Gavin Williamson s’est engagé à « faire avancer » un changement qui verrait les offres des universités basées sur les résultats réels des examens.

Le gouvernement a annoncé l’année dernière des plans pour réviser le système actuel, qui voit les universités faire des offres sur les notes prévues.

Une consultation a été menée sur ce changement, qui, selon le secrétaire à l’éducation, soutiendrait les élèves issus de milieux défavorisés.

S’adressant au Parlement lundi, M. Williamson a déclaré que le gouvernement en examinait actuellement les résultats et souhaitait proposer un système d’admissions post-qualifications (PQA) « le plus rapidement possible ».

« Nous aimerions le faire sans législation et en coopération avec le secteur », a-t-il déclaré. « Mais si nous ne sommes pas en mesure d’avoir cette coopération, nous ferons avancer cela. »

Le gouvernement a lancé une consultation sur cette réforme potentielle du système d’admission à l’université au milieu de préoccupations concernant l’exactitude des notes prévues.

Une option envisagée par les ministres verrait les étudiants postuler à l’université et recevoir des offres des établissements après le jour des résultats du niveau A – et le début de l’université pourrait être repoussé.

L’autre option verrait les étudiants postuler de la manière habituelle pendant la période scolaire, mais les offres ne seraient faites qu’après le jour des résultats en été.

Un directeur d’Ucas a déclaré plus tôt cette année que l’organisme d’admission à l’université soutiendrait « prudemment » le deuxième modèle, mais la première option – qui verrait les étudiants postuler à l’université après la journée des résultats du niveau A et commencer les cours en janvier – était « un pas de trop ”.

Dans la concertation document, M. Williamson a déclaré que le système utilisant des notes prédites « limite les aspirations des étudiants avant qu’ils ne sachent ce qu’ils peuvent réaliser ».

« Nous savons que cela affecte de manière disproportionnée les enfants les plus brillants des milieux les plus défavorisés », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il voulait « briser les plafonds » empêchant les étudiants d’atteindre leur potentiel.

Parlant de la réforme proposée lundi, il a déclaré: « Toutes les preuves du Sutton Trust et de tant d’autres sont très claires sur le fait que PQA aide plus que tout autre les enfants des familles les plus défavorisées. »

« C’est pourquoi nous allons y arriver. »

L’année dernière, un enquête par le Sutton Trust, un organisme de bienfaisance pour la mobilité sociale, a suggéré que les étudiants de la classe ouvrière étaient plus susceptibles de dire qu’ils auraient postulé dans une université plus sélective s’ils avaient d’abord connu leurs notes de niveau A.

Précédent recherche de l’organisme de bienfaisance a révélé que les élèves les plus performants issus de milieux défavorisés étaient plus susceptibles d’obtenir de meilleures notes que les prédictions par rapport à ceux qui sont mieux lotis.

En 2017, des recherches ont révélé que le processus d’admission à l’université reposait trop sur les notes prédites et les déclarations personnelles, ce qui pourrait désavantager les élèves les plus pauvres.