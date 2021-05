Gavin Williamson dit que les masques faciaux dans les salles de classe seront mis au rebut

Gavin Williamson a déclaré que le gouvernement prévoyait de supprimer les masques faciaux dans les salles de classe du secondaire dès le 17 mai – malgré l’opposition des scientifiques et des syndicats.

Le secrétaire à l’éducation Raconté Le Daily Telegraph la mesure devrait être abandonnée dans le cadre de la troisième étape de la feuille de route de l’Angleterre hors du verrouillage.

Boris Johnson devrait confirmer le changement d’avis lundi, selon le journal.

Lorsque les écoles ont complètement rouvert début mars après que le verrouillage ait poussé une grande partie de l’enseignement en ligne, un nouveau conseil du gouvernement a recommandé des masques dans les salles de classe des écoles secondaires en Angleterre pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le mois dernier, M. Williamson a prolongé le conseil jusqu’au 17 mai – mais a déclaré qu’il prévoyait de le supprimer après cela.

Depuis lors, les syndicats et les scientifiques ont exhorté le gouvernement à garder les masques dans les salles de classe des écoles secondaires après cette date, déclarant au secrétaire à l’éducation qu’ils étaient «extrêmement préoccupés» que la mesure puisse être abandonnée en quelques semaines.

Dans un lettre ouverte plus tôt cette semaine, les syndicats de l’éducation, les experts en santé publique et les parents ont averti le secrétaire à l’éducation qu’une telle décision «aurait des conséquences sur la santé» des enfants, de leurs parents et de la communauté au sens large.

Mais M. Williamson a ditLe télégraphe: « Alors que les taux d’infection continuent de baisser et que notre programme de vaccination se déroule avec succès, nous prévoyons de supprimer l’obligation de couvrir le visage dans la salle de classe à la troisième étape de la feuille de route. »

Il a ajouté: « La suppression des masques faciaux améliorera considérablement les interactions entre les enseignants et les élèves, tandis que toutes les autres mesures de sécurité dans les écoles resteront en place pour aider à empêcher le virus d’entrer dans les salles de classe. »

Les enfants sourds ont dit L’indépendant la mesure avait été difficile pour eux, les laissant peiner à comprendre ce que leurs camarades de classe la bouche couverte disaient.

La semaine dernière, des préoccupations concernant les masques faciaux perturbant l’apprentissage et le bien-être des élèves ont été soulevées lors du comité restreint de l’éducation, au cours duquel une députée conservatrice a déclaré avoir entendu de nombreuses histoires d’enfants «souffrant vraiment» du port de masques.

«D’autant que nous sommes entrés dans la saison du rhume des foins et que le pollen peut se loger dans le masque, car la chaleur supplémentaire contribue aux enfants qui ont des affections cutanées comme l’acné chez les adolescentes», a ajouté Caroline Johnson.

Dans la lettre ouverte adressée à M. Williamson, les scientifiques et les syndicats ont déclaré que les couvertures faciales «minimisent les perturbations scolaires» en permettant aux élèves de continuer à fréquenter l’école tout en protégeant leurs familles.

Le groupe – qui comprend des membres d’Independent Sage – a déclaré que les masques aident à garder les personnes à l’école en sécurité, permettent d’assouplir les restrictions plus larges en toute sécurité dès que possible et constituent «une partie essentielle de l’effort global visant à réduire la transmission communautaire».

Leur lettre ajoutait: «Retirer ces protections Covid nécessaires, alors qu’il y a déjà trop peu de mesures d’atténuation dans les écoles, et lorsque les taux de Covid-19 sont encore importants, aurait des conséquences sur la santé de nos enfants et de leurs parents ainsi que sur leurs communautés. . »

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Alors que les taux d’infection continuent de baisser et que notre programme de vaccination se déroule avec succès, nous prévoyons de supprimer l’obligation de se couvrir le visage dans la salle de classe, conformément à la troisième étape de la feuille de route.

« La transmission du virus dans les écoles continue de baisser, les dernières données montrant une diminution significative du nombre d’élèves et du personnel testés positifs et des cas isolés rapidement grâce à notre programme de dépistage rapide deux fois par semaine. »

Rapports supplémentaires de l’Association de la presse