, de hauts responsables présentant l’intensification de la campagne comme faisant partie d’une stratégie visant à assurer leur libération.

Les familles des otages détenus à Gaza ont déclaré avoir déclaré dimanche à Netanyahu qu’elles n’accepteraient qu’un accord « chacun en échange de tout le monde », qui garantirait la libération immédiate de tous les otages.

Un accord « tout le monde pour tout le monde » impliquerait la libération des otages du Hamas à Gaza en échange des Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont l’organisation non gouvernementale Club des Prisonniers Palestiniens estime le nombre à 6 630 personnes.

Les frappes aériennes israéliennes ont « causé d’importants dégâts aux services hospitaliers et exposé les résidents et les patients à l’étouffement » à l’hôpital Al-Quds, a déclaré dimanche la Société du Croissant-Rouge palestinien.

L’organisation médicale a accusé Israël d’avoir lancé « délibérément » des frappes aériennes « directement à côté » de l’établissement afin de forcer l’évacuation de l’hôpital, le deuxième plus grand de la ville de Gaza.

L’établissement traite des centaines de patients, tandis que quelque 12 000 civils déplacés internes y trouvent également refuge, a indiqué l’agence.

L’organisation a déclaré avoir reçu dimanche de nouveaux avertissements d’Israël lui demandant d’évacuer immédiatement l’hôpital avant d’éventuels bombardements, ce qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, serait « impossible » sans mettre en danger la vie des patients.

L’hôpital est situé au nord de Wadi Gaza, la ligne qu’Israël a exhorté les habitants de Gaza à fuir vers le sud alors qu’il continue de frapper ce qu’il considère comme des cibles du Hamas au nord.

Les groupes humanitaires ont critiqué l’ordre d’évacuation, soulignant les difficultés rencontrées par les civils pour se déplacer à l’intérieur de Gaza alors qu’elle est attaquée. Même ceux qui ont pu suivre cet ordre d’évacuation n’ont pas trouvé la sécurité, a rapporté dimanche CNN.



Les pénuries d’eau, de nourriture et de carburant continuent de semer le désespoir dans le territoire, qui a subi une panne de communication de vendredi soir à dimanche matin.

Les services ont commencé à être progressivement rétablis dimanche, après ce qu’un haut responsable américain a qualifié de pression américaine sur Israël.

Les Nations Unies ont averti dimanche qu’il y avait des signes que « l’ordre civil commençait à s’effondrer » à Gaza, signalant que des milliers de Palestiniens désespérés s’emparaient de produits de base comme de la farine et des produits d’hygiène.