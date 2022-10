Gaz Beadle de Geordie Shore montre une greffe de barbe

La star de GEORDIE Shore, Gaz Beadle, est plus sexy que jamais – et tout cela est dû à sa greffe de barbe.

Hunky Gaz, 34 ans, a révélé que sa barbe était toujours aussi forte près de trois ans après avoir subi l’intervention.

Gaz a été l’une des premières célébrités à discuter ouvertement d’une greffe de barbe, qui est depuis devenue un traitement incontournable parmi les footballeurs et autres célébrités.

La procédure, qui prend entre six et huit heures, a été réalisée par le Dr Matee Rajput, chirurgien spécialiste de la greffe de cheveux, qui possède des cliniques à Manchester et à Londres.

Et depuis que Gaz s’est fait refaire la barbe en octobre 2019, le Dr Matte est devenu le médecin de la barbe incontournable qui effectue la procédure sur un certain nombre de footballeurs de Premier League et d’autres stars de la réalité.

Gaz a déclaré: «Je ne saurais trop le recommander. Si vous avez une barbe inégale ou si vous n’avez jamais vraiment eu de chaume et que c’est quelque chose que vous voulez, renseignez-vous définitivement car je ne le regretterai jamais.

“Avant, je devais toujours me raser la barbe à zéro. Si je le laissais pousser même pendant environ un mois, ça aurait l’air débraillé et inégal, j’avais un cercle où rien ne pousserait des deux côtés donc si je le laissais même pousser un peu, ça avait juste l’air stupide.

“Ce n’était même pas quelque chose que j’avais sorti que vous pouviez faire et pour être honnête avec vous, je ne m’attendais pas à ce que les résultats soient aussi bons qu’ils l’étaient.

“Dans l’ensemble, pour moi, en ce qui concerne la confiance, je sais que je peux maintenant le laisser pousser, ou je peux aller chez le barbier pour un fondu de barbe, je sais que je peux le couper et il n’y a pas de patchs partout et je pense que pour moi, cela a renforcé ma confiance .”

Les greffes de barbe sont le même processus que les greffes de cheveux mais plus complexes en raison de la forme et de la zone moins grande.

Ils doivent également rapprocher les poils le plus possible afin qu’ils poussent de manière naturelle.

Papa de deux Gaz, qui a mis ses jours sauvages de Geordie Shore derrière lui et s’est installé dans la vie de famille avec sa femme Emma McVey, n’a pas pu se laisser pousser la barbe.

Le Dr Matee a déclaré: «Gaz est venu me voir parce qu’il avait une barbe assez inégale et qu’il ne pouvait pas faire pousser correctement le chaume ou la barbe à cause de cela. Il voulait vraiment épaissir sa barbe, pour qu’elle soit beaucoup plus fournie et ait plus de forme et de définition.

« Nous avons obtenu de brillants résultats avec Gaz. Cela fait presque trois ans depuis son opération et les images avant et après montrent vraiment à quel point son opération a réussi.





“La pilosité faciale en général est quelque chose qui inquiète de plus en plus de gens. Qu’il s’agisse de sourcils fins ou de barbes inégales, ce sont des choses qui, dans la société d’aujourd’hui, dépriment vraiment les gens. La santé mentale est extrêmement importante, donc cela me rend heureux de savoir que je suis en mesure d’aider à améliorer cela pour mes patients grâce à ces procédures.

“Je pense que les greffes de barbe ne feront que devenir plus populaires. L’image est une partie importante de qui nous sommes, et les gens voudront toujours présenter la meilleure version d’eux-mêmes et à quoi ils veulent ressembler – et surtout, comment leur apparence les fait se sentir.

«Les demandes de greffe de barbe sont à un niveau record pour mes cliniques, car de plus en plus de gens se rendent compte que ces chirurgies sont possibles. Ils peuvent être réalisés en quelques heures et sont facilement accessibles.

Les lecteurs peuvent en savoir plus sur les greffes de cheveux et de barbe du Dr Matee en visitant son site Web www.drmatee.com