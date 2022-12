Gaylord Perry, lanceur du Temple de la renommée, décède à 84 ans

GAFFNEY, Caroline du Sud –

Gaylord Perry, membre du Temple de la renommée du baseball et double lauréat du prix Cy Young, un maître du spitball qui a écrit un livre sur l’utilisation du terrain, est décédé jeudi. Il avait 84 ans.

Perry est décédé à son domicile de Gaffney vers 5 heures du matin jeudi, a déclaré le coroner du comté de Cherokee, Dennis Fowler. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires. Une déclaration de la famille Perry a déclaré qu’il “est décédé paisiblement chez lui après une courte maladie”.

“Gaylord Perry était un bourreau de travail constant et une figure mémorable de sa carrière au Temple de la renommée”, a déclaré le commissaire de la MLB, Rob Manfred, dans un communiqué, ajoutant: “On se souviendra de lui parmi les Giants de San Francisco les plus accomplis de tous les temps … et est resté populaire coéquipier et ami tout au long de sa vie.”

Le natif de Williamston, en Caroline du Nord, est entré dans l’histoire en tant que premier joueur à remporter le Cy Young dans les deux ligues, avec Cleveland en 1972 et San Diego en 1978 juste après ses 40 ans.

Perry est allé 24-16 lors de sa première saison avec Cleveland après 10 ans avec les Giants de San Francisco. Il avait une fiche de 21-6 lors de sa première saison avec les Padres en 1978 pour sa cinquième et dernière saison de 20 victoires.

“Avant de gagner mon deuxième Cy Young, je pensais que j’étais trop vieux – je ne pensais pas que les scénaristes voteraient pour moi”, a déclaré Perry dans un article sur le site Web du National Baseball Hall of Fame. “Mais ils ont voté sur ma performance, alors je l’ai gagnée.”

Perry, qui a lancé pour huit équipes des ligues majeures de 1962 à 1983, a été cinq fois All-Star qui a été élu au Temple de la renommée en 1991. Il avait un record de carrière de 314-255, a terminé avec 3 554 retraits au bâton et utilisé un style de lancer où il trafiquait des balles de baseball ou faisait croire aux frappeurs qu’il les trafiquait.

Le National Baseball Hall of Fame a déclaré dans un communiqué que Perry était “l’un des plus grands lanceurs de sa génération”. Les Rangers du Texas, pour qui Perry a joué deux fois, ont déclaré dans un communiqué que le lanceur était “un compétiteur féroce à chaque fois qu’il prenait le ballon et donnait le plus souvent aux Rangers l’occasion de gagner le match”.

“Les Rangers expriment leurs sincères condoléances à la famille de Gaylord en cette période difficile”, indique le communiqué de l’équipe. “Ce grand joueur de baseball va nous manquer.”

L’autobiographie de Perry de 1974 s’intitulait “Me and the Spitter”, et il l’a écrite en ce sens qu’à ses débuts en 1962, il était le “11e homme sur une équipe de 11 lanceurs” pour les Giants. Il avait besoin d’un avantage et a appris le spitball de son coéquipier de San Francisco, Bob Shaw.

Perry a déclaré qu’il l’avait lancé pour la première fois en mai 1964 contre les Mets de New York, avait lancé 10 manches sans renoncer à un point et peu après était entré dans la rotation de départ des Giants.

Il a également écrit dans le livre qu’il mâchait de l’écorce d’orme rouge pour accumuler sa salive et a finalement arrêté de lancer le terrain en 1968 après que la MLB a décidé que les lanceurs ne pouvaient plus toucher leurs doigts à leur bouche avant de toucher la balle de baseball.

Selon son livre, il a cherché d’autres substances, comme la vaseline, pour soigner le baseball. Il a utilisé divers mouvements et routines pour toucher différentes parties de son maillot et de son corps pour faire croire aux frappeurs qu’il appliquait une substance étrangère.

Perry n’a été expulsé d’un match qu’une seule fois pour avoir trafiqué une balle de baseball – lorsqu’il était avec Seattle en août 1982. Lors de sa dernière saison avec Kansas City, Perry et son coéquipier Leon Roberts ont tenté de cacher la tristement célèbre chauve-souris en pin de George Brett dans le club-house, mais a été arrêté par un garde. Perry a également été expulsé pour son rôle dans ce match.

Après sa carrière, Perry a fondé le programme de baseball au Limestone College de Gaffney et en a été l’entraîneur pendant les trois premières années.

Perry laisse dans le deuil sa femme Deborah et trois de ses quatre enfants à Allison, Amy et Beth. Le fils de Perry, Jack, était décédé auparavant.

Deborah Perry a déclaré dans une déclaration à l’AP que Gaylord Perry était “une personnalité publique estimée qui a inspiré des millions de fans et était un mari, un père, un ami et un mentor dévoué qui a changé la vie d’innombrables personnes avec sa grâce, sa patience et son esprit.”

La déclaration du Temple de la renommée a noté que Perry revenait souvent pour le week-end d’intronisation “pour être avec ses amis et ses fans”.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Deborah, et à toute la famille Perry”, a déclaré la présidente du Temple de la renommée du baseball, Jane Forbes Clark.