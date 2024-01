Gayle, l’épouse du sénateur américain Joe Manchin, qui dirige un groupe de développement économique, hospitalisée après un accident de voiture

DOSSIER – Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et son épouse, Gayle Manchin, arrivent pour le dîner d’État avec le président Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi à la Maison Blanche, le 22 juin 2023, à Washington. Gayle Manchin et un de ses collègues, Guy Land, ont été blessés lundi 29 janvier 2024 dans l’accident survenu à Birmingham alors qu’ils se rendaient de l’aéroport international de Birmingham-Shuttlesworth à un hôtel de la région. (Photo AP/Jacquelyn Martin, dossier)