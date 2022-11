Gavin Williamson dernier: Rishi Sunak dit que les allégations d’intimidation sont «graves» alors que le ministre se réfère au chien de garde

Il y a un “manque de normes appropriées” et un “manque d’éthique” dans le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak, mis en évidence par les nominations de Sir Gavin Williamson et Suella Braverman, a déclaré la secrétaire à l’Intérieur fantôme Yvette Cooper.

“Nous avons également examiné cette autre affaire où Rishi Sunak a reconduit Suella Braverman six jours seulement après qu’elle a été effectivement limogée pour avoir enfreint le code ministériel et les manquements à la sécurité, et où d’autres informations et allégations ont également été révélées depuis lors sur les manquements à la sécurité et la fuite. enquête également.