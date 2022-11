Gavin Williamson a dit au whip en chef “vous nous baisez partout” dans des textes en colère alors que le ministre fait face à une enquête sur l’intimidation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sir Gavin Williamson a dit à l’ancien whip en chef “vous nous baisez partout” dans des textes en colère après avoir été exclu des funérailles de la reine

Le ministre du Cabinet fait face à une enquête sur une série de messages abusifs et menaçants envoyés au whip en chef conservateur de l’époque se plaignant de ne pas avoir été invité aux funérailles royales.

Sir Gavin, qui était député d’arrière-ban à l’époque, a accusé Wendy Morton d’avoir utilisé la mort du monarque pour “punir” les hauts députés qui n’étaient pas en faveur du gouvernement de Liz Truss.

L’échange de messages, obtenu par Le Sunday Times, a conclu avec lui en disant: “Eh bien, voyons combien de fois encore tu nous baises partout. Il y a un prix pour tout. »

Le journal a déclaré que le président du parti de l’époque, Sir Jake Berry, avait informé le Premier ministre Rishi Sunak la veille de son entrée au n ° 10 que Mme Morton avait déposé une plainte officielle auprès du parti concernant la conduite de Sir Gavin.

Sir Jake et Mme Morton ont tous deux perdu leur emploi lors du remaniement qui a suivi, tandis que Sir Gavin – ancien whip en chef et partisan de M. Sunak – est revenu au gouvernement.

Dans les messages, Sir Gavin s’est plaint qu’il était “très mauvais” que les conseillers privés – des politiciens de haut rang qui conseillent officiellement le monarque – qui “ne soient pas favorisés” aient été exclus des funérailles à l’abbaye de Westminster.

Mme Morton a insisté à plusieurs reprises sur le fait que ses affirmations n’étaient pas fondées et que le gouvernement s’était vu attribuer un nombre «extrêmement limité» de billets, dont la plupart étaient destinés aux membres du Cabinet.

M. Williamson a rétorqué: «Eh bien, cela ressemble certainement à ce que la pensée est très merdique et la perception devient réalité. N’oubliez pas non plus que je sais comment cela fonctionne, alors ne me harcelez pas (sic).

«Il est très clair comment vous allez traiter un certain nombre d’entre nous, ce qui est très stupide et vous montrez tout l’intérêt de rassembler les choses.

“De plus, cela montre exactement à quel point vous l’avez truqué, c’est (sic) dégoûtant, vous utilisez sa mort pour punir les gens qui ne font que la soutenir, absolument dégoûtant.”

L’ancienne whip en chef Wendy Morton (Getty Images)

«Eh bien, voyons combien de fois vous nous baisez partout. Il y a un prix pour tout. »

Sir Jake a déclaré au journal qu’il avait été informé par le directeur général du Parti conservateur le 24 octobre qu’une plainte avait été déposée contre Sir Gavin concernant des allégations de “brimades et intimidations de collègues parlementaires”.

“Conformément au protocole, en ma qualité de président du parti, j’ai informé le nouveau Premier ministre et son nouveau chef de cabinet de la plainte le même jour”, a-t-il déclaré.

Selon Le Sunday TimesM. Sunak ne se souvenait pas des « détails » de leur conversation.

Sir Gavin a été nommé conseiller privé et fait chevalier par Boris Johnson lorsqu’il était Premier ministre plus tôt cette année.

Il est cependant considéré avec suspicion par de nombreux députés conservateurs en raison de sa réputation de conspirateur invétéré.

Le cortège funèbre de la reine (Alkis Konstantinidis/PA) (fil de sonorisation)

Il a d’abord été limogé par Theresa May en tant que secrétaire à la Défense pour avoir divulgué les détails d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, puis par M. Johnson en tant que secrétaire à l’Éducation à propos de la débâcle des niveaux A de Covid-19.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que la décision de M. Sunak de ramener Sir Gavin au gouvernement remettait son jugement en question.

“Gavin Williamson a été limogé du Cabinet à deux reprises, mais malgré le risque pour la sécurité nationale, il est de retour au cœur du gouvernement”, a-t-elle déclaré.

“L’engagement de Rishi Sunak à restaurer l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité a été exposé comme rien de plus que des mots creux. Loin d’arrêter la pourriture à Downing Street, il la laisse s’envenimer.

Un porte-parole du Parti conservateur : « Le Parti conservateur a mis en place un solide processus de traitement des plaintes.

“Ce processus est à juste titre confidentiel, afin que les plaignants puissent se manifester en toute confidentialité.”

Sir Gavin a dit Le Sunday Times: “Je regrette bien sûr d’avoir été frustré par la façon dont mes collègues et moi avions l’impression d’être traités.

“Je suis heureux de parler avec Wendy et j’espère travailler positivement avec elle à l’avenir comme je l’ai fait dans le passé.”