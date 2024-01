Gaza, 100 jours après : la « retenue stratégique » du Hezbollah pourrait-elle empêcher la guerre avec Israël ?

Ce week-end marquait le centième jour depuis la guerre d’Israël contre Gaza.

Depuis le 8 octobre, les frontières sud du Liban sont transformées en zone de guerre entre le groupe libanais Hezbollah et Israël.

Les récents développements qui ont précédé le cap des 100 jours ont marqué une escalade significative dans ce conflit de longue date. Les incidents les plus notables incluent les assassinats par Israël ce mois-ci de dirigeants clés du Hamas et du Hezbollah sur le sol libanais, notamment le député du Hamas Saleh al-Arouri et le haut commandant du Hezbollah Wissam al-Tawil.

En représailles, le Hezbollah a répondu par une attaque de drone contre le commandement nord d’Israël, quelques jours seulement après avoir ciblé une base aérienne israélienne au mont al-Jarmaq. Ces événements critiques signifient un changement notable dans la dynamique du front nord, mettant en évidence une intensification de la guerre des messages stratégiques et de la politique de la corde raide.

Arouri meurtre a marqué un moment critique. L’assassinat a eu lieu aux heures de pointe dans la banlieue sud densément peuplée de Beyrouth, Dahiyeh, considérée comme une zone de sécurité pour le Hezbollah. Malgré les risques liés à une activité dans un endroit aussi peuplé et sensible, Israël viré six des missiles de haute précision vers un bâtiment où Arouri rencontrait des associés.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Cette action décisive est intervenue dans le cadre des efforts de guerre urbaine d’Israël dans la bande de Gaza, où Israël a du mal à atteindre ses objectifs consistant à cibler les plus hauts dirigeants du Hamas, qui est interdit comme organisation terroriste au Royaume-Uni et dans d’autres pays. L’opération réussie de Beyrouth, suivie rapidement par l’assassinat de Tawil dans le sud du Liban, peut être perçue comme une tentative du gouvernement israélien de démontrer ses capacités opérationnelles et de remédier aux lacunes perçues à Gaza.

Ces assassinats avaient des messages superposés. Au Hezbollah, ils ont montré les prouesses militaires et les capacités de renseignement d’Israël, évidentes dans l’élimination de cibles de premier plan. Au niveau sociétal libanais plus large, la frappe de Dahiyeh a non seulement mis en valeur la précision militaire d’Israël, mais elle a également évoqué les souvenirs de la guerre de 2006. Cet acte visait probablement à susciter un sentiment de peur parmi les civils, qui constituent une base de soutien cruciale pour les mouvements de résistance.

Le lieu et la nature de l’assassinat d’Arouri ont également des implications importantes pour la politique intérieure libanaise, relançant le débat controversé sur la présence d’éléments militaires palestiniens sur le sol libanais et les complexités découlant de leur protection et de leur soutien par les factions libanaises.

Il convient toutefois de noter que la récente concentration d’Israël sur les frappes sur des cibles militaires sur le territoire libanais, tout en minimisant le nombre de victimes civiles, évite une escalade à plus grande échelle. Cela témoigne d’une approche mesurée dans la stratégie militaire israélienne.

Approche calculée

Pour le Hezbollah, même si le fait d’infliger des pertes à l’armée israélienne peut être considéré comme un gain tactique, les actions récentes du groupe suggèrent un objectif principal différent. Notamment, en frappant le commandement nord d’Israël autour de 10 kilomètres Depuis la frontière – considérée comme l’une des pénétrations les plus profondes du Hezbollah dans le nord d’Israël – le groupe a indiqué un changement d’orientation.

La frappe contre la base aérienne israélienne de Meron est également significative à cet égard. La base, connue sous le nom de « l’œil d’Israël », dispose d’un large champ de surveillance couvrant certaines parties du Liban, de la Syrie, de la Palestine et de la Jordanie. Elle est connue comme l’une des bases militaires les plus cruciales du Moyen-Orient.

Suivez la couverture en direct de la guerre israélo-palestinienne par Middle East Eye

Depuis le début de la guerre, ces choix stratégiques du Hezbollah reflètent une approche calculée. Plutôt que de viser principalement à faire des victimes, ils semblent davantage viser à démontrer la capacité du groupe à cibler des installations militaires israéliennes hautement sécurisées et stratégiquement importantes. Cela envoie un message, remettant en question la sécurité perçue de ces sites et mettant en valeur la portée et la sophistication militaire du Hezbollah.

Les représailles suivies après les assassinats d’Arouri et de Tawil reflètent ce que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, qualifie de « patience stratégique ». Cette approche, approuvée par le Hezbollah, suggère d’éviter délibérément les réponses immédiates et non calculées.

Même si les deux parties projettent une image de préparation et de force, il semble y avoir une compréhension mutuelle des enjeux élevés et des pertes potentielles.

Dans son premier discours après l’attaque du 7 octobre, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dit Les ennemis régionaux d’Israël n’étaient pas à un stade où ils pourraient remporter une victoire décisive contre l’occupation, mais plutôt dans une phase « d’accumulation de points » contre leur adversaire.

“Nous sommes dans une bataille de résilience, de patience et d’accumulation de succès et de points”.

Nasrallah a affirmé à plusieurs reprises que le Hezbollah était prêt à s’engager dans une guerre totale contre Israël, soulignant qu’un tel conflit aurait pas de lignes rouges. Dans son dernier discours, Nasrallah a clairement indiqué que le parti était prêt à s’engager dans une guerre depuis 99 jours. Cependant, les actions actuelles du Hezbollah indiquent un engagement envers les capacités réelles du groupe et une compréhension claire de sa position stratégique. Ils équilibrent soigneusement ce qu’ils peuvent réaliser de manière réaliste par rapport à leurs objectifs plus larges.

Il existe un argument selon lequel les opérations ciblées d’Israël sur le sol libanais visent à provoquer le Hezbollah dans un conflit plus large, potentiellement embarrassant devant ses partisans. Mais le Hezbollah semble conscient qu’Israël pourrait gagner à l’entraîner dans une guerre à grande échelle.

En adhérant à sa stratégie actuelle, le Hezbollah semble délibérément éviter d’offrir à Israël l’opportunité d’une telle escalade. Cela témoigne d’une retenue stratégique de la part du Hezbollah et d’une compréhension des implications géopolitiques plus larges d’une confrontation élargie.

Évaluation sobre

Dans le même temps, l’escalade de la situation dans le sud du Liban peut être largement considérée comme résultant de l’absence d’un règlement politique viable dans la région.

Dans son dernier discours, Nasrallah a proposé ce qu’il considère comme une solution potentielle, suggérant que les tensions actuelles pourraient constituer une opportunité pour la libération des territoires libanais contestés, tels que les fermes de Chebaa et le village de Ghajar. Mais il a insisté sur le fait que de telles négociations ne pourraient pas commencer sans une cessation complète des hostilités dans la bande de Gaza.

Cette affirmation revêt une importance accrue compte tenu de la récente visite du conseiller principal de la Maison Blanche. Amos Hochstein à Beyrouth, sur fond de tensions régionales accrues. De telles visites pourraient jouer un rôle central dans l’orientation future de toute négociation.

Pourquoi la guerre d’usure de faible intensité du Hezbollah pourrait encore porter ses fruits En savoir plus ”

L’observation des médias des deux côtés de ce conflit révèle la surveillance vigilante que chacun exerce sur l’autre. Les deux camps, tout en se déclarant réticents à l’idée de dégénérer en guerre à grande échelle, affirment qu’ils sont prêts à s’engager dans un conflit s’ils sont provoqués. Ces sentiments sont ancrés dans une évaluation réaliste de la situation.

D’un côté, le Hezbollah est parfaitement conscient de la capacité d’Israël à infliger des dégâts importants à la population et aux infrastructures libanaises, établissant des parallèles avec les événements récents à Gaza, où Israël semble agir avec une marge de manœuvre internationale considérable.

D’un autre côté, Israël, malgré ses proclamations selon lesquelles il est prêt à une guerre globale sur le front nord, semble moins désireux d’une telle escalade. Cette hésitation découle probablement de ses engagements militaires actuels à Gaza et d’une évaluation sobre de sa position stratégique.

Cette position est corroborée par un récent rapport confidentiel américain, ce qui suggère qu’il est peu probable qu’Israël obtienne une victoire décisive contre le Hezbollah sur un deuxième front. Essentiellement, même si les deux parties projettent une image de préparation et de force, il semble y avoir une compréhension mutuelle des enjeux élevés et des pertes potentielles impliquées dans un conflit généralisé, ce qui conduit les deux parties à adopter une approche prudente.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.