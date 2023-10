Gaza 2023 : notre moment du soulèvement de Varsovie | Gaza

C’est encore Gaza ! Mais c’est différent cette fois-ci ! Au lieu de réagir à l’une des attaques génocidaires régulières de l’apartheid israélien, les mouvements de résistance ont fait le « premier » pas dans une démarche sans précédent.

Au lieu d’attendre la « générosité » d’Israël lorsqu’il décide, par l’intermédiaire de médiateurs, d’ouvrir l’une des sept portes des plus grandes prisons à ciel ouvert du monde, les détenus – ayant tiré les leçons de l’insurrection de Varsovie de 1944 – ont décidé de la faire tomber eux-mêmes. .

Le siège médiéval meurtrier imposé à Gaza depuis 2007 – soutenu par l’Union européenne et les États-Unis – ainsi que les guerres génocidaires récurrentes lancées par Israël sont une tentative de faire disparaître les Palestiniens de Gaza – quoique lentement et douloureusement.

Pas plus! Trop c’est trop.

Les mouvements de résistance à Gaza, de droite comme de gauche, ont décidé de renverser la situation. Ils ont donné à la lutte palestinienne un nouvel élan, une direction claire vers la libération et la décolonisation.

Une histoire palestinienne tronquée

Pour comprendre les événements d’aujourd’hui, il est important de se rappeler le contexte de la lutte palestinienne des 30 dernières années. La décision des dirigeants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de faire ce qui était auparavant impensable – coexister avec le sionisme – a conduit aux désastreux accords d’Oslo qui, de fait, ont tronqué l’histoire palestinienne.

La Naksa – l’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza, du plateau du Golan et du désert du Sinaï en 1967 – s’est séparée de la Nakba – l’expulsion massive des Palestiniens de leur patrie en 1948.

L’accent est devenu mis sur l’occupation et non sur le colonialisme de peuplement qui la soutenait, tandis que les « négociations de paix » servaient de couverture à la violence israélienne et à la dépossession continue des Palestiniens.

Comme le soutient l’historien israélien Ilan Pappe dans son livre La plus grande prison du monde : « Les stratèges israéliens ont découvert que si l’on veut mettre en œuvre un nettoyage ethnique par d’autres moyens, l’alternative à l’expulsion est de ne pas permettre aux gens de quitter l’endroit où ils vivent – ​​et donc ils peuvent être exclus de l’équilibre démocratique des pouvoirs. Ils sont confinés à l’intérieur de leurs propres zones, mais ne doivent pas être pris en compte dans la démographie nationale globale puisqu’ils ne peuvent pas se déplacer, se développer ou s’étendre librement, et qu’ils ne jouissent pas non plus de droits civils et humains fondamentaux.

L’apartheid israélien a clairement indiqué que, puisqu’il ne peut pas se débarrasser complètement de nous, nous devons devenir ses esclaves, des personnes sans aucun droit.

La majorité des Juifs israéliens soutiennent la politique génocidaire de leurs gouvernements parce que, en tant que sionistes vivant dans l’apartheid israélien, ils sont endoctrinés à croire qu’ils ont droit à certains privilèges qui doivent être refusés à la population indigène du pays.

En 1948, pour mettre en œuvre cette idéologie raciste, le nettoyage ethnique était la solution. Et en 1967, l’esclavage est devenu la seule option.

Face à cette réalité, les Palestiniens sont parvenus à un terrain d’entente sur le fait que l’ennemi est le colonialisme de peuplement, mais ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur la manière dont la décolonisation devrait être comprise et réalisée.

Ces dernières années, il y a eu un changement radical dans la pensée stratégique sur ce point, celle qui considère les relations israélo-palestiniennes dans le cadre du colonialisme de peuplement et de l’apartheid.

Dans ce contexte, la véritable libération signifie parvenir à une véritable égalité dans la Palestine historique après le retour de tous les réfugiés palestiniens dans les villes et villages d’où ils ont été ethniquement nettoyés en 1948.

Une vision de libération

Il n’est pas étonnant que Gaza ait décidé de prendre cette décision sans précédent. Les deux tiers des Gazaouis sont des réfugiés bénéficiant du droit au retour conformément à la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1948.

Selon la rumeur, les résistants qui ont réussi à entrer à Sderot seraient les petits-fils de réfugiés du village de Huj, qui a été ethniquement nettoyé par les milices sionistes en 1948 et rebaptisé Sderot. D’autres sont originaires du village de Hirbya, rebaptisé Zikim par les Israéliens.

Ils ont osé faire « l’impensable », c’est-à-dire revenir, non pas en tant que visiteurs autorisés par le colonisateur mais en tant que libérateurs défendant leur droit à leur terre ancestrale.

Cet acte radical de retour indique l’avenir post-sioniste que nous devrions imaginer et qui apportera la libération à tous.

Pour nous, la libération signifie démanteler les structures du colonialisme de peuplement sioniste et de l’apartheid et s’attaquer aux inégalités et aux injustices qu’ils nous ont infligées, à nous, la population autochtone de Palestine, au cours des 100 dernières années.

Pour nous, la libération vise à transformer la relation entre Palestiniens et Israéliens en une relation basée sur l’égalité et la justice totales. On attend de la société coloniale qu’elle abandonne tous les privilèges coloniaux et qu’elle fasse preuve d’une réelle volonté d’accepter la responsabilité des crimes et des injustices du passé. Le compromis que les Palestiniens autochtones sont censés proposer est d’accepter les colons comme des citoyens égaux dans le nouvel État situé entre le Jourdain et la mer Méditerranée.

C’est la voie vers la paix et la sécurité, et la communauté internationale, qui a depuis longtemps accepté les crimes de guerre d’Israël contre les Palestiniens et en a même été complice, devra l’adopter.

N’ayant rien appris de l’histoire, le président américain Joe Biden a clairement indiqué, le jour où les combattants palestiniens ont traversé les barbelés pour se rendre en Israël, qu’il soutenait pleinement Israël, donnant à son armée le feu vert pour commettre davantage de crimes de guerre contre les civils de Gaza.

Trois jours après le début de la résistance en Palestine de 1948, Israël a tué plus de 770 personnes à Gaza, dont 140 enfants, et en a blessé 4 000. Plus de 180 000 personnes ont dû fuir leurs foyers car leurs quartiers ont été violemment pris pour cible par les avions de guerre israéliens ; Je suis l’un d’eux.

Les dirigeants comme Biden feraient bien de se souvenir des paroles de l’éducateur et philosophe brésilien Paulo Freire : « Avec l’établissement d’un rapport d’oppression, la violence a déjà commencé. Jamais dans l’histoire la violence n’a été initiée par les opprimés. Comment pourraient-ils en être les initiateurs, s’ils sont eux-mêmes le résultat de la violence ? … Il n’y aurait pas d’opprimé s’il n’y avait pas eu de situation de violence préalable pour établir leur asservissement. La violence est initiée par ceux qui oppriment, qui exploitent, qui ne reconnaissent pas les autres comme des personnes – et non par ceux qui sont opprimés, exploités et non reconnus.

À Gaza et à Jénine, nous refusons de marcher comme des moutons vers les chambres de la mort d’Israël. À Gaza et à Jénine – en fait, dans toute la Palestine historique – nous avons clairement indiqué que nous résisterions au régime de colonisation et d’apartheid entre le Jourdain et la Méditerranée.

Et nous attendons de la communauté internationale qu’elle soutienne notre lutte pour la justice et la liberté exactement de la même manière qu’elle a soutenu la résistance ukrainienne contre l’invasion russe.

Les doubles standards auxquels nous avons assisté nous ont convaincus qu’il est de notre devoir en tant que Palestiniens de créer l’espace politique de notre libération là où aucun ne nous a été accordé.

Nous ne pouvons pas faire de compromis sur nos droits fondamentaux, notamment le droit à l’autodétermination et le droit au retour. Nous avons un chemin clair vers la libération qui s’éloigne de la façade de l’indépendance parlante et des solutions racistes camouflées.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.