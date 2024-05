Gayle King tire sa photo avec Lenny Kravitz, « Oups, est-ce que je viens de dire ça ? »

Ressemble à Gayle Roi J’ai le béguin, parce qu’elle rougissait et riait comme une écolière tout en faisant clairement comprendre à Lenny Kravitz … elle est intéressée, s’il est disponible !

Regardez le clip… Gayle interviewait le rockeur pour « CBS Mornings » lorsqu’elle lui a demandé s’il sortait avec quelqu’un… et a plaisanté avec effronterie : « Puis-je lui botter le cul si c’est le cas ? » Elle a même joué timidement en se couvrant la bouche et en ajoutant : « Oups, est-ce que j’ai dit ça à voix haute ? »

Tout est super mignon et affectueux… et Lenny a semblé prendre la remarque ludique avec aisance, répondant par un rire et un « wow » – même s’il semblait définitivement pris au dépourvu !