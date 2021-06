Gavin Williamson : Qui est le secrétaire d’État à l’Éducation ?

EMême ses amis doivent convenir que Gavin Williamson n’est pas l’un des grands succès du gouvernement Johnson en tant que ministre. Même dans un domaine exceptionnellement faible, avec des personnes aussi inadéquates que Robert Jenrick, Matt Hancock et Priti Patel, en tant que secrétaire d’État à l’Éducation, M. Williamson a été un sous-performant notable dans l’ensemble de mesures correctives du cabinet. « Doit essayer plus fort », pourriez-vous dire, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il soit particulièrement paresseux. N’ayant obtenu qu’un financement symbolique du Trésor pour obtenir plus d’argent de « rattrapage » post-covid pour les écoles, le conseiller indépendant en éducation du gouvernement, Kevan Collins, a démissionné avec dégoût, et les enseignants et les parents se sentent déçus et mécontents. En plus du fiasco des examens de l’été dernier et des hésitations sur l’ouverture ou la fermeture des écoles à la fin de l’année, nos Gavin n’ont pas passé un bon moment. Il est même dangereusement impopulaire auprès de la base conservatrice, terminant régulièrement loin dernier du classement mensuel des ministres du cabinet conservateur (avec Liz Truss, Rishi Sunak et Dominic Raab les favoris de la classe). Il est enclin aux gaffes, a une voix rose qui est difficile à écouter, et encore moins à inspirer, déborde de sincérité (même s’il est en fait sincère, parfois), a déjà été licencié pour avoir divulgué des secrets de sécurité nationale (bien qu’il le nie) , n’a pas laissé de marque dans le bureau, n’a aucune philosophie politique discernable et servira tout dirigeant qui convient à ses objectifs. Idéal, me direz-vous, pour de hautes fonctions au sein du Parti conservateur d’aujourd’hui, mais, plus sérieusement, la question vaut toujours la peine d’être posée.

Comment survit-il ?

Les réponses ne sont pas si difficiles à trouver. Premièrement, à l’instar de M. Hancock chez Health, M. Williamson est effectivement un amortisseur pour M. Johnson. Lorsque l’inévitable remaniement ministériel post-covid arrivera finalement, M. Hancock et/ou M. Williamson peuvent être lâchés, donc l’argument court, afin de protéger la propre position de M. Johnson – la pensée révélée inutilement par Dominic Cummings à un comité restreint la semaine dernière (bien qu’il n’ait fait référence qu’à Cummings). La vérité est peut-être même que M. Johnson ne se soucie pas de savoir qui est nominalement en charge des services publics de toute façon, donc Gav fera aussi bien que n’importe qui, du moins pour le moment.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Car M. Williamson jouit de la réputation d’un homme qui peut faire ou défaire les chefs de parti presque à volonté. C’est évidemment en partie une légende concoctée par M. Williamson lui-même pour se transformer en un amalgame terrifiant de Machiavelli, Peter Mandelson et Carlo Gambino, mais il y a quelque chose dedans. En effet, le contraste entre M. Williamson l’administrateur chaotique et M. Williamson le brillant opérateur en coulisses est dramatique. Il n’est entré aux Communes qu’en 2010 et, après un passage en tant que secrétaire parlementaire privé au bureau d’Irlande du Nord et à Patrick McLoughlin aux Transports, David Cameron l’a promu pour être ses yeux et ses oreilles aux Communes en 2013, où il est resté, regarder, apprendre et conseiller jusqu’à la catastrophe du référendum sur le Brexit. En tant qu’assistant de Cameron, lui et pour être un Remainer, mais il ne semble y avoir aucune trace d’opinions fortes sur l’Europe (ou bien d’autres choses) dans les antécédents de M. Williamson. Ce que M. Cameron et M. Williamson avaient une opinion ferme sur ce que Boris Johnson n’allait pas profiter des avantages de sa pandémie de trahison (perçue) succédait à M. Cameron au numéro 10. M. Williamson a été envoyé pour aider Theresa May comme la meilleure » stop Boris » candidat et M. Williamson « s’est juré » de faire exactement cela. Il s’est avéré que M. Johnson lui-même et son ancien ami Micheal Gove étaient parfaitement capables de détruire la campagne à la direction de Johnson, mais les contacts et le sens politique de M. Williamson ont sans aucun doute joué leur rôle dans la chute de M. Johnson. En récompense, Mme May a nommé M. Williamson son whip en chef.

C’était le travail auquel il correspondait le mieux, développant une sensibilité impressionnante aux humeurs et aux besoins du parti conservateur parlementaire, ce qui s’est avéré inestimable alors que la mince majorité de Mme May héritée de M. Cameron s’est transformée en une administration minoritaire après la campagne électorale catastrophique de 2017. C’est M. Williamson qui a négocié l’accord de soutien avec le Parti unioniste démocrate qui l’a maintenue au pouvoir, et a été filmé en train de signer le document historique, bien que mal interprété. Après sa performance croasse à la conférence de 2017, celle où la toile de fond s’est désintégrée, j’ai dans l’air et un farceur lui a remis un P45, c’est M. Williamson qui a écrasé un coup d’État des Communes qui l’a consternée. M. Williamson était l’une des rares personnalités auxquelles Mme May avait confiance pour assister à ses réunions de petit-déjeuner au cours desquelles du café et de la paranoïa étaient servis.

Pendant ces temps turbulents, M. Williamson a toujours pu tirer le réconfort de son compagnon constant, Cronus, une tarentule mexicaine à pattes rouges qui a été libérée de son vivarium chaud chaque fois qu’un député d’arrière-ban se montrait résistant aux arguments raisonnés. L’araignée a été nommée avec soin. Plutôt que des « câlins » ou quelque chose du genre, les visiteurs curieux du propre vivarium du whip en chef seraient informés que Cronos était la divinité grecque qui castra son père et mangea ses propres enfants afin de conserver le pouvoir : obéissant soudainement à un fouet à trois lignes sur le projet de loi de finances semblait soudain un devoir moins onéreux. Selon les propres mots enjoués de M. Williamson, « vous devez rechercher différentes manières de persuader les gens de voter avec le gouvernement… Cronos est un exemple parfait d’un tueur incroyablement propre et impitoyable ».

M. Williamson garde une tarentule pour animaux de compagnie (DPA/AFP via Getty Images)

Tout à fait, et c’était le cas pour le secrétaire à la Défense de l’époque, Michael Fallon, qui s’est retrouvé mêlé à un scandale de harcèlement sexuel « moi aussi » et a été contraint de démissionner de son poste à l’automne 2017. La rumeur veut que M. Williamson , affamé comme un arachnide venimeux sous-alimenté pour son propre département, a enfoncé ses crocs dans M. Fallon et a pris le travail pour lui-même. Comme l’a dit un observateur attentif des événements à l’époque, « Gavin est un slimeball qui a poignardé M. Fallon pour obtenir le travail lui-même ». Ou, comme le dit succinctement une députée conservatrice, il était un « c*** égoïste ».

Le problème, c’est qu’il n’était pas un si grand succès. À 40 ans, il était le plus jeune titulaire du rôle depuis sa création dans les années 1960, mais il était inexpérimenté et s’est ridiculisé lorsqu’il a dit à Vladimir Poutine et à la Russie de « se taire et de s’en aller » après les empoisonnements de Salisbury et autres outrages. , c’est à ce moment-là que Williamson a déclaré qu’il pesait avec le Trésor et le numéro 10, exigeant 20 milliards de livres sterling pour son département, sinon il détruirait le poste de premier ministre de Mme May. Philip Hammond, alors chancelier, a commencé à appeler le jeune et belliciste M. Williamson « Private Pike », qui a naturellement fait son chemin dans le domaine public. C’était à cette époque. Aussi que M. Williamson a décidé d’avouer une liaison extra-conjugale beaucoup plus tôt dans sa vie, à l’époque pré-politique en tant que vendeur de cheminées, avec une femme mariée. Choisir judicieusement le Courrier quotidien pour l’admission, (et donc peut-être gagner une future faveur), il a dit qu’il y avait eu quelques « baisers », mais pas beaucoup plus, et que cela s’était terminé aussi soudainement qu’il avait commencé. Pourtant, s’il s’agissait d’une transgression si mineure, pourquoi s’embêter à raconter l’histoire ? Comme le Poster ajouta délicatement à l’époque : « Mme Williamson, une ancienne institutrice, a donné naissance à leur premier enfant fin 2004. Il n’était pas clair si l’aventure de son mari avait eu lieu alors qu’elle était enceinte ». En tout cas, la femme de M. Williamson, Joanne, lui a pardonné et eux et leurs deux filles sont toujours ensemble. La description de l’affaire par M. Williamson comme « une terrible erreur » était moins que chevaleresque, et il n’a pas pris la peine d’en parler à l’association de circonscription de Blackpool (comme l’exigent les carburants) lorsqu’il s’est présenté sans succès aux élections générales de 2005. Son. De nettoyeur des militants du South Staffordshire ont été mis dans sa confidence devant les lecteurs du Courrier quotidien.

Le secrétaire à la Défense a raconté l’histoire du mieux qu’il a pu, mais avec une pointe de cynisme : « Ma famille représente tout pour moi et j’ai failli la jeter… Cet incident a failli détruire deux mariages… Cela fera toujours partie de mon passé, mais cela n’a pas empêché ma femme et moi de fonder une famille merveilleuse ensemble.

« Je ne vends plus de cheminées et j’ai fait carrière en politique. La famille sera toujours au cœur de ce que je fais et de ce en quoi je crois. C’est l’expérience de presque perdre la mienne qui m’a fait réaliser à quel point la mienne compte vraiment pour moi.

Une Mme May assiégée a accepté qu’il s’agissait d’une affaire privée. Elle ne pouvait cependant pas accepter sa prétendue fuite de conversations au Conseil de sécurité nationale avec la même sérénité. Dans ce qui était un épisode confus et contesté, elle a estimé qu’elle devait licencier M. Williamson parce qu’il y avait des preuves « convaincantes » de sa culpabilité. Le parti travailliste a exigé une enquête de police, que, curieusement, M. Williamson a soutenue car il a déclaré que cela prouverait son innocence. À ce jour, il a été victime d’un tribunal kangourou dirigé par Mark Sedwill.

La démission du secrétaire à la défense a eu lieu le 1er mai 2019 ; le 24 juillet 2019, M. Williamson était de retour au cabinet en tant que secrétaire à l’éducation. Après avoir juré de détruire M. Johnson et de faire de Mme May le leader et le Premier ministre, M. Williamson a maintenant juré de détruire Mme May et de faire de M. Johnson le Premier ministre, en exerçant le même code moral que, disons, une tarentule. À cette fin, il a été de facto directeur de campagne à la direction de M. Johnson. Sa connaissance du parti était inestimable : il savait que les corps des conservateurs étaient enterrés ici parce qu’il les avait sortis là-bas. L’« assassin au visage de bébé » avait encore frappé.

Le danger évident pour M. Johnson est donc que faire de M. Williamson un ennemi n’est peut-être pas une si bonne idée. Pour être constructif un instant, la réponse évidente serait de placer M. Williamson dans le genre de travail non départemental où ses faibles compétences en présentation et en administration n’auraient pas d’importance et où il pourrait appliquer ses dons politiques carnivores à un avantage mutuel. M. Williamson n’est pas vraiment ce qu’on pourrait appeler un politicien de « détail ». Mis à part un retour au poste de whip en chef, quelque chose comme l’Irlande du Nord pourrait mieux lui convenir, ou bien le secrétaire en chef au Trésor, où il forgerait une alliance utile avec M. Sunak (malgré les récents désaccords).

Celui qui connaît M. Williamson présente un argument plus positif pour lui, à savoir que loin de l’araignée et des trucs de House of Cards, il y a un être humain décent qui attend d’être fouillé dans le bon travail au bon moment. Le département de l’Éducation n’a peut-être pas fourni cela, mais M. Williamson pourrait avoir une autre chance, et pas seulement parce que Johnson a peur de se faire mordre. Il y a probablement trop de snobisme attaché à ce produit d’un ménage ordinaire de la classe moyenne à Scarborough, et la famille a voté travailliste. Son père était un fonctionnaire du gouvernement local, sa mère travaillait dans un centre pour l’emploi, il est allé dans une école polyvalente et de là à l’Université de Bradford et a obtenu un diplôme en sciences sociales. Il a travaillé pour, détenu en partie et été directeur d’entreprises industrielles dans le nord de l’Angleterre et à Stoke on Trent (y compris ce travail certes ridicule de vendeur de cheminées et l’affaire du lieu de travail). Il n’est pas, en d’autres termes, une autre école publique d’identité et un ministre d’Oxbridge, et est plus en contact avec le genre d’électeurs « mur rouge » que les conservateurs doivent évaluer et retenir. En toute honnêteté, la plupart de ses mésaventures ministérielles n’ont pas non plus été purement de sa faute – il était sans doute autant prisonnier du chaos du numéro 10, des folies du Brexit et d’une pandémie sans précédent que quiconque. À cette distance également, il semble avoir eu plus raison de mettre en garde contre les dangers pour la sécurité d’avoir Huawei si intégré à la 5G (la cause de son limogeage par Mme May). Même ses notes effroyables parmi la base s’améliorent, aidées par une intervention utile dans les guerres culturelles, avec son projet de loi pour annuler « annuler la culture » ​​et « déformer ». On dit souvent que M. Williamson comprend le « battement de cœur » du parti conservateur. La question est maintenant de savoir si eux et leur chef sont intéressés à comprendre le sien.