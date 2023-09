Gavin Williamson s’excuse auprès des députés pour avoir intimidé l’ancien whip en chef conservateur | Nouvelles

Sir Gavin William s’est excusé « pleinement et sans réserve » à la Chambre des communes pour avoir envoyé une série de messages chargés de jurons à l’ancien whip en chef.

Sir Gavin avait envoyé une série de messages texte chargés de jurons à Wendy Morton, alors whip en chef, en septembre 2022, à l’approche des funérailles de la reine, se plaignant en partie de ne pas avoir été invité à la cérémonie. Les messages ont été divulgués aux médias et Mme Morton a porté plainte en novembre 2022.

« Au cours de cet échange, j’ai utilisé un langage intempérant et inapproprié que je regrette et dont je me suis excusé peu de temps après », a-t-il déclaré.

«Je leur présente à nouveau mes excuses maintenant et je m’excuse pleinement et sans réserve auprès de la Chambre. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise plus. »