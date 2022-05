Gaz naturel, minerais de terres rares : quels sont les enjeux pour l’Ukraine sur le territoire que la Russie tente de conquérir

La guerre en Ukraine concerne la mythologie russe – l’idée de réunir deux peuples ayant une relation longue et viscéralement compliquée remontant à des siècles – et des idées dépassées sur les sphères d’influence.

Il peut s’agir de la construction ou de la reconstruction d’un empire, selon la manière dont vous souhaitez interpréter votre histoire et le texte que vous utilisez comme guide pour expliquer la tentative de Moscou d’assujettir une nation indépendante de 44 millions d’âmes.

Et cela peut très bien être.

Il existe cependant un calcul froid, dur et sous-estimé, qui – selon la fin de la guerre – a le potentiel d’assurer l’avenir économique de l’Ukraine ou de la Russie pour le siècle prochain.

Si vous prenez une carte des zones occupées ou combattues par les forces russes et que vous la transposez ensuite à une carte des ressources de l’Ukraine, vous commencez à comprendre ce qu’elle est en jeu au-delà des illusions culturelles floues et des rêves d’empire.

La région orientale du Donbass, où la plupart des combats ont eu lieu au cours des huit dernières années, est souvent qualifiée de cœur industriel de l’Ukraine. Riche en charbon, il a contribué à alimenter les aciéries, les fonderies et les générateurs électriques du pays pendant un siècle, voire plus.

C’est plus que cela, cependant.

Superpuissance minérale critique

L’Ukraine a le potentiel de devenir une «superpuissance minérale critique», selon une récente évaluation de SecDev, un groupe de réflexion sur la recherche et l’analyse basé à Ottawa.

Le pays se classe au quatrième rang mondial en termes de valeur totale estimée des ressources naturelles, avec environ 15 milliards de dollars de production annuelle et une “valeur estimée” potentielle [that] pourrait atteindre 7 500 milliards de dollars”, selon le rapport.

Au-delà de cela, on pense que l’Ukraine possède le plus grand approvisionnement en ressources de terres rares récupérables en Europe, bien qu’une grande partie soit sous-développée. Les minéraux de terres rares (cérium, yttrium, lanthane et néodyme) et les alliages sont utilisés dans de nombreux appareils que les gens utilisent tous les jours, tels que la mémoire d’ordinateur, les batteries rechargeables, les téléphones portables et bien plus encore.

Environ 80% des réserves de production de pétrole, de gaz naturel et de charbon de l’Ukraine se trouvent dans la région de Dniepr-Donetsk, qui a été le principal objectif des opérations militaires russes pour “libérer” le pays, note le rapport SevDev.

Tout aussi important, on pense que l’Ukraine possède les deuxièmes plus grands gisements de gaz naturel d’Europe, estimés à 1,2 billion de mètres cubes de réserves prouvées – et peut-être jusqu’à 5,4 billions de mètres cubes, dont une grande partie dans la région offshore désormais contestée de la mer Noire.

Les gains que la Russie a réalisés jusqu’à présent dans l’invasion signifient que Moscou contrôle désormais les deux tiers du plateau maritime de son voisin, où se trouvent environ 80% des gisements de pétrole et de gaz naturel offshore de l’Ukraine.

Le moment de l’invasion n’est pas une coïncidence

Le moment des actions militaires de la Russie et son choix de territoire à conquérir ne sont pas une coïncidence, a déclaré Oleksandr Kharchenko, directeur général du Energy Industry Research Center, une société de recherche et de conseil à Kyiv.

Au moment de l’annexion de la Crimée en 2014, l’Ukraine était en pourparlers avec Shell Oil Co. et Chevron Corp. pour développer les réserves de la mer Noire – des plans qui ont été annulés à cause des actions de la Russie.

La mer Noire est “une énorme source de [natural] gaz, qui était [discovered] à l’époque soviétique, et nous avons d’autres sources qui [were] clairement arrêté à cause de [the] l’invasion russe”, a-t-il déclaré.

Oleksandr Kharchenko, directeur général du Centre de recherche sur l’industrie de l’énergie, une société de recherche et de conseil à Kyiv. Il a déclaré que la guerre de la Russie contre l’Ukraine est survenue après que le pays d’Europe de l’Est a tenté d’affirmer son indépendance énergétique. (Murray Brewster/CBC)

L’objectif du programme de développement, a-t-il dit, était de sevrer l’Ukraine des importations de pétrole et de gaz naturel russes.

“Tout le monde croyait qu’en cinq, sept ans de développement, même si [there was] 50% de réussite [rate in development]il suffira d’avoir l’Ukraine indépendante de la Russie », a déclaré Kharchenko dans une récente interview avec CBC News.

Dans les années intermédiaires jusqu’à l’hiver dernier, a-t-il dit, la Russie a dirigé une grande partie de ses renseignements secrets en Ukraine vers le sabotage des ambitions d’indépendance énergétique du pays, en particulier dans le développement des hydrocarbures.

L’Ukraine s’apprêtait à délivrer davantage d’approbations exploratoires dans la région lorsque la Russie a lancé son invasion le 24 février, a déclaré Kharchenko.

“Je ne crois pas que ce soit accidentel. Je pense que la Russie a une très bonne compréhension” de ce qui était en jeu pour l’Ukraine et de ce qu’elle pourrait perdre si son ancien client devenait un concurrent ou un fournisseur alternatif d’énergie à l’Europe, a-t-il déclaré. , qui est le plus grand marché de Moscou.

REGARDER | À quoi ressemble la vie des habitants des régions d’Ukraine sous contrôle russe

Les habitants de la ville de Kherson sous contrôle russe décrivent des conditions strictes Des dizaines de milliers d’habitants de la ville de Kherson, sous contrôle russe, dans le sud de l’Ukraine, ont fui depuis le début de l’invasion de Moscou. Ceux qui restent disent qu’il y a des conséquences à défier la Russie.

Le mythe de la Grande Russie

L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a déclaré que le sabotage des plans de développement des minéraux et des hydrocarbures de son pays était “une partie très importante” du plan du président russe Vladmir Poutine, mais pas la principale motivation, de son point de vue.

“Le compromis est inaccessible parce que l’image est en noir et blanc : Poutine veut nous tuer, et nous voulons simplement vivre”, a déclaré Porochenko. “Poutine veut effacer notre pays, notre État et notre nation de la carte du monde.”

Zuzanna Nowak, de l’Institut polonais des affaires internationales, a déclaré qu’elle croyait également que la principale motivation de la guerre était enracinée dans le mythe d’une « Grande Russie » et le patriotisme, mais elle ne peut s’empêcher de remarquer à quel point la ligne historique de la guerre et la carte de bataille actuelle peut être liée à des ressources.

“Tous les troubles, ce que nous avons vu depuis 2014 ; ils ont toujours été liés à la question de la libéralisation du marché ukrainien du gaz”, a déclaré Nowak, qui a également noté que l’Ukraine avait un énorme potentiel de stockage d’hydrocarbures et que les dirigeants européens étaient intéressés à développer pour améliorer la capacité globale de l’Europe.

L’ancien président ukrainien Petro Porochenko à Kyiv le 2 mai. Il a déclaré qu’il pensait que la guerre concernait le désir de la Russie de sécuriser les ressources naturelles mais aussi de détruire la culture et la vie ukrainiennes. (Murray Brewster/CBC)

Toutes les guerres concernent les ressources

Mais il est trop simpliste de dire que la guerre en Ukraine est uniquement une question de ressources, a déclaré l’un des auteurs de la récente évaluation de SecDev.

Cela dit, “toutes les guerres concernent en fin de compte une sorte de ressource”, a déclaré Rafal Rohozinski, le fondateur de SecDev.

Il a déclaré qu’il était difficile d’ignorer les avantages économiques qui reviendraient à la Russie si elle gagnait la guerre et partageait les richesses minérales et en hydrocarbures de l’Ukraine.

“Les zones d’occupation, pas seulement maintenant mais remontant à 2014, englobent vraiment la partie orientale du pays, qui, ce n’est pas une coïncidence, se trouve également être l’endroit où vous avez la plus grande dotation en ressources naturelles dont dispose l’Ukraine”, a déclaré Rohozinski.

Il a décrit les gisements de terres rares comme “le vrai joker” alors que de nombreux pays se bousculent tranquillement pour sécuriser leur propre approvisionnement.

L’idée que Moscou considérait son voisin comme une menace économique stratégique ne doit pas être écartée, et Rohozinski estime que plus la guerre s’éternise, plus la Russie ressentira le besoin de trouver un avantage pour justifier le coût énorme.

“Une grande partie de la stratégie de sécurité de la Russie au cours des deux dernières décennies a été construite sur ces deux piliers de la sécurité militaro-politique, mais aussi de la sécurité énergétique”, a-t-il déclaré.

“Le fait que, maintenant que la guerre est définitivement dirigée contre la Russie, en termes de ses objectifs politiques immédiats de renversement du régime ukrainien, cela pourrait bien devenir une guerre pour les ressources qui se trouvent sur les terres qu’elle contrôle.”