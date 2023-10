Gavin Newsom veut qu’un ancien leader travailliste devenu lobbyiste technologique remplace Feinstein

Le décès de Dianne Feinstein, l’une des femmes politiques américaines les plus anciennes et les plus pionnières, s’est lancée dans une course pour occuper son siège au Sénat américain. Bien qu’il ne soit pas tout à fait clair qui sera l’héritier à long terme du siège de Feinstein, le gouverneur Gavin Newsom a nommé un allié politique de longue dateLaphonza Butler, en tant que fonctionnaire par intérim pour le moment.

Encore une autre tempête en Californie | Terre extrême

« Laphonza portera le bâton laissé par le sénateur Feinstein, continuera à briser les plafonds de verre et se battra pour tous les Californiens à Washington DC », a déclaré Newsom. dans un rapport publié dimanche.

Butler accède au rôle par une voie assez peu traditionnelle. Même si Feinstein a servi au Sénat pendant une trentaine d’années et qu’il le fera sans aucun doute on se souviendra d’elle pour avoir ouvert une voie importante pour les femmes dans la politique américaine, ses dernières années ont été caractérisées par des trous de mémoire persistants et des gaffes politiques. Après avoir subi de nombreuses appelle à démissionner plus tôt cette année, Feinstein a fait un promesse de se retirer du Congrès à la fin de son mandat en 2024. Cette annonce lancer une course pour son siège, avec de nombreux candidats politiques annonçant leur intention de se présenter. Malheureusement, Feinstein est décédée de vieillesse avant de pouvoir tenir sa promesse de prendre sa retraite. En raison de son départ prématuré de ses fonctions, il incombait au gouverneur de nommer un dirigeant temporaire pour occuper son siège. Newsom a sélectionné Butler.

Affilié de longue date du gouverneur, Butler a enthousiasmé certains spectateurs tout en en décevant d’autres. En particulier, certains critiques ont noté son activité de lobbying au nom de grandes entreprises technologiques comme un signe qu’elle n’était peut-être pas assez progressiste pour ce poste. Voici un bref aperçu de ce que la carrière de Butler jusqu’à présent pourrait nous dire sur son caractère politique.

Qui est Laphonza Butler ?

Le bureau de Newsom a vanté l’identité de Butler en tant que femme noire gay comme preuve de sa bonne foi progressiste. « Butler entrera dans l’histoire en tant que premier sénateur américain ouvertement LGBTQ de Californie et première lesbienne noire à siéger ouvertement au Congrès dans l’histoire américaine », a déclaré le bureau du gouverneur. a déclaré en annonçant la nomination de Butler.

Au-delà de son identité, la carrière de Butler – du moins en partie – semble montrer des tendances assez libérales. Une grande partie du début de carrière de Butler s’est déroulée dans le domaine de l’organisation syndicale, où elle a souvent occupé un rôle de direction. En effet, Butler a passé près d’une décennie en tant que président SEIU section locale 2015, un syndicat dédié aux travailleurs des soins de longue durée répartis dans toute la région de Los Angeles. Elle était aussi la président du SEIU Californiel’organisation syndicale de l’État, et a été reconnu pour avoir défendu un certain nombre de causes progressistes, notamment pousser pour et en contribuant à garantir un salaire minimum de 15 dollars de l’heure pour les travailleurs californiens – le premier salaire de ce type à l’échelle de l’État.

Mais, à partir de 2019, Butler a fait un saut explicite de l’organisation syndicale au domaine du conseil politique. Pendant près de deux ans, Butler a été associé chez SCRB Strategies, un cabinet de conseil qui, depuis l’arrivée de Butler, a depuis rebaptisé Bearstar Strategies. SCRB est décrit comme étant en quelque sorte un faiseur de rois politique, avoir été influent en aidant de nombreux acteurs influents de la politique californienne à se faire élire, notamment Newsom et l’ancien gouverneur de Californie Jerry Brown, le journaliste Lee Fang écrit. Au cours de la même période où elle travaillait au SCRB, Butler a manifesté une affinité plus large pour la politique au niveau de l’État, effectuant un travail de consultant pour la campagne présidentielle de la sénatrice californienne de l’époque, Kamala Harris.

En 2019, il a été rapporté que Butler avait été retenu par Uber au moment même où le géant du covoiturage était sous le choc. le passage de AB5, la législation californienne historique qui a forcé (temporairement) Uber et ses semblables à reclasser leurs travailleurs en tant qu’employés plutôt qu’entrepreneurs. Des documents publics montrent que SCRB a reçu 105 000 $ d’Uber au cours des six premiers mois de 2019. Les détails exacts du travail de conseil de Butler pour Uber ne sont pas tout à fait clairs, sauf qu’elle aidait à « conseiller l’entreprise sur ses relations avec les syndicats », comme le Los Angeles Times je l’avais déjà mis. Uber plus tard avec succès a fait pression pour adopter la proposition 22une mesure électorale qui a effectivement renversé l’AB5 et a renvoyé ses travailleurs au modeste titre d’entrepreneur, leur permettant ainsi de se voir légalement refuser des avantages sociaux.

Butler travaillait pour Harris en même temps qu’elle faisait du lobbying pour Uber.

Ensuite, pendant environ un an, Butler a travaillé pour Airbnb en tant que directeur des politiques publiques et des campagnes en Amérique du Nord. Lee Fang dit que Butler a été chargé en supervisant « l’équipe de lobbying de l’entreprise à Washington, DC ». Depuis qu’il a quitté Airbnb, Butler est président d’EMILY’s List, un comité d’action politique bien connu consacré à l’élection de femmes démocrates et pro-avortement.

Il y a également eu une controverse récente sur le fait que les profils EMILY’s List et X (Twitter) de Butler la décrivaient comme étant basée dans le Maryland. Les deux pages ont depuis été effacées et un représentant de Newsom récemment expliqué à la presse que pendant que Butler a résidait dans « la région de Washington DC », elle aussi est propriétaire d’une maison en Californie et va bientôt se réinscrire en tant que résident californien pour remplir le mandat requis par le poste.

Certains progressistes préféreraient quelqu’un d’autre

Avant que Newsom n’annonce Butler comme son choix dimanche, certains progressistes ont exhorté à l’adoption d’un candidat différent. Le Congressional Black Caucus, une force historiquement importante dans la politique progressiste, a demandé au gouverneur de choisir à la place la représentante Barbara Lee, démocrate de Californie. « Elle est la seule personne ayant le courage, la vision et le palmarès nécessaire pour éradiquer la pauvreté, affronter l’industrie des combustibles fossiles, défendre notre démocratie et faire avancer sans relâche le programme progressiste », a écrit CBC. dans une lettre au gouverneur.

Si Butler décide de briguer un mandat complet, elle pourrait avoir un combat entre ses mains. Outre Lee, deux autres hommes politiques ont annoncé leur intention de briguer son siège. Le représentant Adam Schiff et la représentante Katie Porter ont tous deux annoncé leur intention de briguer le siège.

Reste à savoir si Butler finira simplement par servir de leader par intérim ou décidera de briguer un mandat complet à l’ancien siège de Feinstein. Cela dit, il reste à voir quel genre de leader politique elle sera, ni pour combien de temps elle servira. Même si certains préféreraient peut-être un politicien nettement moins corporatiste, quiconque ayant plus d’une décennie d’expérience en matière de syndicalisation ne peut pas être le pire dirigeant du monde.