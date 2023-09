Gavin Williamson doit s’excuser pour avoir intimidé son collègue

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un organisme de surveillance a ordonné à Sir Gavin Williamson de s’excuser officiellement auprès des députés pour avoir intimidé un collègue qui ne lui avait pas attribué de billets pour les funérailles de la défunte reine.

Le groupe d’experts indépendants a conclu que Sir Gavin avait enfreint les règles et que sa conduite envers l’ancienne whip en chef conservatrice Wendy Morton équivalait à un « abus de pouvoir », qui allait « au-delà d’une plainte vigoureuse ou d’un désaccord politique ».

Sir Gavin avait envoyé une série de messages texte chargés de jurons au whip en chef en septembre 2022 à l’approche des funérailles de la reine, se plaignant en partie de ne pas avoir été invité à la cérémonie. Les messages ont été divulgués aux médias et Mme Morton a porté plainte en novembre 2022.

L’ancien ministre conservateur Sir Gavin Williamson a été contraint de s’excuser (Archives PA)

L’ancien secrétaire à l’Éducation a démissionné de la magistrature gouvernementale à la lumière de ces allégations, dont il a rejeté la qualification.

Le panel a estimé que les textes constituaient un « comportement offensant et intimidant » et une « menace d’exploiter son pouvoir et son autorité en tant qu’ancien whip en chef pour saper personnellement Mme Morton ».

L’échange s’est terminé avec Sir Gavin, en colère de ne pas avoir été invité aux funérailles de la reine, disant au whip en chef : « Eh bien, voyons combien de fois encore vous nous baisez partout. Il y a un prix pour tout. »

Le panel a déclaré que Sir Gavin devrait faire une déclaration personnelle à la Chambre des communes et suivre une « formation comportementale appropriée » pour le sensibiliser davantage à l’impact de l’intimidation sur les autres.

Sir Gavin, qui a été nommé chevalier par Boris Johnson en mars 2022, a accepté la décision du panel.

L’ancienne whip en chef Wendy Morton a été victime d’intimidation (Fil PA)

Dans un communiqué publié lundi, le comité a déclaré : « Le sous-comité chargé d’examiner l’affaire a conclu que Sir Gavin avait intimidé la députée Wendy Morton en septembre 2022, alors qu’elle était whip en chef du gouvernement, lors d’un échange de messages texte concernant le fait qu’il n’avait pas reçu de billets. aux funérailles de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Mme Morton a déposé une plainte concernant ces messages auprès de l’Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS) en novembre 2022.

« Le sous-comité de l’IEP chargé de l’affaire a convenu avec le commissaire parlementaire aux normes que les textes constituaient un « comportement offensant et intimidant ». Il a conclu que la conduite de Sir Gavin constituait un abus de pouvoir, estimant qu’elle allait au-delà d’une plainte vigoureuse ou d’un désaccord politique pour devenir une menace d’exploiter son pouvoir et son autorité en tant qu’ancien whip en chef pour saper personnellement Mme Morton.

«Le sous-comité a déterminé, après avoir examiné les souhaits du plaignant, que la sanction appropriée était d’exiger de Sir Gavin qu’il présente des excuses sans réserve au moyen d’une déclaration personnelle à la Chambre et qu’il suive une formation comportementale appropriée. Sir Gavin a accepté cette décision.

Apparaissant plus tard lundi à la Chambre des Communes, il s’est excusé « pleinement et sans réserve » pour la série de messages chargés de jurons adressés à Mme Morton.

« Au cours de cet échange, j’ai utilisé un langage intempérant et inapproprié que je regrette et pour lequel je me suis excusé peu de temps après… », a-t-il déclaré.

«J’accepte la décision selon laquelle ma conduite constituait une violation de la politique sur l’intimidation et le harcèlement, et j’ai depuis réfléchi à mon comportement. Je réitère mes excuses présentées au plaignant suite au manquement.

«Je leur présente à nouveau mes excuses maintenant et je m’excuse pleinement et sans réserve auprès de la Chambre. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise plus. »