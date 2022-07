Gaz moins cher – Le New York Times

Pourquoi les prix du gaz ont chuté

Plusieurs facteurs sont à l’origine de la bonne nouvelle. La production de pétrole et de gaz a augmenté aux États-Unis et ailleurs, augmentant l’offre. Certaines personnes conduisent moins pour éviter les prix élevés, ce qui diminue la demande. Les perturbations continues de Covid, en particulier en Chine, ont également joué un rôle ; les fermetures entraînent une diminution du nombre de personnes voyageant, ce qui réduit encore la demande mondiale de pétrole et de gaz.

Le processus se déroule lentement, résultat de ce que les experts appellent l’effet « fusée et plume » : les prix de l’essence ont tendance à augmenter rapidement, comme une fusée, et à baisser plus lentement, comme une plume. Les stations-service sont plus rapides à augmenter les prix et plus lentes à les réduire pour maximiser les profits. Et tandis que la hausse des prix de l’essence incite les consommateurs à comparer davantage, la baisse des prix facilite la nécessité de le faire, ce qui réduit la pression concurrentielle.

Et après

Étant donné que les prix du gaz baissent plus lentement qu’ils n’augmentent, ils ont encore de la marge dans les semaines à venir pour rattraper la baisse des prix du pétrole, a déclaré Christopher Knittel, économiste au MIT.

Et aussi étrange que cela puisse paraître, un affaiblissement de l’économie pourrait contribuer à réduire davantage les prix de l’essence. La Réserve fédérale a récemment augmenté les taux d’intérêt, augmentant le coût d’emprunt dans le but de faire baisser la demande et de maîtriser l’inflation. Cela pourrait conduire à plus de chômage, mais aussi à un ralentissement de la hausse des prix après des mois d’inflation record.

Au-delà de quelques semaines, l’avenir des prix de l’essence est moins certain. “Il y a encore des risques là-bas”, a déclaré Rachel Ziemba, experte en énergie au Center for a New American Security.