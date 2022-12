Gaya du Bihar entre dans l’histoire en élisant Manual Scavenger au poste de maire adjoint

Les élections des organes civiques à Gaya, dans le Bihar, ont marqué l’histoire en élisant une femme qui a travaillé comme éboueur manuel au cours des 40 dernières années à de hautes fonctions publiques. Chinta Devi a été élue adjointe au maire de Gaya lors des dernières élections municipales.

Une telle étape, cependant, n’est pas nouvelle pour Gaya. Bhagwati Devi, une femme de la communauté musahar très marginalisée, qui était concasseur de pierres de profession, a été élue au Lok Sabha de la circonscription de Gaya en 1996 du Janata Dal (Uni) de Nitish Kumar.

“Gaya est un tel endroit où les gens recherchent l’illumination, et c’est aussi l’endroit d’où une femme moussahar peut aller au Lok Sabha. Cette fois, les gens d’ici ont donné l’exemple, probablement pour le monde entier, en élisant Chinta Devi qui avait l’habitude de porter des excréments humains sur sa tête en tant que personnel d’assainissement quand il y avait peu de toilettes ici. C’est historique », a déclaré le maire élu de Gaya, Ganesh Paswan.

Chinta Devi a également travaillé comme éboueur et vendeuse de légumes. L’ancien adjoint au maire Mohan Srivastava a également soutenu Mme Devi et a déclaré qu’elle avait créé l’histoire en remportant les élections. Il a ajouté que les habitants de la ville soutiennent les opprimés et travaillent pour les faire avancer dans la société.