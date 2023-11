Gaza a perdu 61 pour cent de ses emplois à cause de la guerre entre Israël et le Hamas, selon l’agence des Nations Unies | Conflit israélo-palestinien Actualités

Gaza a perdu au moins 61 pour cent de ses emplois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré l’agence des Nations Unies pour l’emploi, avertissant que les retombées économiques se répercuteront sur « de nombreuses années encore ».

Les pertes d’emplois estimées dans le territoire palestinien sont équivalentes à 182 000 emplois, a déclaré lundi l’Organisation internationale du travail dans une évaluation de l’impact économique du conflit.

«Notre première évaluation des répercussions de la tragique crise actuelle sur le marché du travail palestinien a donné des résultats extrêmement inquiétants, qui ne feront qu’empirer si le conflit se poursuit», a déclaré Ruba Jaradat, directrice régionale de l’OIT pour les États arabes.

« Les hostilités en cours représentent non seulement une énorme crise humanitaire en termes de pertes de vies humaines et de besoins humains fondamentaux, mais elles représentent également une crise sociale et économique qui a causé d’importants dégâts aux emplois et aux entreprises, avec des répercussions qui se feront sentir pendant de nombreuses années. viens.”

La Cisjordanie occupée a également perdu environ 24 pour cent de ses emplois, soit l’équivalent de 208 000 emplois, en raison des retombées de la guerre, a indiqué l’OIT.

Ensemble, les pertes d’emplois dans les deux territoires palestiniens se traduisent par des pertes de revenus quotidiennes estimées à 16 millions de dollars, selon l’agence des Nations Unies.

Jaradat a déclaré que les résidents de Gaza doivent avoir un accès « total, rapide, sûr et sans entrave » à l’aide humanitaire.

« Nous travaillons sans relâche avec les gouvernements, les travailleurs et les employeurs, d’autres agences des Nations Unies et les acteurs humanitaires pour fournir une assistance immédiate aux travailleurs et aux entreprises touchés », a-t-elle déclaré.

« Nous les soutiendrons également à plus long terme dans la collecte d’informations vitales sur le marché du travail et la restauration des emplois et des entreprises, combinées à des initiatives de protection sociale, dans toute la mesure de notre mandat. »

Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2005, souffrait de graves difficultés économiques avant même le début du dernier conflit.

Le chômage sur le territoire s’élevait à 46,4 pour cent au deuxième trimestre 2023, l’un des taux les plus élevés au monde.

Plus de 80 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon l’ONU.

Les pénuries de nourriture, d’eau et de fournitures médicales se sont aggravées depuis qu’Israël a renforcé son blocus et commencé à bombarder l’enclave après les attaques du Hamas contre les communautés israéliennes du 7 octobre, qui, selon les autorités, ont tué au moins 1 405 personnes, pour la plupart des civils.

Depuis lors, au moins 10 022 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens, selon les responsables de l’enclave gouvernée par le Hamas.