Gayle King tire sa photo avec Lenny Kravitz

Tout le monde se demande si Lenny Kravitz est célibataire, et Gayle King ne fait pas exception.

Le Matins CBS le co-animateur s’est penché sur la vie amoureuse du chanteur dans une interview jeudi.

« Demander un ami : y a-t-il de l’amour dans votre vie maintenant ? » » demanda King. « Avez-vous une personne significative dans votre vie, et puis-je lui botter le cul si c’est le cas ? Oups, ai-je dit ça à voix haute ? Et je suis non-violent, Lenny Kravitz ! Mais avez-vous un partenaire, n’est-ce pas ? avoir de l’amour en toi [life]? »

Gayle King et Lenny Kravitz.

Charles Sykes/Bravo/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty



Kravitz, 59 ans, a eu une réponse diplomatique : « Pour le moment, je suis juste ouvert. »

« Est-ce que tu regardes au moins ? » King a continué.

« C’est difficile de ne pas regarder », a répondu Kravitz. « Vous savez, quand vous désirez quelque chose, vous le cherchez, n’est-ce pas ? Mais je trouve que quand vous ne regardez pas, c’est quand vous le trouvez. Et je suis à un endroit où, je le dis depuis plusieurs fois. ans, « je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt » – je n’étais pas prêt, je pensais que j’étais prêt, mais je peux dire que je n’ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant.

King, 69 ans, a fait un autre joli compliment au chanteur avant la conclusion du segment : « Je dirai juste ceci à propos de vous : vous semblez toujours très à l’aise dans votre peau. »

De toute évidence, King, 69 ans, a une haute opinion du musicien de « Fly Away ».

« Quand Lenny Kravitz entre dans une pièce, vous êtes l’incarnation du cool, vous êtes l’incarnation du sexy », a-t-elle déclaré au début de l’interview. « Et je me demande si vous êtes conscient de l’effet que vous avez sur les gens, ou si c’est quelque chose sur lequel vous devez travailler ? »

Kravitz a répondu tout en conservant un sentiment de mystique et d’humilité.

« Je n’y travaille pas du tout et je n’y pense pas », a-t-il déclaré. « Mais je suis conscient des réactions des gens. »

Le rockeur a également envoyé une énergie positive en direction de King. Après lui avoir dit : « Je me sens si heureuse d’être sur la planète », Kravitz a chaleureusement ajouté : « En bonne santé et magnifique ».

Ailleurs dans le segment, le chanteur a expliqué comment sa fille Zoë Kravitz l’a aidé à combattre ses tendances à plaire aux gens.

« C’est quelque chose dans lequel je me suis entraîné et dans lequel j’ai grandi, où le ‘Non’ est parfois nécessaire », a-t-il déclaré. « Et c’est quelque chose que j’ai appris de ma fille. Elle est si douée pour créer ses limites. Et les limites sont saines, mais cette génération-là n’a pas le temps de jouer. »

Le 12ème album studio de Kravitz Lumière électrique bleue est sorti vendredi. Regardez l’interview complète de King avec Kravitz ci-dessous.