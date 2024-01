Gaza : 21 soldats israéliens tués, la plus grande perte de Tsahal au cours des combats, selon l’armée israélienne

Jérusalem

Vingt et un soldats israéliens ont été tués lors des combats dans le sud de Gaza lundi, a déclaré l’armée, il s’agit de la plus grande perte de vies humaines pour les troupes israéliennes à l’intérieur de l’enclave battue depuis le début de la guerre avec le Hamas.

Dans une déclaration télévisée mardi, le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré qu’un char qui protégeait les troupes israéliennes avait été touché par une grenade propulsée par roquette (RPG).

Les médias israéliens ont rapporté que deux soldats à bord du char avaient été tués.

Simultanément, deux immeubles de deux étages se sont effondrés sur des soldats suite à une explosion. La plupart des soldats israéliens tués se trouvaient dans ou à proximité des bâtiments, a-t-il précisé.

“Les bâtiments ont probablement explosé à cause des mines que nos forces y avaient posées, en prévision de leur démolition ainsi que des infrastructures alentour”, a déclaré Hagari.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré mardi à CNN que la cause de l’explosion du bâtiment « n’est toujours pas claire ».

Toutes les familles ont été informées, mais seuls 10 noms ont été divulgués jusqu’à présent, a-t-il indiqué.

Un autre soldat a été grièvement blessé lors du même incident, a ajouté Hagari.

La campagne de bombardements à grande échelle de l’armée israélienne à Gaza se poursuit depuis les assassinats et enlèvements du 7 octobre perpétrés par des hommes armés du Hamas, qui ont vu quelque 1 200 personnes tuées en Israël et plus de 250 prises en otages, dont plus de 130 sont toujours en captivité, vivantes. ou mort.





Cet incident mortel porte à 219 le nombre de soldats israéliens tués à Gaza depuis le début des opérations.

Ces dernières semaines, l’armée israélienne s’est principalement concentrée sur le sud de Gaza, avec d’intenses combats autour de la ville de Khan Younis.

L’armée israélienne a annoncé lundi qu’elle intensifiait ses opérations terrestres à l’ouest de la ville.

« Tsahal combat une organisation terroriste qui s’encastre dans la population civile, et des unités compétentes et expérimentées travaillent au démantèlement du cadre militaire du Hamas, tout en restant conscientes de la complexité de la tâche, étant donné que le Hamas s’encastre systématiquement dans des sites tels que des hôpitaux et des écoles », a déclaré l’armée israélienne.

Établissements médicaux Les habitants de la ville ont été battus lundi lors d’une attaque israélienne dans la région, ont déclaré les responsables palestiniens de la santé, alors que le nombre de personnes tué dans Le siège d’Israël sur Gaza continue de s’intensifier.

Lundi, le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que le nombre de Palestiniens tués dans les attaques israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre était passé à 25 295, avec au moins 63 000 blessés.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.