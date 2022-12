Gaylord Perry, double vainqueur du baseball Cy Young, décède à 84 ans

Gaylord Perry, membre du Temple de la renommée du baseball et double lauréat du prix Cy Young, un maître du spitball, est décédé jeudi. Il avait 84 ans.

Perry est décédé à son domicile de Gaffney vers 5 heures du matin jeudi de causes naturelles, a déclaré le coroner du comté de Cherokee, Dennis Fowler. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires.

Perry a lancé pour huit équipes des ligues majeures de 1962 à 1983. Il a remporté le Cy Young avec Cleveland en 1972 et avec San Diego en 1978 juste après avoir eu 40 ans.

Perry a été cinq fois All-Star qui a été élu au Temple de la renommée en 1991.

Il avait un record de carrière de 314-255, a terminé avec 3 554 retraits au bâton et a utilisé un style de lancer où il a trafiqué des balles de baseball ou fait croire aux frappeurs qu’il les traquait. Son autobiographie de 1974 s’intitulait “Me and the Spitter”.

Après sa carrière, Perry a fondé le programme de baseball au Limestone College de Gaffney et en a été l’entraîneur pendant les trois premières années.

Base-ball