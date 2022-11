Gavin Rossdale sur le fiasco des billets de Taylor Swift : “Tout le monde veut planter les serveurs”

Gavin Rossdale, qui est sur le point de partir en tournée avec son groupe, Bush, pèse sur le récent chaos Ticketmaster de Taylor Swift.

Lorsque la prévente de “The Eras Tour” de Swift a mal tourné mardi soir, Ticketmaster a annoncé le lendemain que la vente publique de billets, qui devait avoir lieu vendredi, avait été annulée “en raison d’exigences extraordinairement élevées sur les systèmes de billetterie et de l’insuffisance restante inventaire des billets.”

L’annonce a laissé les fans de Swift “profondément bouleversés” par l’annonce.

Interrogé par Fox News Digital sur le tapis rouge des American Music Awards dimanche soir sur ses réflexions sur l’incident, le leader de Bush a déclaré: “Elle est si populaire, je suppose qu’elle a planté le serveur, ce qui est un problème de grande classe.”

“Je ne sais pas pourquoi tout le monde est ennuyé. C’est excitant. Tout le monde veut planter les serveurs”, a ajouté Rossdale à propos des artistes.

Rossdale a comparé Swift écrasant Ticketmaster au moment où un orateur a pris feu lors d’une de ses performances à la Nouvelle-Orléans. Il a mentionné son haut-parleur en disant: “C’est notre haut-parleur en feu et Taylor Swift qui plante Ticketmaster, deux choses sympas.”

Greg Maffei, PDG de Liberty Media, a précédemment expliqué sur “Squawk on the Street” de CNBC que la prévente était ouverte aux fans vérifiés qui ont reçu un code qui leur donnerait accès à la vente. Ils s’attendaient à environ 1,5 million de fans vérifiés, cependant, le site a été visité par près de 14 millions, Maffei affirmant que la demande “aurait pu remplir 900 stades”.

De nombreux fans se sont plaints d’être restés coincés dans la file d’attente de Ticketmaster pendant des heures.

“Être assis dans la file d’attente de Ticketmaster pendant qu’elle est en pause me fait vraiment souhaiter de n’avoir jamais entendu une chanson de Taylor Swift de ma vie et de ne pas savoir qui elle était”, a écrit un fan.

Dans ses excuses, Ticketmaster a expliqué que la forte demande de billets avait nui à la capacité du site à gérer correctement la vente.

“En exigeant des inscriptions, Verified Fan est conçu pour aider à gérer les émissions à forte demande… Garder les bots hors des files d’attente et éviter la surpopulation contribue à réduire les temps d’attente et à faciliter les ventes”, a expliqué Ticketmaster. “Jamais auparavant une vente de fans vérifiés n’avait suscité autant d’attention – ou de trafic. Cela a perturbé la prévisibilité et la fiabilité qui caractérisent notre plate-forme de fans vérifiés.”

Le site a également mentionné que 2 millions de billets ont été vendus lors de la prévente, le plus jamais enregistré en une journée.

Après l’annonce de l’annulation, les prix des billets de revente pour de nombreux sites ont grimpé en flèche, même les sièges dans les sections de saignement de nez se vendant jusqu’à 1 000 $ – avec des billets au sommet du stade Arrowhead à Kansas City, Missouri, dépassant 2 000 $.

Swift a parlé de l’épreuve vendredi, affirmant qu'”il va sans dire que je suis extrêmement protecteur envers mes fans”.

“Nous faisons cela ensemble depuis des décennies et au fil des ans, j’ai apporté tellement d’éléments de ma carrière en interne”, a poursuivi Swift. “J’ai fait cela SPÉCIFIQUEMENT pour améliorer la qualité de l’expérience de mes fans en le faisant moi-même avec mon équipe qui se soucie autant de mes fans que moi. C’est vraiment difficile pour moi de faire confiance à une entité extérieure avec ces relations et loyautés, et atroce pour moi de simplement regarder des erreurs se produire sans recours.

“Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les gens ont eu tant de mal à obtenir des billets, et j’essaie de comprendre comment cette situation peut être améliorée à l’avenir”, a-t-elle ajouté. “Je ne vais donner d’excuses à personne parce que nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce genre de demande, et on nous a assuré qu’ils le pouvaient. C’est vraiment incroyable que 2,4 millions de personnes aient eu des billets, mais ça me fait vraiment chier. que beaucoup d’entre eux ont l’impression d’avoir subi plusieurs attaques d’ours pour les avoir.”

Elle a conclu : “Et à ceux qui n’ont pas eu de billets, tout ce que je peux dire, c’est que j’espère nous offrir plus d’occasions de nous réunir et de chanter ces chansons. Merci de vouloir être là. Vous n’en avez aucune idée combien cela signifie.”

Les fans avaient précédemment exprimé leur frustration face au silence de Swift concernant la situation, l’un d’entre eux disant : “@taylorswift13 rester silencieux pendant tout cela en dit long. Nous ne sommes tous qu’un signe dollar.”