L’Union nationale des étudiants (NUS) a critiqué Gavin Williamson pour ses commentaires «irritants» après avoir parlé de cours universitaires «sans issue».

Le secrétaire à l’éducation a été confronté à des réactions négatives suite à des remarques sur des cours qui «ne laissent que des dettes aux jeunes».

Cela survient quelques jours à peine après que le gouvernement a lancé une consultation qui proposait de réduire de moitié une subvention accordée aux universités pour certaines matières artistiques, comme les arts du spectacle et l’archéologie.

Dans un article publié par Maison conservatrice, M. Williamson a déclaré que la législation proposée «renforcera la capacité du Bureau des étudiants (OfS) à sévir contre les cours de mauvaise qualité, en respectant notre engagement manifeste».

Il a déclaré: «Le nombre record de personnes qui entreprennent des études en sciences et en génie démontre que beaucoup commencent déjà à s’éloigner des cours sans issue qui ne laissent que des dettes aux jeunes.»

M. Williamson a ajouté: «Nos réformes leur ouvriront la voie pour profiter des opportunités offertes par les apprentissages diplômants, les qualifications techniques supérieures, l’apprentissage modulaire et nos instituts de technologie phares.»

Hillary Gyebi-Ababio du NUS a dit L’indépendant: «Le commentaire irritant du secrétaire à l’Éducation intervient juste une semaine après une réduction de 50% du financement des matières artistiques et constitue une attaque contre une multitude de disciplines extrêmement précieuses qui enrichissent notre société.

L’OfS mentionné les réductions proposées liées à une subvention qu’elle offre – qui est «beaucoup moins importante» que les frais de scolarité – pour aider les universités à offrir des matières qui coûtent cher à enseigner.

Mme Gyebi-Ababio, vice-présidente de la NUS pour l’enseignement supérieur, a déclaré L’indépendant Les commentaires de M. Williamson interviennent après «une année où nous nous sommes tous fortement appuyés sur le talent créatif, la littérature et le divertissement pour assurer notre propre bien-être».

Elle a ajouté: «Son concept limité de l’objectif de l’éducation s’est une fois de plus avéré qu’il était une fois complètement déconnecté du pays.»

Les universités britanniques ont dit L’indépendant: « Il est essentiel que le public ait pleinement confiance dans la valeur et la qualité d’un diplôme universitaire, et l’écrasante majorité des cours sont de haute qualité et offrent un bon rapport qualité-prix pour les étudiants. »

L’organisme – qui représente 140 institutions au Royaume-Uni – a déclaré dans un communiqué: «L’augmentation du financement des cours coûteux tels que la médecine est vitale, mais les changements proposés pour le financement des matières artistiques sont gravement préoccupants.

«Les coupes dans des matières telles que le théâtre, la musique, les arts de la scène et les arts créatifs pourraient signifier une réduction du nombre de cours offerts.»

Un OfS consultation avec le secrétaire à l’éducation au début du mois, a proposé une réduction de la subvention pour les cours d’arts du spectacle et créatifs, d’études des médias et d’archéologie.

Dans le cadre des modifications proposées, l’OFS a déclaré qu’une subvention accordée aux universités pour l’aide à des matières à coût élevé serait réduite de moitié à 121,50 £ par étudiant et par an pour certaines matières.

Le régulateur britannique a déclaré que les coupes avaient abouti à «une réduction d’environ 1 pour cent des frais de scolarité combinés et du financement OfS».

Cependant, les propositions ont déclenché l’alarme parmi les musiciens, qui ont averti que la réduction de ce canal de financement serait «catastrophique» pour la plupart des enseignements musicaux de l’enseignement supérieur.

La consultation sur les changements de financement de l’OFS a proposé une augmentation des subventions pour les matières à coût élevé «identifiées comme soutenant le NHS et la politique de santé au sens large, les matières à coût élevé en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) et / ou les besoins spécifiques du marché du travail».

L’OfS a déclaré que son budget de financement «devra s’étirer davantage dans les années à venir avec une croissance importante prévue du nombre d’étudiants – en particulier dans les cours qui sont plus chers à enseigner.

«Le gouvernement a également mis en évidence les pénuries professionnelles de scientifiques, d’ingénieurs, de praticiens médicaux et dentaires, d’infirmières et de sages-femmes, et l’importance de soutenir les domaines des STIM et des soins de santé dans l’orientation de l’OfS.

Il a ajouté: «Dans ce contexte, nous devons prendre des décisions difficiles sur la manière de hiérarchiser notre budget de financement de plus en plus contraint.»

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré L’indépendant au début du mois, les réformes «sont conçues pour cibler l’argent des contribuables vers les matières qui soutiennent les compétences dont ce pays a besoin pour mieux reconstruire».