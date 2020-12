La souche mutante hautement infectieuse de coronavirus trouvée dans le Kent pourrait être plus susceptible d’affecter les enfants, ont averti les scientifiques.

Les modélisateurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont découvert que la nouvelle souche de virus est 56% plus infectieuse.

Même si un autre verrouillage national était mis en œuvre, il serait « peu probable » de réduire le R à moins de un à moins que les écoles et les universités ne soient également fermées, selon leur étude.

Mais les chercheurs ne croient pas que la nouvelle souche est plus mortelle ou ne cause aucune maladie plus grave chez les adultes ou les enfants.

Les chercheurs ont déclaré qu’il existe «des preuves que l’augmentation peut être particulièrement marquée chez les enfants».

La nouvelle variante entraînera une vague de cas et de décès de coronavirus qui culminera au printemps 2021 à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre, ont-ils déclaré.

Ils ont déclaré que les cas et les décès culmineraient à l’été 2021 dans le reste du pays.

Les écoles devaient rentrer le 4 janvier, mais le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a ordonné une semaine de tests et la plupart des élèves reviendront le 11 janvier.

Seuls les étudiants GCSE et A-level, les enfants vulnérables et les enfants des travailleurs critiques reviendront à temps.

Le coronavirus est le plus répandu parmi les élèves du secondaire, selon des chiffres distincts du Bureau des statistiques nationales.

Celles de la 7e à la 11e année enregistrent les taux d’infection les plus élevés de l’ensemble de la population.

Les scientifiques espèrent en apprendre beaucoup plus au cours des deux prochaines semaines sur la rapidité avec laquelle la variante se propage chez les enfants, a déclaré le professeur Neil Ferguson, épidémiologiste de l’Imperial College de Londres et membre du groupe consultatif NERVTAG du No10.

Les enfants ont tout au long de la pandémie de coronavirus constitué beaucoup moins de cas que pour d’autres maladies respiratoires, y compris la grippe.

La théorie principale à ce sujet est due à la façon dont le coronavirus pénètre dans les cellules humaines, via un récepteur appelé ACE2 qui se trouve sur de nombreuses cellules des voies respiratoires supérieures.

En conséquence, le professeur Wendy Barclay de l’Imperial College de Londres et membre du NERVTAG, a expliqué que cela faisait des adultes des «cibles faciles» par rapport aux enfants.

En effet, la quantité d’ACE2 qu’une personne exprime naturellement et régulièrement augmente avec le temps, les jeunes enfants en ayant très peu.

«Je pense qu’en ce qui concerne les enfants, nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous ne disons pas que c’est un virus qui attaque spécifiquement les enfants ou qui est plus spécifique dans sa capacité à infecter les enfants », a-t-elle déclaré.

«Mais nous savons que le SRAS-CoV-2 tel qu’il est apparu en tant que virus n’était pas aussi efficace pour infecter les enfants que les adultes.

«Le virus précédent avait plus de mal à se lier à l’ACE2 et à pénétrer dans les cellules. Par conséquent, les adultes, qui ont beaucoup d’ACE2 dans le nez et la gorge, étaient les cibles faciles et les enfants étaient difficiles à infecter.

«Le virus le plus récent a plus de facilité à le faire et les enfants sont donc peut-être tout aussi sensibles à ce virus que les adultes.

«Compte tenu de leurs schémas de mélange, vous vous attendez à voir plus d’enfants infectés.

«Ce n’est pas parce que le virus cible spécifiquement les enfants, mais qu’il est désormais moins inhibé.

Le professeur Ferguson a ajouté que si cette hypothèse s’avère vraie, elle peut expliquer une «proportion significative» de l’augmentation de la transmission.

S’exprimant lors d’une séance d’information virtuelle organisée par le Science Media Center, il a déclaré: « Il y a un indice qu’il a une plus grande propension à infecter les enfants.

«Cela peut peut-être expliquer certaines des différences, mais nous n’avons établi aucune sorte de causalité.

La nouvelle souche du virus, que les experts craignent d’être plus contagieuse, a incité plus de 50 pays à imposer des restrictions de voyage au Royaume-Uni, où elle est apparue pour la première fois.

Mais des cas de la nouvelle variante ont toujours été signalés dans le monde entier: vendredi, le Japon a confirmé cinq infections chez des passagers du Royaume-Uni, tandis que des cas ont également été signalés au Danemark, au Liban, en Allemagne, en Australie et aux Pays-Bas.

L’Afrique du Sud a détecté une mutation similaire chez certaines personnes infectées, mais a démenti vendredi les affirmations des Britanniques que sa souche était plus infectieuse ou dangereuse que celle originaire du Royaume-Uni.