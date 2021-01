Gavin Williamson fait face à des appels pour que toutes les écoles d’Angleterre restent fermées pendant les deux premières semaines de janvier après que le gouvernement a fait marche arrière sur la politique dévoilée il y a quelques jours à peine, annonçant que toutes les primaires à Londres seraient désormais fermées pour le début du nouveau mandat.

Le Dr Mary Bousted, secrétaire générale conjointe du plus grand syndicat de l’éducation du pays, a accusé les ministres d’une attitude «imprudente» face à la crise de Covid-19 et aux écoles, ajoutant: «Ce qui est juste pour Londres est bon pour le reste du pays ».

Samedi, le Syndicat national de l’éducation (NEU) tiendra également une réunion exécutive d’urgence pour discuter de la dernière situation, et devrait donner un avis urgent aux écoles sur la réouverture proposée dans certaines régions du pays le 4 janvier.

Parler à BBC BreakfastasLe Dr Bousted, qui a déclaré avoir écrit à Boris Johnson avant Noël, a souligné qu’il était clair que le gouvernement «doit faire quelque chose pour briser la chaîne de l’augmentation du niveau d’infection dans notre communauté».

Elle a déclaré: «Si nous ne faisons pas cela, le NHS sera débordé. Le danger est qu’en ouvrant des écoles alors que les niveaux d’infection sont si élevés et sont déjà si élevés parmi les élèves, nous n’allons pas briser cette chaîne.

«Nous avons donc dit que toutes les écoles devraient être fermées pendant les deux premières semaines et nous regrettons de devoir le dire… mais notre crainte est que si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, elles devront être fermées pour une période beaucoup plus longue plus tard. ce mois-ci. «

Critiquant l’approche des ministres face à la crise et aux écoles, elle a poursuivi: «Je trouve aussi l’insouciance du gouvernement à cet égard, à la fois avec la santé des professionnels de l’éducation, mais aussi avec la santé communautaire, et les questions de plus en plus liées à la santé des enfants, inexplicables.

Ses remarques sont intervenues après que le secrétaire à l’Éducation a annoncé que toutes les écoles primaires et secondaires seraient fermées pour l’enseignement en face à face dans la capitale jusqu’au milieu du mois après une réunion d’urgence du Cabinet du Cabinet qui a été convoquée le jour de l’An.

Le gouvernement avait initialement déclaré que 50 autorités éducatives du sud de l’Angleterre verraient leurs écoles primaires fermées jusqu’au 18 janvier au moins – à l’exception des enfants vulnérables et de ceux des travailleurs clés – mais M. Williamson a fait face à des poursuites judiciaires de plusieurs arrondissements de Londres avec des cas élevés qui ont été interrogés. rouvrir les écoles.

Annonçant le demi-tour vendredi soir, M. Williamson a décrit le fait de déplacer d’autres parties de la capitale vers l’éducation à distance «est vraiment un dernier recours et une solution temporaire».

«Alors que les taux d’infection augmentent à travers le pays, et en particulier à Londres, nous devons prendre cette décision pour protéger notre pays et le NHS», a-t-il déclaré. «Nous continuerons de réviser la liste des autorités locales et de rouvrir les salles de classe dès que possible.»

La secrétaire à l’éducation fantôme du Labour, Kate Green, a déclaré que la nature de dernière minute de la décision du gouvernement concernant les écoles de Londres avait causé « un stress énorme » aux élèves, aux familles et au personnel.

Elle a déclaré: «C’est encore un autre virage du gouvernement qui crée le chaos pour les parents deux jours seulement avant le début du trimestre.

«La gestion incompétente de Gavin Williamson du retour des écoles et des collèges crée un stress énorme pour les parents, les élèves et le personnel des écoles et des collèges et nuit à l’éducation des enfants.