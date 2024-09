Gavin Newsom rejette un projet de loi californien visant à aider les immigrants sans papiers à acheter des logements

SACRAMENTO, Californie — Le gouverneur Gavin Newsom a opposé vendredi son veto à un projet de loi qui aurait rendu certains immigrants sans papiers éligibles à des prêts immobiliers garantis par l’État pouvant atteindre 150 000 dollars, rejetant une proposition qui a suscité des critiques de la droite alors que l’immigration est devenue un point de tension majeur dans l’élection.

Le veto du gouverneur démocrate intervient un jour après que l’ancien président Donald Trump a déclaré il interdirait l’entrée aux immigrants sans papiers de recevoir des prêts immobiliers s’il revient à la Maison Blanche. Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne Trump, a décrit le mois dernier le projet de loi californien comme « fondamentalement injuste mais typique de la politique démocrate ».

Newsom a évoqué des problèmes de financement dans son message de veto.

« L’élargissement de l’éligibilité au programme doit être soigneusement étudié dans le contexte plus large du budget annuel de l’État pour garantir que nous gérons nos ressources efficacement », a écrit le gouverneur.

Newsom a averti à plusieurs reprises ses collègues démocrates de Sacramento de ne pas fournir de coups de canon aux républicains au cours d’une année électorale, les exhortant à apaiser les guerres culturelles qui font rage plutôt que de les provoquer avec des questions brûlantes allant de interdiction du football américain pour les jeunes Sur d’autres propositions qui avaient peu de chances de devenir loi, il a poussé les démocrates de l’État à subordonner leur signal de vertu afin que les médias conservateurs ne puissent pas dépeindre l’État comme étant complètement déconnecté de l’Amérique.

Les inquiétudes de Newsom n’ont fait que croître depuis que la vice-présidente Kamala Harris a été nommée candidate du parti, puisqu’elle est originaire de Californie.

La proposition, l’un des projets de loi les plus vivement débattus au sein de l’Assemblée législative au cours de la dernière semaine de la session, a vidé le Capitole fin août, avec la dissidence de certains démocrates modérés. Le projet de loi était un sujet régulier sur Fox News et a attiré la colère d’Elon Musk sur X.

Les législateurs démocrates ont cherché à présenter le projet de loi comme un projet de loi équitable, affirmant qu’il clarifiait simplement que les immigrants sans papiers peuvent postuler aux programmes de prêts immobiliers existants gérés par la California Housing Finance Agency. Un programme, appelé Le rêve californien pour tousest spécifiquement destiné aux acheteurs de première maison de première génération et offre une aide à l’acompte de 20 %, jusqu’à 150 000 $. Il s’agit d’un prêt d’appréciation partagé dans lequel le seul intérêt que l’acheteur paie serait de 15 ou 20 % de l’augmentation de la valeur de la maison lors de la vente de la propriété, en fonction de son niveau de revenu. Le programme a reçu un financement de l’État, mais est également géré par la California Housing Finance Agency, qui génère des revenus grâce à des prêts hypothécaires et non des contribuables.

Le député démocrate de Fresno, Joaquin Arambula, qui a porté la mesure, a déclaré qu’il avait présenté le projet de loi en réponse à une loi fédérale existante qui empêche les immigrants sans papiers de bénéficier des prestations sociales de l’État sans une loi d’État prévoyant l’éligibilité. Pour avoir droit à un prêt, les immigrants sans papiers auraient dû avoir un numéro de sécurité sociale ou un numéro d’identification de contribuable, ce qui signifie qu’ils paient des impôts.

« L’AB 1840 n’est pas un projet de loi sur les politiques d’immigration », a déclaré Arambula dans un communiqué après l’adoption de la mesure. « Ce n’est pas un projet de loi sur la crise du logement. Nous savons qu’aucun projet de loi ne peut à lui seul résoudre ces problèmes. Il s’agit d’un projet de loi sur l’équité. »

Mais les républicains ont dénoncé le projet de loi comme étant injuste. demande de veto à NewsomLes sénateurs républicains ont déclaré que « les contribuables californiens légaux ont déjà du mal à acheter et à entretenir leurs maisons », affirmant que la mesure « mettrait encore plus à rude épreuve les ressources publiques limitées disponibles pour ceux qui respectent la loi et veulent acheter une maison ».

Le député Tom Lackey, un républicain du sud de la Californie, a déclaré à l’Assemblée avant l’adoption de la mesure qu’il avait des amis proches qui étaient sans papiers, mais qu’il ne serait pas juste de créer une loi qui « défierait toute responsabilité sur tous les fronts ».

« J’ai de l’affection pour tous ceux qui vivent dans ce pays », a déclaré Lackey. « Mais certaines personnes ne se sentent pas encore dignes des avantages fiscaux. »

Ce n’est pas la première fois que Newsom rejette un projet de loi sur les droits des immigrés. L’année dernière, il a opposé son veto à une mesureinterdire aux prisons d’État de partager des informations sur les non-citoyens avec les autorités fédérales, faisant valoir que la loi actuelle « trouve le juste équilibre entre la limitation des interactions et le renforcement de la confiance communautaire et de la coopération entre les forces de l’ordre et les communautés locales. »

En 2019, Newsom a annulé législation qui aurait interdit au personnel de sécurité privé d’arrêter les immigrants dans les prisons californiennes, soulignant les inquiétudes quant à l’impact négatif que cela pourrait avoir sur les opérations pénitentiaires.

Christopher Cadelago a contribué à ce rapport.