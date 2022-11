Gavin Williamson a utilisé des commérages salaces comme « levier » sur les députés conservateurs, selon un ancien adjoint

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien adjoint de Gavin Williamson a accusé le ministre d’instiller une culture de la peur parmi les députés conservateurs en utilisant des commérages sur leur consommation d’alcool, leur vie sexuelle ou leurs problèmes de santé mentale comme « levier » pour garder le contrôle.

Anne Milton a décrit le comportement de Sir Gavin alors qu’il était whip en chef du gouvernement entre 2016 et 2017 comme “menaçant” et “intimidant” et a allégué qu’il avait agi de manière “contraire à l’éthique et immorale” et “choquante”.

Dans une interview avec Channel 4 News, l’ancien député conservateur a déclaré qu’il semblait se modeler sur le sournois et machiavélique Francis Urquhart du hit télévisé des années 1990. Château de cartes.

Les allégations surviennent alors que Williamson a subi d’intenses pressions suite à des allégations selon lesquelles il aurait dit à un fonctionnaire de “se trancher la gorge” et de “sauter par la fenêtre” en tant que secrétaire à la Défense, qui ont été décrites comme “sérieuses” par le Premier ministre Rishi Sunak.

Le ministre sans portefeuille fait déjà face à deux enquêtes sur des messages chargés de jurons qu’il aurait envoyés à l’ancienne whip en chef Wendy Morton se plaignant d’avoir été exclu de la liste des invités pour les funérailles de la reine.

Mme Morton a confirmé aujourd’hui qu’elle avait signalé l’incident au Service indépendant des plaintes et des griefs du Parlement, après que le parti conservateur a lancé sa propre enquête interne.

Et Downing Street a déclaré que M. Sunak envisageait d’ordonner une nouvelle enquête sur les allégations de son mandat de secrétaire à la Défense.

Mme Milton a travaillé au bureau des whips en tant qu’adjointe de Sir Gavin pendant le mandat de Theresa May.

S’adressant à Channel 4 News, elle a déclaré que son comportement “menaçant” et “intimidant” différait fortement de celui des autres whips en chef, qui prenaient plus au sérieux le côté pastoral de leur rôle.

Elle a fait référence aux affirmations selon lesquelles Williamson recueillait des «commérages salaces», y compris des détails sur les «préférences sexuelles» des députés.

“Il entrait dans le bureau et disait” devinez qui “aime une forme de sexe ou une autre”, a-t-elle déclaré. “J’ai trouvé ça assez désagréable.”

Et elle se souvient d’un e-mail que Williamson a envoyé pour discuter du comportement d’un député qui avait beaucoup bu la nuit précédente, dans lequel elle a dit qu’il avait écrit : « En fait, je pense qu’il vaut mieux ne rien lui dire. Cela aide simplement en vous donnant personnellement un peu plus de poids à l’avenir.

Décrivant le style de Sir Gavin en tant que whip en chef, Mme Milton a déclaré: «C’est une image qu’il cultive. Je pense qu’il a l’impression d’être Francis Urquhart de House of Cards.

Et elle a ajouté: «Les quatre whips en chef précédents ont vu que le devoir principal du bureau des whips était de faire adopter la législation du gouvernement par le Parlement, mais ont également compris le rôle important que le bureau des whips doit jouer dans sa pastorale, et tous se sont sentis très fortement à ce sujet.

“Je n’ai jamais vraiment ressenti ça avec Gavin Williamson. J’ai eu l’impression qu’il adorait les commérages salaces et qu’il s’en servirait comme levier contre les députés si le besoin s’en faisait sentir.

Milton a déclaré qu’elle avait choisi de s’exprimer à la suite de la plainte de Mme Morton concernant des messages prétendument abusifs.

“Il est temps de parler”, a-t-elle déclaré. “Il est temps de dénoncer ce genre de culture machiste qui, je pense, est plus présente au parlement que lorsque je suis parti.”

Elle a remis en question la décision de Rishi Sunak de nommer Williamson ministre après avoir été limogé deux fois du cabinet.

“Je pense qu’au mieux, c’était probablement un peu naïf”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas s’il y a beaucoup de gens qui traîneraient le bruant pour voir Gavin Williamson revenir au gouvernement.”

Mme Milton a détaillé un incident présumé, lorsqu’elle a déclaré que le bureau des whips avait accordé une aide financière à un député.

“Je me souviens qu’il m’a demandé de remettre le chèque au député en question”, a-t-elle déclaré. “Et il l’a agité sous mon nez et a dit: ‘Assurez-vous que lorsque vous lui donnerez ce chèque, il sache que je le possède maintenant.'”

Mme Milton a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit une blague. C’était le sérieux avec lequel il l’avait dit. Et je pense que l’essentiel est que si les exemples correspondent à votre expérience globale avec quelqu’un, alors vous le croyez.

Elle a dit qu’elle avait donné le chèque au député mais qu’elle n’avait pas transmis le message de Williamson.

Et elle se souvient avoir été choquée par un e-mail envoyé par Sir Gavin en 2016 en réponse à la demande d’une fonctionnaire sur les raisons pour lesquelles un ministre devait modifier ses plans de voyage pour assister à un vote.

“Dites-leur toujours de se faire foutre et s’ils ont le culot de venir me voir”, se souvient-elle en lui disant. “F ****** a sauté sur les fonctionnaires.”

L’indépendant a approché Downing Street et Sir Gavin Williamson pour commentaires.