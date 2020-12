Le spécial de Noël de Gavin et Stacey a été réédité pour omettre un mot potentiellement offensant d’une scène où les personnages chantent la chanson festive classique des Pogues Fairytale of New York.

La BBC devrait diffuser une répétition de l’épisode spécial festif de 2019 de la longue série humoristique la veille de Noël.

Cependant, après une réaction brutale l’année dernière lorsque les personnages Brynfor « Bryn » West et Vanessa Shanessa « Nessa » Jenkins – interprétés respectivement par Roby Brydon et Ruth Jones – ont chanté le classique pop intemporel.

La controverse a entouré le conte de fées de New York ces dernières années au milieu d’arguments sur l’utilisation du mot «f *** ot» dans les paroles.







Il y a eu indignation à propos du mot car beaucoup le considèrent comme une insulte homophobe, mais certains ont soutenu que le mot en question était en fait un vieux mot d’argot irlandais pour décrire une personne paresseuse.

Cependant, une source de Gavin & Stacey a confirmé à The Sun que le mot avait été coupé d’une réédition de l’épisode festif après que la société de production Falwell 73 ait pris la décision exécutive de le modifier.

La source a déclaré: «Fulwell 73 a longuement réfléchi à cette question et ils espèrent que le changement permettra à tous les publics, présents et futurs, de profiter de la spéciale, sans causer aucune offense involontaire.»







Le porte-parole de Falwell 73 a déclaré au Sun: «En accord avec les thèmes du programme de joie, d’amour et d’inclusion, Fulwell 73 a décidé de rééditer la chanson. Nous remercions la BBC de nous avoir permis d’effectuer ce changement. »

Alors qu’une porte-parole de la BBC a ajouté: «Les attitudes changent avec le temps et nous apprécions que la langue soit un sujet sensible et important pour certaines personnes. Nous respectons la décision de Fulwell.

Le leader des Pogues, Shane McGowan, a déjà expliqué sa décision d’écrire le mot «f *** ot» dans les paroles en disant que c’était une décision créative de rendre le «personnage» joué par Kirsty MacColl plus authentique.

Il a déclaré lors d’une interview en 2018: «Le mot a été utilisé par le personnage parce qu’il correspondait à sa façon de parler et à son personnage.

«Elle n’est pas censée être une personne gentille, ni même une personne saine. C’est une femme d’une certaine génération à un certain moment de l’histoire et elle est désespérée et désespérée.

«Son dialogue est aussi précis que je pourrais le faire mais elle n’est pas destinée à offenser!»

Il a ajouté: «Si les gens ne comprennent pas que j’essayais de représenter le personnage avec précision aussi authentiquement que possible, alors je suis tout à fait d’accord avec eux pour biper le mot, mais je ne veux pas me disputer.

L’émission spéciale de Noël 2019 de Gavin et Stacey a été l’émission scénarisée la plus regardée de la décennie et a attiré plus de 17 millions de téléspectateurs pour le Beeb.

Le spécial de Noël de Gavin & Stacey 2019 devrait être répété sur BBC One ce soir à 20h40.