Gaz Beadle de Geordie Shore dévoile la transformation épique de l’homme musculaire avec un snap topless

Il est clair de voir ce que la star de Geordie Shore, Gary Beadle, a fait depuis son départ de la série il y a quatre ans.

L’ancienne star de télé-réalité a montré son nouveau look musclé en fléchissant ses muscles pour une photo Instagram jeudi.

Ressemblant à une star d’action hollywoodienne, le fanatique du fitness a déclaré aux fans qu’il avait terminé son « Morning cardio ».

Après les avoir encouragés à le rejoindre, le joueur de 32 ans a ensuite ajouté: « Ignorez les cheveux, c’est à un stade vraiment merdique de les faire pousser. »









Après avoir joué dans l’émission MTV de 2011 à 2017, Gaz a continué à apparaître dans la deuxième série d’Ex On The Beach en 2015, avant de revenir pour une deuxième série « All Stars » en 2016.

En 2019, il a fait un retour sur les écrans dans MTV’S Geordie OGs, qui a suivi les membres de la distribution d’origine, aux côtés d’Aaron Chalmers, Holly Hagan, Marnie Simpson et Sophie Kasaei.









Aujourd’hui, Gaz vit avec sa fiancée Emma McVey et leur fils Chester, qui aura deux ans ce mois-ci, et sa fille Primrose, âgée d’un an.

Primrose a souffert de problèmes de santé non diagnostiqués après sa naissance et le couple a retardé la planification de son mariage pour se concentrer sur son rétablissement.

Il a dit au Mirror l’année dernière qu’Emma l’avait «apprivoisé».







Gaz a dit: « Elle est tellement terre à terre. Même maintenant, je vais dire, ‘Allons à M&S’ et elle dit juste ‘Non, allons juste à Asda’.

« C’est bien d’avoir quelqu’un comme ça parce que d’un autre côté, vous pourriez avoir quelqu’un qui est vraiment prétentieux et matérialiste et elle ne l’est pas, elle est tellement dévouée à ces enfants. »







Dans Geordie Shore, Gaz s’est associé à maintenant ex Charlotte Crosby.

Charlotte, qui a continué à apparaître dans sa propre émission, a été dévastée lorsqu’il s’est retrouvé entre les draps avec Jemma Lucy.