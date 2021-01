Gavin Williamson a déclaré qu’il «espérerait certainement» rouvrir les écoles en Angleterre avant Pâques, car il a souligné que les enseignants, les parents et les enfants recevront un préavis de deux semaines avant que les salles de classe ne reviennent à l’enseignement en personne.

Trois semaines après que Boris Johnson a ordonné la fermeture de toutes les écoles, le secrétaire à l’Éducation a déclaré qu’ils seraient les premiers à rouvrir lorsque les restrictions nationales relatives aux coronavirus seraient assouplies, affirmant qu’il souhaitait que les enfants retournent dans les salles de classe «le plus tôt possible».

«Toute décision d’ouvrir des écoles à tous les enfants est basée sur les meilleurs conseils de santé et les meilleurs avis scientifiques.

«La raison pour laquelle nous avons été placés dans la position de fermer les écoles à tous sauf aux enfants de travailleurs critiques et aux enfants vulnérables était due à la pression croissante exercée sur le NHS.

Le ministre a ajouté: «Les écoles ont été les dernières à fermer, les écoles seront les premières à ouvrir. Cela ne vous surprendra pas un seul instant qu’en tant que secrétaire à l’éducation, je veuille les voir dès que l’avis scientifique et sanitaire sera là pour s’ouvrir le plus tôt possible.