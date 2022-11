Gavin Williamson démissionne au milieu d’un scandale sur les messages d’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Gavin Williamson a démissionné du cabinet de Rishi Sunak au milieu d’un scandale concernant des allégations de comportement «d’intimidation».

La décision de choc, deux semaines seulement après que Williamson a été nommé ministre du Cabinet lorsque M. Sunak a pris le pouvoir, est intervenue après qu’une multitude d’allégations l’ont laissé face à au moins trois enquêtes sur son comportement.

L’ancien whip en chef a déclaré qu’il “laisserait son nom”, mais qu’il démissionnait parce que les accusations portées contre lui “devenaient une distraction pour le bon travail que fait ce gouvernement”.

Sir Gavin, qui a déjà été limogé du gouvernement à deux reprises, a déclaré qu’il s’était excusé auprès de Wendy Morton pour les messages chargés de jurons qu’il lui avait envoyés après avoir été exclus de la liste des invités pour les funérailles de la reine.

Le parti conservateur mène une enquête sur les textes et l’ancienne whip en chef, Mme Morton, a révélé ce matin qu’elle avait renvoyé l’incident au service indépendant des plaintes et des griefs du Parlement.

Williamson fait également face à une enquête de l’IGCS sur des allégations selon lesquelles, en tant que secrétaire à la Défense, il aurait dit à un fonctionnaire de “se trancher la gorge” et de “sauter par la fenêtre”. M. Sunak a qualifié les allégations de “graves” et Downing Street a déclaré qu’il examinait si d’autres mesures étaient nécessaires.

Sir Gavin a déclaré qu’il “réfute” la qualification des commentaires d’intimidation.

Sa démission devance toute décision éventuelle du Premier ministre de renvoyer l’affaire à l’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office pour qu’elle juge s’il a enfreint le code de conduite ministériel.

Dans sa lettre de démission, il a déclaré à Rishi Sunak : “Comme vous le savez, un processus de plainte est en cours concernant les SMS que j’ai envoyés à un collègue.

“Je me conforme à ce processus et je me suis excusé auprès du destinataire pour ces messages.

“Depuis lors, d’autres allégations ont été faites sur ma conduite passée. Je réfute la caractérisation de ces affirmations, mais je reconnais qu’elles deviennent une distraction pour le bon travail que ce gouvernement fait pour le peuple britannique.

“J’ai donc décidé de prendre du recul par rapport au gouvernement afin de pouvoir me conformer pleinement au processus de plainte en cours et laver mon nom de tout acte répréhensible.”

Plus suit…