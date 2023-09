Gavin Newsom sous le feu des Teamsters à cause du projet de loi sur les camions sans conducteur

Les grandes entreprises technologiques veulent mettre de gros camions sans conducteur sur la route, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, le souhaite. prêt à les aider à atteindre cet objectif. Aujourd’hui, le pilier démocrate est critiqué par les syndicats qui affirment qu’il a autorisé des véhicules dangereux de plus de 10 000 livres à circuler sans chauffeur.

Les flics arrêtent une voiture autonome

Vendredi dernier, Newsom législation votée cela aurait carrément interdit tout camion autonome pesant plus de 10 000 livres sans chauffeur. La législation proposée, AB 316, aurait empêché le Département des véhicules automobiles et la Highway Patrol de Californie d’accorder des permis pour l’un de ces gros véhicules utilitaires jusqu’en 2029. Le projet de loi bipartisan a été présenté comme une victoire par le syndicat des camionneurs, jusqu’au veto surprise de vendredi de Newsom.

Dans son veto message, le gouverneur de Californie a fait valoir que l’AB 316 était « inutile » car les agences d’État disposent déjà de suffisamment de ressources pour déterminer le degré de sécurité des véhicules autonomes sur la voie publique. En ce qui concerne la question du travail, Newsom a déclaré que son administration s’efforçait de lancer un processus de création d’une équipe chargée d’examiner comment atténuer les impacts potentiels sur les chauffeurs de camion. les véhicules autonomes prennent leurs emplois.

Mardi, Lindsay Dougherty, qui dirige la section locale 399 des Teamsters à Los Angeles, n’a pas mâché ses mots sur son antipathie envers Newsom. Elle a déclaré à une foule rassemblée sur la ligne de piquetage des Travailleurs unis de l’automobile : que Newsom « a foutu tous les chauffeurs de camion de l’État de Californie en autorisant les semi-remorques sans conducteur sur la route… sans chauffeur ».

Dougherty s’est fait un nom pour elle rien à foutre, attitude syndicale forte pendant la grève des écrivains récemment couronnée de succès. Dans un entretien avec Vanity Fair, elle a souligné que même si les écrivains sont frustrés par l’IA générative, « nous avons des véhicules autonomes, qui font partie intégrante de cette conversation ». Ses commentaires de mardi ont en outre dénoncé les dangers des véhicules lourds autonomes et ont reproché au gouverneur d’avoir capitulé face aux grandes technologies. Elle a déclaré que Newsom devait « y aller aussi », ajoutant « S’ils nous foutent en l’air, nous allons nous débarrasser d’eux ».

Dans un e-mail adressé à Gizmodo, le bureau de Newsom a refusé de commenter au-delà du message de veto initial du gouverneur.

PA signalé que Newsom a fait face à des pressions internes de la part de sa propre administration pour ne pas signer le projet de loi, craignant qu’il ne pousse les grandes technologies hors de Californie. Pourtant, vous pouvez parier que l’industrie audiovisuelle a été ravie de la décision de Newsom. Dans un déclarationJeff Farrah, directeur exécutif de l’Autonomous Vehicle Industry Association, a félicité Newsom et a déclaré qu’ils continueraient à travailler avec le DMV et la patrouille routière de Californie pour évaluer la technologie sans conducteur.

Le coup de pied ne convenait pas au président général des Teamsters, Sean O’Brien, qui a écrit Le weekend dernier: « N’importe lequel Un politicien qui tourne le dos aux travailleurs pour mieux s’entendre sur les contributions électorales des entreprises américaines et des grandes technologies.

Les Teamsters ont également reçu le soutien d’autres groupes syndicaux. À l’époque, la présidente de la Fédération du travail de Californie, Lorena Gonzalez, avait réitéré la position du groupe selon laquelle les camions sans conducteur sont « dangereux » et que les véhicules autonomes mettraient les chauffeurs de camion au chômage. Elle en outre dit « Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que les bureaucrates se rangent aux côtés des entreprises technologiques. [while] échanger notre sécurité et nos emplois contre des bénéfices accrus pour les entreprises. Nous continuerons à nous battre pour garantir que les robots ne remplacent pas les conducteurs humains et que la technologie ne soit pas utilisée pour détruire de bons emplois.

La Californie est en train de devenir une plaque tournante des véhicules sans conducteur malgré les protestations de nombreuses municipalités locales. Le mois dernier, la Commission des services publics de Californie a voté en faveur des taxis autonomes de Waymo de Google et Cruise de General Motors. dehors à toute heure de la journée à San Francisco sans chauffeur de sécurité. Les responsables de la ville ont supplié la commission de arrêter cette expansion des véhicules autonomes, même si jusqu’à présent la décision est restée en vigueur. Ceci malgré une série de nouveaux rapports faisant état de pannes spectaculaires de véhicules, comme celui d’un qui est resté coincé dans le ciment humide. Un autre Un robot-taxi de croisière a heurté un camion de pompiersce qui a conduit l’entreprise à réduire ses nombre de véhicules sur la route de moitié.