Gayle King flirte avec Lenny Kravitz dans une interview virale : regardez

Gayle King juste a dit ce que de nombreux admirateurs de Lenny Kravitz ont probablement en tête ! Lors d’une nouvelle interview pour Matins CBS avec Kravitz, King a posé une question idiote et séduisante au musicien sur sa vie amoureuse.

« Vous demandez un ami, y a-t-il de l’amour dans votre vie en ce moment ? Avez-vous un proche dans votre vie ? a-t-elle commencé avant de demander en riant : « Et puis-je lui botter le cul si elle l’est ? »

Kravitz a ri à la question, répondant seulement : « Wow !

King a ensuite ajouté : « Oups, est-ce que j’ai dit ça à voix haute ? Et je suis Lenny Kravitz, non-violent ! »

Kravitz a ensuite répondu à la question de King, lui disant qu’il était « juste ouvert » et qu’il était « difficile de ne pas chercher » un proche. « Quand vous désirez quelque chose, vous le cherchez. Je trouve que quand on ne regarde pas, on trouve », a-t-il déclaré. «Je suis à un endroit où – je le dis depuis plusieurs années – je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je n’étais pas prêt, n’est-ce pas ?

« Je peux dire que je n’ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant », a ajouté Kravitz.

La nouvelle interview pour CBS intervient alors qu’il sort son 12ème album Lumière électrique bleue, sorti aujourd’hui. Le LP contient des morceaux tels que « TK421 », « Paralyzed », « Let It Ride » et « Human ».

Lumière électrique bleue marque le premier album complet de Kravitz depuis Augmenter les vibrations en 2018. Le musicien a décrit l’ambiance de l’album comme « Célébration. Vie. Humanité. Amour. Sexualité. Sensualité. Spiritualité. » Il a ajouté que le titre du disque lui est venu tard dans le processus d’enregistrement. Kravitz a joué la plupart des instruments du projet aux côtés du guitariste Craig Ross.

Plus tard cette année, il jouera le LP lors d’une résidence à Las Vegas au Dolby Live au Park MGM.