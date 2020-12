Un ministre du gouvernement a affirmé que le Royaume-Uni était un meilleur pays que la France, la Belgique ou les États-Unis après avoir été interrogé sur la raison pour laquelle la Grande-Bretagne avait été la première à approuver le vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech.

Interrogé par Nick Ferrari de LBC sur la question de savoir si la sortie du Royaume-Uni de l’Union Europan devait être créditée pour la vitesse à laquelle les régulateurs britanniques ont approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech, Williamson a répondu: «Je pense juste que nous avons les meilleures personnes dans ce domaine. pays. »

«Nous avons évidemment les meilleurs régulateurs médicaux, bien meilleurs que les Français, bien meilleurs que les Belges, bien meilleurs que les Américains. Cela ne me surprend pas du tout car nous sommes un pays bien meilleur que tout le monde. seul d’entre eux », at-il ajouté.

Les commentaires de Williamson sont intervenus un jour après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a révélé que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du pays avait approuvé le vaccin candidat développé par Pfizer – une société américaine – et l’Allemagne BioNTech et qu’il serait déployé dès la semaine prochaine. . Le pays a obtenu 40 millions de doses.

Hancock l’a décrit comme «un triomphe pour tous ceux qui croient en la science, un triomphe pour l’ingéniosité et un triomphe pour l’humanité».

Son collègue, Alok Sharma, secrétaire de Stae for Business, a quant à lui déclaré: « Dans les années à venir, nous nous souviendrons de ce moment comme du jour où le Royaume-Uni a mené la charge de l’humanité contre cette maladie. »

Son tweet a cependant été réprimandé par l’ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni, Andreas Michaelis, qui a souligné que « ce n’est pas une chose nationale ».

«Pourquoi est-il si difficile de reconnaître cet important pas en avant comme un grand effort et un succès internationaux. Je ne pense vraiment pas que ce soit une histoire nationale. Bien que la société allemande BioNTech ait apporté une contribution cruciale, elle est européenne et transatlantique, » il ajouta.

Véronique Trillet-Lenoir, une eurodéputée française qui préside la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, a également déploré le «nationalisme vaccinal».

« Nous avons confiance en l’EMA [European Medicines Agency]processus d’approbation de, basé sur les normes les plus élevées. Ce vaccin est avant tout une réalisation internationale et européenne », a-t-elle déclaré.

L’EMA examine actuellement la demande d’autorisation de deux vaccins candidats: Pfizer / BioNTech et Moderna. Il examine également les données d’essais des vaccins AstraZeneca / Université d’Oxford et Janssen / Cilag International.