Gavin Newsom s’oppose au projet de loi finançant des préservatifs gratuits pour les lycéens

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a opposé dimanche son veto à un projet de loi qui financerait la gratuité des préservatifs dans les lycées, invoquant un manque de ressources budgétaires.

Le projet de loi du Sénat (SB) 541 exiger chaque école à fournir des préservatifs aux élèves de la 9e à la 12e année afin de prévenir la grossesse et les maladies sexuellement transmissibles. La facture également Mise en avant une exigence d’une « éducation complète à la santé sexuelle ».

Le projet de loi stipule que « chaque école publique » doit « mettre des préservatifs à disposition en plaçant des préservatifs dans au moins deux endroits sur le terrain de l’école où les préservatifs sont facilement accessibles aux élèves pendant les heures de classe sans nécessiter l’aide ou la permission du personnel de l’école ». (EN RELATION : « Tidal Wave » : de plus en plus de détransitionneurs se battent contre les médecins qui ont ruiné leur vie)

Newsom a cité des préoccupations budgétaires dans un déclaration expliquant son veto tout en plaidant pour que les préservatifs soient plus largement accessibles aux écoliers afin de «[support] amélioration de la santé sexuelle des adolescents.

« Bien que les stratégies fondées sur des données probantes, comme l’augmentation de l’accès aux préservatifs, soient importantes pour soutenir une meilleure santé sexuelle des adolescents, ce projet de loi créerait un mandat non financé pour les écoles publiques qui devrait être pris en compte dans le processus budgétaire annuel », a déclaré le gouverneur.

« En partenariat avec l’Assemblée législative, nous avons adopté un budget qui a comblé un déficit de plus de 30 milliards de dollars grâce à des solutions équilibrées qui ont évité de lourdes coupes dans les programmes et protégé les programmes d’éducation, de santé, de climat, de sécurité publique et de services sociaux sur lesquels comptent des millions de personnes. des Californiens », a-t-il poursuivi. « Cette année, cependant, le Parlement m’a envoyé des projets de loi en dehors de ce processus budgétaire qui, s’ils étaient tous adoptés, ajouteraient près de 19 milliards de dollars de coûts non comptabilisés au budget, dont 11 milliards de dollars seraient en cours. »

Le même jour, Newsom a promulgué un projet de loi qui permettrait aux enfants d’être retirés de leurs parents et placés dans des refuges sans preuve de maltraitance. Projet de loi de l’Assemblée (AB) 665 permet également aux enfants de 12 ans et plus de consentir à un « traitement de santé mentale » et d’être placés seuls dans un « refuge résidentiel » dans certains cas, sans avoir à consulter leur parent ou tuteur.