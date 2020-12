Une marche de protestation de milliers de personnes contre le projet de loi sur la sécurité du gouvernement français à Paris s’est soldée par le chaos alors que des groupes d ‘«émeutiers» ont incendié des voitures, cassé des vitres et se sont heurtés à la police répondant par des gaz lacrymogènes.

Des milliers de manifestants sont partis samedi de la porte des Lilas à la limite nord-est de la capitale française et se sont dirigés vers la place de la République dans le centre-ville. Les manifestants ont cherché à exprimer leur mécontentement face aux violences policières et aux plans de politique de sécurité du président Emmanuel Macron.

Les manifestants brandissaient des banderoles lisant: «La France, terre des droits de police» et «Retrait de la loi sur la sécurité.»

La marche a presque immédiatement sombré dans la violence, alors que des groupes de manifestants vêtus de noir et au visage couvert ont commencé à briser les vitres et à brûler des voitures. Bientôt, les rues de l’est de Paris ont été plongées dans le chaos alors que les manifestants érigeaient des barricades et y mettaient le feu.

PARIS – Une barricade en feu est installée pour gêner les forces de l’ordre. La situation est très tendue. #GiletsJaunes pic.twitter.com/19QKBfNezf – Clément Lanot (@ClementLanot) 5 décembre 2020

PARIS – Un projectile incendiaire est lancé sur les BRAVM. Tensions en cours. pic.twitter.com/aUf4pY6LBM – Clément Lanot (@ClementLanot) 5 décembre 2020

Alors que les manifestants scandaient «Tout le monde déteste la police» et «Anticapitalistes», certains parmi la foule pressée ont brisé les fenêtres de plusieurs bâtiments, dont un supermarché, une agence immobilière et une banque, et ont incendié des voitures – y compris un camion. Ils ont également été vus en train de détruire des caméras de vidéosurveillance le long de leur trajet et de bombarder la police de pétards et de divers projectiles.

PARIS – Tensions en cours: les forces de l’ordre sont visées par des projectiles. pic.twitter.com/mW7nMsTxUr – Clément Lanot (@ClementLanot) 5 décembre 2020

Les forces de l’ordre ont été déployées dans les rues en grand nombre et ont répondu par des salves de gaz lacrymogènes. Des policiers portant des casques et des tenues anti-émeute ont également tenté de disperser les foules.

Des images téléchargées sur les réseaux sociaux montrent des rues de Paris remplies d’épais panaches de gaz lacrymogène, jonchés de débris et éclairés par les voitures et les barricades en feu. À plusieurs reprises, les émeutiers ont réussi à forcer la police à battre en retraite en jetant des pétards aux policiers.

PARIS – Policier au sol, projectiles, coup de pied contre les forces de l’ordre. La manifestation dégénère. Situation très tendue. #GiletsJaunes pic.twitter.com/j0kvB4oWrK – Clément Lanot (@ClementLanot) 5 décembre 2020

La police a déclaré que la manifestation était « Infiltré » d’au moins 500 «Émeutiers» cherchant à semer le chaos. Le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin confirmé au moins 22 personnes ont été arrêtées, et a remercié la police pour son courage face à «Des individus très violents».

Plus de 90 manifestations ont eu lieu à travers la France samedi y compris dans de nombreuses grandes villes comme Marseille, Lyon ou Rennes. Ils étaient pour la plupart pacifiques. La nation a été frappée par une vague de protestations après que le gouvernement a présenté un projet de loi qui fournirait aux forces de l’ordre des outils de surveillance supplémentaires.

L’article 24 controversé du projet de loi, en particulier, a suscité la colère du public alors qu’il cherche à protéger les policiers contre le doxing et le harcèlement, et interdit le tournage des flics en service et le partage de leurs images en ligne avec le «Intention de nuire».

Les détracteurs du projet de loi soutiennent qu’une telle disposition rendrait la police moins responsable et serait utilisée pour persécuter ceux qui sont prêts à dénoncer la brutalité policière. Les tensions ont augmenté encore plus après que des images aient été diffusées le mois dernier montrant la police française battant et abusant racialement un homme noir, apparemment pour ne pas porter de masque facial.

La chambre basse du parlement français a déjà approuvé le projet de loi fin novembre, mais plus tôt cette semaine, le gouvernement de Macron s’est engagé à « récrire » l’article 24 controversé, bien que de nombreux critiques disent maintenant que ce n’est tout simplement pas suffisant.

