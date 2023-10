Gavin Newsom sur la corde raide diplomatique lors de son voyage en Chine

L’ancien gouverneur Jerry Brown, prédécesseur de Newsom qui a profondément élargi les liens avec la Chine au cours de son mandat, a déclaré que Newsom avait le potentiel d’avoir un impact sérieux sur le climat, en partie parce qu’il s’engage à un moment très difficile pour les relations entre les États-Unis et la Chine.

« Il faut du courage pour aller à contre-courant. Et le discours au Congrès et dans les médias, reflétant cette perspective politique, est hautement hostile à la Chine », a déclaré Brown, aujourd’hui président de l’Institut Californie-Chine du climat de l’Université de Berkeley, dans une interview. « Newsom est suffisamment éloquent pour pouvoir défendre le climat – et le faire d’une manière qui sera plus efficace que ses détracteurs. »

Newsom a l’opportunité de négocier des accords qui pourraient consolider la réputation de la Californie en tant que leader mondial de l’économie de l’énergie verte. Sur le plan politique, il pourrait renforcer son curriculum vitae en matière de politique étrangère, un domaine dans lequel il a moins d’expérience que d’autres candidats potentiels à la Maison Blanche.

Le gouverneur marchera cependant sur la corde raide diplomatique lors de ses rencontres avec des responsables chinois, notamment les dirigeants de plusieurs de ses provinces les plus influentes. Son voyage intervient à un moment difficile, alors que l’économie chinoise, autrefois en plein essor, est en déclin et que son régime est devenu de plus en plus militant et agressif sur la scène mondiale.

Ce n’est que le deuxième voyage international de Newsom en sa qualité officielle de gouverneur, bien qu’il ait occupé ce poste au cours des cinq dernières années. L’itinéraire du gouverneur démocrate se concentrera sur les domaines dans lesquels la Californie et la Chine peuvent s’associer pour réduire les émissions qui contribuent au réchauffement de la planète, notamment les voitures électriques, les trains à grande vitesse et l’énergie éolienne offshore.

Bien que Newsom n’agisse pas comme un émissaire de politique étrangère pour l’administration, son équipe est imprégnée de ce monde. Sa principale assistante en matière de climat, Lauren Sanchez, était conseillère principale de l’envoyé présidentiel pour le climat John Kerry ainsi que négociatrice du Département d’État lors des négociations de l’ONU sur le climat à Paris.

L’administration du gouverneur a déclaré que le voyage serait « principalement axé sur le climat », signalant que Newsom n’aborderait pas une multitude de questions brûlantes. Les dirigeants des deux partis à Washington critiquent de plus en plus la Chine pour sa position en matière de subventions commerciales, de droits de propriété intellectuelle, de violations des droits de l’homme à Hong Kong et dans la province du Xinjiang et pour son agression concernant les revendications controversées sur Taiwan et la mer de Chine méridionale.

Les Républicains attaquent également les centaines de milliards de dollars de dépenses climatiques de Biden en exploitant tout lien possible avec Pékin. Le voyage de Newsom pourrait attiser ces attaques.

« Les Chinois seront probablement plus disposés à travailler avec l’État qu’avec le gouvernement fédéral », a déclaré Orville Schell, directeur du Centre sur les relations américano-chinoises à l’Asia Society de New York. « Mais il doit également faire très attention à ne pas apparaître à Washington comme violant la politique du gouvernement fédéral à l’égard de la Chine. »

Brown et l’ancien gouverneur républicain Arnold Schwarzenegger entretiennent tous deux des relations étroites avec la Chine en matière de politique climatique et de commerce depuis 15 ans. Newsom, en revanche, a été moins impliqué dans les affaires internationales, une tâche qu’il a effectivement confiée au lieutenant-gouverneur Eleni Kounalakis, ancien ambassadeur des États-Unis en Hongrie sous le président Barack Obama.

Newsom a récemment cherché à reprendre le flambeau, en signant un pacte climatique avec la province chinoise de Hainan et en renouvelant un autre partenariat de l’ère Brown avec le ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement en avril dernier.

Aujourd’hui, Newsom augmente considérablement la mise alors qu’il se prépare à entretenir des relations avec la nation d’Asie de l’Est. Mais la Chine d’aujourd’hui est un acteur bien plus antagoniste que la puissance mondiale émergente rencontrée par les gouverneurs précédents.

Les relations entre la Chine et les États-Unis ont pris une tournure particulièrement tendue cette année, après que l’administration Biden a abattu un ballon espion chinois qui pénétrait dans l’espace aérien américain. Biden a qualifié Xi de « dictateur » lors d’une collecte de fonds dans la Bay Area l’été dernier et a déclaré que le président chinois avait été « très embarrassé » par l’incident. Plus tôt dans l’année, Xi a accusé les États-Unis et les pays européens de s’engager dans « un confinement, un encerclement et une répression généralisés » de la Chine pour entraver sa croissance économique.

Le fossé s’est quelque peu atténué ces dernières semaines, avec une potentielle réunion Biden-Xi à venir à l’APEC et des visites du secrétaire d’État Antony Blinken et d’une délégation du Congrès dirigée par le leader de la majorité sénatoriale. Chuck Schumer (DN.Y.).

Les alliés de Newsom et les experts des relations sino-californiennes ont déclaré que la décision du gouverneur d’intervenir signale une intention clé : son désir de contribuer à façonner un récit national plus nuancé sur la Chine. Cet objectif ne peut pas non plus être dissocié des spéculations sur son potentiel présidentiel, bien que Newsom ait minimisé ses aspirations et déclaré qu’il se concentrait sur le renforcement de la candidature à la réélection de Biden.

Jim Wunderman, PDG du Bay Area Council, un groupe de défense des entreprises qui a aidé à établir le bureau commercial de la Californie en Chine, a déclaré que Newsom serait inévitablement confronté aux critiques de certains opposants pour s’être engagé avec un pays parfois conflictuel.

« D’un autre côté, cela montre peut-être son tempérament, le fait qu’il est un leader qui croit davantage au discours et à la diplomatie qu’au pointage du doigt », a déclaré Wunderman.

Plusieurs observateurs politiques ont déclaré que afin de préserver les chances de progrès sur le climat et d’éviter des faux pas diplomatiques qui pourraient éclipser le voyage, Newsom devrait éviter de s’exprimer sur les aspects controversés de la politique chinoise. Ils ont déclaré qu’il devrait éviter d’inciter directement Pékin comme l’a fait l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi (Démocrate de Californie) lors de son voyage à Taiwan au cours de sa dernière année en tant que présidente en 2022, malgré les objections de l’administration de Xi et de Biden.

La récente suppression des libertés par la Chine à Hong Kong, une ancienne colonie britannique, a suscité une large condamnation. Le gouverneur envisage de se rendre à Hong Kong, même si la porte-parole Erin Mellon a déclaré qu’il se concentrerait sur le climat et « se tournerait vers nos partenaires fédéraux sur les questions fédérales ».

Il y a des signes clairs que Newsom vise à se distancier des bruits de sabres autour de la Chine au niveau national.

Newsom a récemment exprimé sa frustration face aux récits politiques et médiatiques sur les tensions avec la Chine, y compris les spéculations selon lesquelles le pays serait à l’origine d’un acheteur mystère engloutissant des terres autour de la base aérienne de Travis, dans l’extrême Est de la Baie de Californie. Il s’avère que l’acheteur était des investisseurs de la Silicon Valley.

« Le divorce n’est pas une option », a déclaré Newsom à POLITICO lorsqu’il a annoncé son voyage en Chine axé sur le climat le mois dernier. « L’importance et l’impératif de maintenir une relation sur le climat avec la Chine concernent le sort et l’avenir de cette planète. »

Newsom n’a effectué qu’un seul voyage international en sa qualité officielle de gouverneur, au Salvador quelques mois après son investiture en 2019. Il s’est également rendu au Mexique et en Amérique centrale et du Sud pour des vacances.

Son expérience sur la scène mondiale remonte cependant bien plus loin qu’à l’époque où il était maire de San Francisco. En 2005, il s’est rendu à Shanghai avec feu la sénatrice Dianne Feinstein (Démocrate de Californie), cherchant à élargir les opportunités commerciales, et il a effectué plusieurs voyages supplémentaires en tant que maire.

Darlene Chiu-Bryant, une ancienne conseillère de Newsom qui l’a accompagné lors du voyage de 2005, a déclaré qu’il était clair à l’époque qu’il se concentrait sur une relation commerciale positive avec la Chine, et non sur des points de controverse.

Chiu-Bryant dirige désormais GlobalSF, une organisation à but non lucratif dédiée au développement des investissements étrangers. Elle a déclaré que l’approche de Newsom reflète sa sensibilité en tant que San Franciscain de toujours. Environ un cinquième des habitants de San Francisco sont des Américains d’origine chinoise, soit la concentration la plus élevée de toutes les grandes villes américaines. Il abrite également le plus ancien quartier chinois du pays, fondé par des travailleurs immigrés et des marchands pendant la ruée vers l’or.

Newsom, enfant grandissant dans la ville, traversait ce quartier chinois chaque matin pour se rendre à l’école catholique, a-t-elle déclaré. Chiu-Bryant a déclaré que de telles expériences ont conduit Newsom à considérer la Chine plus comme un partenaire que comme un rival.

« Pour lui, cela a toujours été : « Nous vivons dans un monde globalisé » », a-t-elle déclaré. « Il a toujours été ouvert, il a toujours fait preuve de collaboration. »

Debra Kahn et Christopher Cadelago ont contribué.