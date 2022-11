Gavin Williamson a dit au whip en chef de Liz Truss “vous nous baisez partout” dans une diatribe furieuse sur les funérailles de Queen

SIR Gavin Williamson a dit au whip en chef de Liz Truss “vous nous baisez partout” lors d’une explosion à propos des funérailles de la reine.

Le ministre d’État sans portefeuille, 46 ans, a été accusé d’avoir intimidé l’ancienne responsable du parti conservateur Wendy Morton après la révélation d’une série de messages texte chargés d’insultes.

Rishi Sunak se tient à côté de Gavin Williamson, photographié, après son explosion sur WhatsApp Crédit : AFP

Sir Gavin fait maintenant face à une enquête du CCHQ sur les messages envoyés à Wendy Morton Crédit : Getty

La rangée a éclaté sur les sièges pour les funérailles de la reine Crédit : Getty

Le Premier ministre Rishi Sunak est à ses côtés, selon le ministre du cabinet Oliver Dowden.

M. Dowden a déclaré que les messages téléphoniques avaient été envoyés “dans le feu de l’action”.

Les allégations, rapportées par le journal The Sunday Times, ont fait surface quelques jours seulement après la critique de Sunak pour avoir reconduit Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur après avoir été licenciée par son prédécesseur pour avoir enfreint les règles de sécurité des e-mails.

Le journal a déclaré qu’il était en colère de ne pas avoir été invité aux funérailles de la reine Elizabeth et que Morton avait déposé une plainte officielle auprès du parti au pouvoir.

“Ces paroles ont été prononcées dans le feu de l’action, exprimant de la frustration. Ce fut une période difficile pour la fête. Je pense qu’il accepte maintenant qu’il n’aurait pas dû le faire et il le regrette”, a déclaré Dowden à Sky News.

“Il n’aurait pas dû envoyer ces messages … Mais bien sûr, le Premier ministre continue d’avoir confiance en Gavin Williamson.”

Depuis qu’il a été nommé troisième Premier ministre britannique en deux mois il y a près de deux semaines, Sunak a subi des pressions pour ses nominations au gouvernement, en particulier la reconduction de Braverman au poste de ministre de l’Intérieur.

Elle a été critiquée par certains députés pour avoir attisé les tensions sur l’immigration en disant que la Grande-Bretagne fait face à une “invasion” de personnes voyageant dans de petits bateaux traversant la Manche.

“La promesse de Rishi Sunak de restaurer l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité a été révélée comme rien de plus que des mots creux”, a déclaré Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste.

“Loin d’arrêter la pourriture à Downing Street, il la laisse s’envenimer.”

Sir Gavin fait maintenant face à une enquête du quartier général central des conservateurs (CCHQ) sur les messages qui ont été envoyés pendant plusieurs semaines.

La plupart des billets du gouvernement pour les funérailles de la reine avaient été réservés aux ministres du Cabinet, le reste étant destiné aux hauts députés.

Dans l’échange WhatsApp, Sir Gavin a affirmé qu’il était “très pauvre comment [parliamentary colleagues] ceux qui ne sont pas favorisés ont été exclus des funérailles ».

Lorsque Mme Morton a nié que c’était le cas, il a répondu: «Eh bien [it] le regarde certainement, ce que je pense est très s *** et la perception devient réalité. N’oubliez pas non plus que je sais comment cela fonctionne, alors ne me poussez pas.

Mme Morton a souligné que le nombre de places pour les funérailles était “extrêmement limité”, mais Sir Gavin a répondu: “Cela montre exactement comment vous l’avez truqué. C’est dégoûtant que vous utilisiez sa mort pour punir des gens qui ne font que la soutenir, absolument dégoûtant.

« Voyons combien de fois vous nous avez baisé partout. Il y a un prix pour tout. »

L’ancien président conservateur, Sir Jake Berry, a déclaré qu’il avait informé M. Sunak et son nouveau chef de cabinet de la plainte le 24 octobre, le jour où Mme Morton a indiqué qu’elle souhaitait déposer une plainte officielle et un jour avant que M. Sunak n’entre dans Downing Street.

Dans d’autres messages envoyés par Sir Gavin à Mme Morton, l’accusent d’un “ton condescendant et condescendant” le 17 octobre, après avoir demandé pourquoi il était peu probable qu’elle vote aux Communes.

Lors de son premier jour au pouvoir, M. Sunak a promis que son administration « fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux ».

Sir Gavin, a déclaré au Sunday Times qu’il “bien sûr [regretted] être frustré » et espérait travailler « positivement » avec Mme Morton à l’avenir.

Un porte-parole du CCHQ a déclaré: “Le Parti conservateur a mis en place un processus de plainte solide.”