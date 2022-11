Gavin Williamson démissionne : Les SMS qui ont conduit à sa démission

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les événements qui ont conduit à la démission de Gavin Williamson se sont déroulés en quelques jours seulement…

Vendredi

Tortoise rapporte que Williamson fait face à des allégations selon lesquelles il aurait envoyé des messages agressifs à une autre ancienne whip en chef, Wendy Morton.

Dimanche

Les détails des messages sont signalés. Ils incluent qu’il a affirmé qu’elle avait essayé de «nous foutre partout», parce que certains députés n’avaient pas reçu d’invitation aux funérailles de la reine.

Il s’est plaint qu’il était “très mauvais” que les conseillers privés – des politiciens de haut rang qui conseillent le monarque – qui n’étaient pas “favorisés” aient été exclus.

Morton a insisté sur le fait que l’allégation n’était pas fondée et qu’il y avait un nombre “extrêmement limité” de billets, mais Williamson a rétorqué : ‘t chat (sic) moi environ.

“Il est très clair comment vous allez traiter un certain nombre d’entre nous, ce qui est très stupide et vous montrez tout l’intérêt de rassembler les choses.”

“De plus, cela montre exactement à quel point vous avez truqué c’est (sic) dégoûtant, vous utilisez sa mort pour punir les gens qui ne font que la soutenir, absolument dégoûtant.”

“Eh bien, voyons combien de fois tu nous baises partout. Il y a un prix pour tout.”

Lundi

Rishi Sunak décrit les prétendus messages à Mme Morton comme “inacceptables”.

Un fonctionnaire affirme que Sir Gavin lui a dit de “sauter par la fenêtre” et de “s’égorger”.

Mardi

Il en ressort qu’une enquête du cabinet pourrait sonder le comportement de Williamson.

Morton signale Williamson au chien de garde parlementaire de l’intimidation.

Le responsable du ministère de la Défense qui aurait dit de “se trancher la gorge” fait de même.

L’ancien adjoint de Williamson l’accuse d’utiliser les commérages sur l’alcoolisme, la vie sexuelle ou les problèmes de santé mentale des députés comme « levier » contre eux. Anne Milton a déclaré que son comportement en tant que whip en chef avait été “menaçant” et “intimidant” et a déclaré qu’il semblait s’inspirer du machiavélique Francis Urquhart de l’émission télévisée House of Cards dans une interview avec Channel 4 News.

Williamson démissionne, affirmant que les accusations portées contre lui “devenaient une distraction pour le bon travail que fait ce gouvernement”.