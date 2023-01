Gavin Rossdale souhaite à sa fille enceinte Daisy un joyeux 34e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Gavin Rossdale57 ans, est allé sur Instagram le 27 janvier pour partager un joli message en l’honneur de sa fille Marguerite Lowe34e anniversaire. La chanteuse a partagé une vidéo qui comprenait un collage de photos mémorables de la beauté enceinte et a ajouté une légende aimante à côté. Les clichés semblaient avoir été pris à différents moments de sa vie et elle souriait pour la plupart d’entre eux.

“MARGUERITE. – joyeux anniversaire à notre fille la plus adorable. un esprit des plus radieux et généreux. tu apportes la lumière partout où tu vas. tu nous manques tout le temps mais aujourd’hui surtout. . “J’espère que vous passez le meilleur anniversaire – vous m’avez gentiment dit le doux que vous avez – qui s’est bien sûr étalé sur trois jours avec les meilleurs amis, la famille et la nourriture possible. Vous méritez tout et nous vous célébrerons massivement ce soir . je t’aime ❤️.”

Une fois que le papa adoré a partagé le message, ses abonnés ont rapidement répondu avec leurs propres messages d’anniversaire pour Daisy. “Joyeux anniversaire Daisy🎶🫶🤘profite de ta journée spéciale avec toute ta famille aimante❤️”, a écrit un abonné, tandis qu’un autre a partagé, “Wow regarde ta belle famille !!!! ♥️🙏🏻Joyeux anniversaire à ta magnifique fille Daisy🎉💗.”

En plus de Daisy, les photos publiées par Gavin montraient son fiancé depuis un an, Jordan Saül. Les clips ont également été mis à Beyoncéla chanson “Crazy in Love” de, lui donnant une ambiance amusante et optimiste. Daisy a également partagé sa propre publication d’anniversaire sur Instagram qui présentait des photos douillettes d’elle et de Jordan. “34 ressemble à toi et moi à l’infini 💖”, a-t-elle écrit dans la légende.

Jordan a rejoint les messages d’anniversaire de Gavin et Daisy avec les siens. “Joyeux anniversaire mon humain préféré, bébé maman sexy et amour de ma vie @daisylowe”, a-t-il écrit en partageant des photos de retour d’eux deux.

En plus de Daisy, dont la mère est designer britannique Perle LoweGavin partage des fils Kingston16, Rocher de Zuma Nesta14, et Apollon Bowie Flynn8 ans, avec son ex-femme Gwen Stefani. Kingston s’est assuré de saluer également sa sœur le jour de son anniversaire. “Bon anniversaire!! J’espère que tous tes voeux se réaliseront! J’ai hâte de vous revoir. Je t’aime beaucoup”, a-t-il écrit sur une photo d’eux deux.

